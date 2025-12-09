Sandokan con Can Yaman vola nello share ma divide i social: "Solo donne per questo fumettone rosa" Gli episodi 3 e 4 di Sandokan sono arrivati e con loro anche la solita ondata di polemiche da parte di fan indignati

Ieri, 8 dicembre, sono andati in onda altri due episodi della fiction Rai Sandokan con Can Yaman, che ha registrato nuovamente un alto apprezzamento dal pubblico in termini di numeri, ma non sono ovviamente mancate le polemiche. Gli spettatori sono divisi tra chi lo sta amando e chi lo ritiene un prodotto assolutamente non al livello dell’originale con Kabir Bedi del 1975.

Sandokan vola nello share ma non mancano le polemiche

Gli episodi numero 3 e 4 del Sandokan con Can Yaman hanno strappato un clamoroso 27.6% di share, strapazzando gli altri competitor con oltre 4 milioni e 400 mila spettatori collegati. Non tutti, però, stanno apprezzando la serie. A fianco dei molti commenti entusiastici, che tessono le lodi soprattutto del protagonista e della sua spalla, Alessandro Preziosi nei panni di Yanez, in moltissimi non sono per niente soddisfatti. "Non è questione di bellezza. Il nuovo è mal scritto, mal diretto, mal recitato e mal doppiato", dice qualcuno, puntando il dito soprattutto sulla voce italiana di Can Yaman, ritenuta quasi universalmente non adatta all’attore turco.

Tornando allo share, c’è chi questiona la spartizione demografica del pubblico: "Mi piacerebbe vedere i dati suddivisi per genere, scommetterei che l’80% degli spettatori di questo fumettone rosa sono donne". Qualcun altro rincara la dose con un "solo la fan ormonata può apprezzare Sandokan 2025". Non tutti, infine, sono convinti nemmeno della resa scenica di alcuni oggetti di scena: "Io solo per curiosità. Imparagonabile a quello con #kabirbedi. Fateci sapere quanto pesava il forziere pieno di monete d’oro. Lo portavano come se fosse stata una cassa vuota".

Non solo polemiche per la fiction su Sandokan: Can Yaman conquista tutti

Un punto su cui moltissimi fan hanno cominciato a trovarsi d’accordo, in merito a Sandokan, è senza dubbio Can Yaman. L’attore turco, che veste i panni proprio della Tigre della Malesia, ha conquistato tutti, al netto della querelle sul suo doppiatore. I fan sono impazziti per la sua performance, che unisce un fisico statuario a uno sguardo magnetico da far invidia proprio a Kabir Bedi. "Non posso non fare dei grandissimi applausi all’intero cast di Sandokan, specialmente a Can Yaman che è in quest’ultima puntata é stato MAGISTRALE!!", afferma qualcuno. "che brividi, bellissima serie! cast pazzesco!", concorda qualcun altro.

"Dalla pubblicità credevo che questa serie fosse una buffonata. Sicuramente nulla da riguardare. E invece la riguarderei in loop! Tutto eccezionale, non solo il cast". Insomma, lo share ancora alto anche dopo essere finita "l’ondata" iniziale di entusiasmo e curiosità testimonia quanto la fiction Rai abbia fatto centro, tanto che una seconda stagione di Sandokan è già stata ufficializzata, i cui lavori cominceranno molto presto.

Dove vedere Sandokan in streaming

Come sempre, vi ricordiamo che Sandokan, assieme a tutte le altre fiction e serie prodotte direttamente da Rai, è disponibile in streaming sul catalogo di RaiPlay.

