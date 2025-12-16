Sandokan 2 si farà? La richiesta assurda di Can Yaman e il ritorno (invocato) di Kabir Bedi Dopo il finale del 16 dicembre, la serie TV Sandokan tornerà con una seconda stagione già confermata: ecco anticipazioni e spoiler.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Il viaggio televisivo di Sandokan su Rai Uno si prepara a voltare pagina. Proprio mentre la prima stagione giunge al termine in prima serata, iniziano a emergere le prime anticipazioni sul futuro della serie evento che ha riportato in auge l’eroe creato da Emilio Salgari, conquistando pubblico e critica. Il successo delle prime puntate è stato tale da rendere quasi inevitabile la conferma di un secondo capitolo. Un rinnovo che ora è ufficiale e che apre le porte a nuove linee narrative, possibili ritorni eccellenti e curiosi retroscena dal set.

Sandokan 2, la serie TV si farà: Can Yaman e la seconda stagione

L’interpretazione di Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia ha rappresentato uno degli elementi chiave del successo della serie. Il pubblico ha premiato una rilettura moderna del personaggio, capace di unire epicità, fascino e intensità emotiva. Non sorprende quindi che la Rai abbia deciso di puntare ancora su questo progetto, considerato uno dei titoli di punta della recente fiction.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli sceneggiatori, mentre gli ultimi episodi della prima stagione vanno in onda, sono già al lavoro sui nuovi sviluppi narrativi. A confermare l’avvio della produzione della seconda stagione sono stati i registi Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, che hanno anticipato come le riprese siano previste tra la primavera e l’estate del 2026, con una messa in onda ipotizzata per l’inizio del 2027. In questo clima di entusiasmo, non manca nemmeno l’ironia. Can Yaman, raccontando il lavoro intenso svolto per vestire i panni di Sandokan, ha scherzato su una "strana richiesta" per il futuro: interpretare Yanez, storico compagno di avventure e personaggio reso celebre nello sceneggiato anni Settanta da Alessandro Preziosi. Secondo l’attore, Yanez sarebbe "molto più divertente", una battuta che ha subito acceso la fantasia dei fan.

Kabir Bedi, la nuova trama e quando andrà in onda

Tra le ipotesi più affascinanti legate alla seconda stagione c’è quella di un possibile coinvolgimento di Kabir Bedi, il Sandokan per eccellenza dell’immaginario collettivo. Un’idea che la produzione aveva già cercato di concretizzare nella prima stagione, senza però riuscirci per impegni reciproci. A raccontare questo desiderio è stato lo stesso Michelini, che ha parlato di contatti avviati e di una stima reciproca mai nascosta.

Sul fronte della trama, il riserbo resta massimo. È però evidente che la seconda stagione dovrà spingersi oltre quanto già mostrato, ampliando l’universo della serie: più avventura, nuovi conflitti, personaggi destinati a lasciare il segno e una costruzione visiva ancora più ambiziosa, forte di location suggestive e costumi curatissimi. Per la messa in onda, invece, non ci resta che aspettare il 2027.

Potrebbe interessarti anche