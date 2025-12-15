Sandokan, anticipazioni: episodio 5 e 6, verità scioccanti e crisi con Yanez e Marianna
Nella terza puntata del 15 dicembre, Sandokan affronta una prova durissima che svelerà un segreto destinato a stravolgere i suoi rapporti con Yanez e Marianna.
La terza puntata di Sandokan, in onda stasera, lunedì 15 dicembre alle 21:30 su Rai1, promette emozioni forti e colpi di scena inattesi. I due nuovi episodi, "Il cuore della giungla" e "Nel buio", porteranno il protagonista a confrontarsi con il proprio passato e a mettere in discussione i legami più importanti della sua vita. In un clima di tensione crescente, tra pericoli, rivelazioni e tradimenti, la storia entra in un punto di svolta decisivo, che segnerà per sempre il destino del leggendario pirata malese, spingendolo verso scelte difficili e mostrando un lato fragile e sorprendente del suo carattere che finora era rimasto nascosto.
Sandokan: anticipazioni episodio 5: "Il cuore della giungla"
La serie con Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi ed Ed Westwick continua a intrecciare avventura, intrighi politici e sentimenti contrastanti. Nel quinto episodio, James Brooke tenta con ogni mezzo di riabilitare la propria immagine e di ottenere nuovamente la fiducia del console e dei suoi uomini. Mentre il governatore porta avanti i suoi piani nell’ombra, Sandokan e Marianna si lanciano in una nuova missione, diretti in un villaggio isolato nel cuore della giungla del Sarawak.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Qui Sandokan si troverà esposto a un pericolo come mai prima. Dovrà superare una prova durissima, un viaggio interiore che lo metterà faccia a faccia con ciò che aveva cercato a lungo di dimenticare. Questa esperienza estrema diventa solo l’inizio di un percorso che lo condurrà a una scoperta sconvolgente, destinata a far vacillare le sue certezze e i legami a lui più cari.
Anticipazioni episodio 6: "Nel buio"
Nel sesto episodio, Sandokan tenta di ricostruire la propria identità grazie ai consigli dell’anziano capo villaggio, che lo aiuterà a leggere nel suo passato e a confrontarsi con verità dolorose. Ma il tempo stringe: il Sultano è sulle sue tracce e i suoi soldati sono pronti a ucciderlo. Anche James Brooke continua a bramare vendetta e non si fermerà finché non avrà eliminato il suo nemico.
È proprio in questo clima di tensione che Sandokan farà una scoperta destinata a mettere a dura prova l’amicizia con Yanez e il rapporto, sempre più profondo, con Marianna. Il leggendario pirata si ritroverà quindi a fare i conti non solo con i nemici che lo circondano, ma anche con un terremoto emotivo che rischia di spezzare i suoi legami più preziosi. Nel frattempo, James Brooke approfitta del caos per mettere in atto una mossa che potrebbe cambiare per sempre la battaglia per il Sarawak.
Guida TV
-
15 Dicembre 2025
Black Sails1 | 8Sky Atlantic
-
15 Dicembre 2025
Black Sails2 | 1Sky Atlantic
-
15 Dicembre 2025
Black Sails2 | 2Sky Atlantic
-
16 Dicembre 2025
Black Sails2 | 1Sky Atlantic
-
16 Dicembre 2025
Black Sails2 | 2Sky Atlantic
-
16 Dicembre 2025
Black Sails2 | 3Sky Atlantic
-
16 Dicembre 2025
Black Sails2 | 4Sky Atlantic
-
17 Dicembre 2025
Black Sails2 | 3Sky Atlantic
-
17 Dicembre 2025
Black Sails2 | 3Sky Atlantic
-
17 Dicembre 2025
Black Sails2 | 4Sky Atlantic
Potrebbe interessarti anche
Sandokan, svolta (doppia) nella serie Tv Rai: il pirata scappa con Marianna e Can Yaman torna nel 2027
Le anticipazioni della seconda puntata della serie Tv Sandokan dell’8 dicembre: tram...
Sandokan, la vera storia dietro la serie TV su Rai 1 (e cosa c’entrano Giuseppe Garibaldi e Anita)
L'inizio della fiction Sandokan su Rai 1 riaccende la curiosità sulle origini del pi...
Duro colpo per Sandokan, la fiction di Rai 1 sommersa dalle polemiche: "Non toccate Kabir Bedi!"
I fan insorgono sui social all'indomani della messa in onda della nuova serie sulla ...
Sandokan, Kabir Bedi punzecchia Can Yaman sulla serie Tv. E spunta uno scivolone storico
L'interprete dello sceneggiato anni '70 ha commentato con qualche frecciatina il suc...
Dove è stato girato Sandokan: tutte le location (sorprendenti) della fiction Rai più attesa dell’anno
Tutte le location di Sandokan, la serie Tv in arrivo su Rai 1 dal 1 dicembre, tra es...
Sandokan con Can Yaman vola nello share ma divide i social: "Solo donne per questo fumettone rosa"
Gli episodi 3 e 4 di Sandokan sono arrivati e con loro anche la solita ondata di pol...
Un Posto al Sole, c'è una speranza per Raffaele: può restare al suo posto
Le migliori serie TV e soap opera di lunedì 1 dicembre 2025: a Palazzo Palladini una...
Stasera in tv (15 dicembre), Can Yaman contro Simona Ventura (c'entra pure Giletti)
Cosa vedere in TV stasera, lunedì 15 dicembre 2025: Sandokan contro il Grande Fratel...