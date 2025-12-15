Trova nel Magazine
Sandokan, anticipazioni: episodio 5 e 6, verità scioccanti e crisi con Yanez e Marianna

Nella terza puntata del 15 dicembre, Sandokan affronta una prova durissima che svelerà un segreto destinato a stravolgere i suoi rapporti con Yanez e Marianna.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La terza puntata di Sandokan, in onda stasera, lunedì 15 dicembre alle 21:30 su Rai1, promette emozioni forti e colpi di scena inattesi. I due nuovi episodi, "Il cuore della giungla" e "Nel buio", porteranno il protagonista a confrontarsi con il proprio passato e a mettere in discussione i legami più importanti della sua vita. In un clima di tensione crescente, tra pericoli, rivelazioni e tradimenti, la storia entra in un punto di svolta decisivo, che segnerà per sempre il destino del leggendario pirata malese, spingendolo verso scelte difficili e mostrando un lato fragile e sorprendente del suo carattere che finora era rimasto nascosto.

Sandokan: anticipazioni episodio 5: "Il cuore della giungla"

La serie con Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi ed Ed Westwick continua a intrecciare avventura, intrighi politici e sentimenti contrastanti. Nel quinto episodio, James Brooke tenta con ogni mezzo di riabilitare la propria immagine e di ottenere nuovamente la fiducia del console e dei suoi uomini. Mentre il governatore porta avanti i suoi piani nell’ombra, Sandokan e Marianna si lanciano in una nuova missione, diretti in un villaggio isolato nel cuore della giungla del Sarawak.

Qui Sandokan si troverà esposto a un pericolo come mai prima. Dovrà superare una prova durissima, un viaggio interiore che lo metterà faccia a faccia con ciò che aveva cercato a lungo di dimenticare. Questa esperienza estrema diventa solo l’inizio di un percorso che lo condurrà a una scoperta sconvolgente, destinata a far vacillare le sue certezze e i legami a lui più cari.

Anticipazioni episodio 6: "Nel buio"

Nel sesto episodio, Sandokan tenta di ricostruire la propria identità grazie ai consigli dell’anziano capo villaggio, che lo aiuterà a leggere nel suo passato e a confrontarsi con verità dolorose. Ma il tempo stringe: il Sultano è sulle sue tracce e i suoi soldati sono pronti a ucciderlo. Anche James Brooke continua a bramare vendetta e non si fermerà finché non avrà eliminato il suo nemico.

È proprio in questo clima di tensione che Sandokan farà una scoperta destinata a mettere a dura prova l’amicizia con Yanez e il rapporto, sempre più profondo, con Marianna. Il leggendario pirata si ritroverà quindi a fare i conti non solo con i nemici che lo circondano, ma anche con un terremoto emotivo che rischia di spezzare i suoi legami più preziosi. Nel frattempo, James Brooke approfitta del caos per mettere in atto una mossa che potrebbe cambiare per sempre la battaglia per il Sarawak.

