San Valentino su Mediaset Infinity: "Inguaribili romantici" è l'imperdibile collezione gratuita di film a tema Mediaset Infinity festeggia San Valentino con "Inguaribili romantici": tanti film d'amore gratis on demand, da Un'ottima annata ad Amore e altri rimedi

Febbraio porta con sé San Valentino e Mediaset Infinity sceglie di celebrarlo con una maratona a tema: sulla piattaforma è infatti disponibile Inguaribili romantici, una collection di film da vedere gratis in streaming on demand, pensata per chi vuole organizzare una serata romantica in coppia (o concedersi un po’ di cuore e sentimento anche da soli!). Il catalogo mette insieme titoli molto diversi tra loro, dalle commedie leggere alle storie più intense, così da coprire più gusti e "mood" della festa.

Dagli USA all’Italia, tutto il meglio del San Valentino cinematografico

Tra i titoli più noti c’è Un’ottima annata – A good year, con Russell Crowe, diretto da Ridley Scott: protagonista è Max Skinner, manager londinese cinico che eredita una villa con una grande vigna in Provenza e finisce per cambiare prospettiva anche grazie all’incontro con la ristoratrice Fanny, in un percorso che lo riavvicina ai valori trasmessi dallo zio. In chiave più contemporanea e sentimentale, Amore e altri rimedi mette al centro Jamie Randall (Jake Gyllenhaal), donnaiolo e rappresentante di prodotti farmaceutici, e Maggie Murdock (Anne Hathaway), ragazza affetta dal morbo di Parkinson: quella che nasce come relazione senza impegni si trasforma e incrina le certezze di entrambi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per chi preferisce la commedia romantica all’italiana, Ti presento Sofia gioca sull’equivoco: Gabriele (Fabio De Luigi), padre separato molto legato alla figlia Sofia, si innamora di Mara (Micaela Ramazzotti), che però detesta i bambini, e finisce per negare l’esistenza della figlia; peccato che, come spesso accade, le bugie abbiano le gambe corte. E se l’obiettivo è un film più riflessivo, L’uomo che ama segue Roberto, interpretato da Pierfrancesco Favino, attraversando le diverse fasi dell’amore: attrazione, passione, gelosia, poi noia, distacco e indifferenza, fino alla fatica dei finali e dei distacchi.

Nella collection c’è spazio anche per storie italiane e intrecci emotivi più "da romanzo". Infiniti parte da una domanda scomoda: una storia d’amore può resistere a un tradimento? Roberta e Davide si innamorano al Museo di Casa Leopardi a Recanati e vivono quattro anni felici di fidanzamento, finché lei scopre che lui l’aveva tradita all’inizio della relazione; il rapporto va in crisi e l’incontro con Lorenzo sembra aprire una nuova strada, ma non è tutto come appare. Nel cast ci sono Francesca Loy, Federico Le Pera, Gabriele Rossi e Giulia Fiume. Un amore così grande segue invece Vladimir, che dopo la morte della madre lascia la Russia per l’Italia per cercare il padre che non ha mai conosciuto: a Verona conosce Veronica, figlia benestante di un industriale, e tra i due nasce un amore pieno di ostacoli; nel cast Giuseppe Maggio, Francesca Loy, Franco Castellano ed Eleonora Brown.

In Nessuno come noi, ambientato nella Torino irrequieta degli anni ’80, un professore universitario incontra una giovane docente di liceo capace di mettere in crisi le sue certezze, mentre lui e la moglie cercano una scuola per il figlio difficile: l’attrazione che nasce sovverte gli equilibri. I protagonisti sono Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum.

Tra leggerezza e piccoli problemi di cuore

Per chi cerca romanticismo con un pizzico di leggerezza o di "complicazioni", in lista ci sono anche Appuntamento con l’@more: Megan, single disoccupata e svogliata, dopo un’avventura di una notte con Alec (conosciuto su un sito di appuntamenti online) dovrebbe salutare e sparire, ma una bufera la blocca a casa di lui; nel cast Miles Teller e Analeigh Tipton. Last night racconta invece una crisi di coppia senza moralismi: Michael e Joanna Reed, sposati e a Manhattan, si ritrovano a fare i conti con la tentazione (lei reincontra un ex, lui è attratto da una collega). Tutto l’amore del mondo segue Matteo (Nicolas Vaporidis), ragazzo dal carattere duro e poco incline ai sentimenti, in un viaggio nelle città più romantiche del mondo con gli amici, finché un incontro lo costringe a rimettere in discussione le sue idee.

Amore 14, diretto da Federico Moccia, è la storia di Carolina, quattordicenne alle prese con scuola, amici e famiglia, che si trova travolta dal primo amore, Massimiliano. Scusa ma ti chiamo amore punta sul colpo di fulmine fuori dagli schemi: lui è un quarantenne depresso lasciato dalla quasi moglie, lei una 17enne alla vigilia della maturità; con Raoul Bova. E in Amore e altri enigmi Jake, professore appena uscito da una lunga relazione, si affida al dottor Morales per un supporto psicologico, ma quando si innamora di Allegra, madre di un suo alunno e da poco vedova, il medico non approva e diventa sempre più inopportuno.

Infine, per chi vuole un’atmosfera più classica o da grande storia romantica, la collection include Jane Eyre, ambientato nell’Inghilterra di fine ’800, con il percorso difficile ma tenace di Jane verso la felicità. C’è anche Piccolo Grande Amore, dove la principessa Sofia (Barbara Snellenburg) si innamora di un maestro di windsurf interpretato da Raoul Bova, arrivando a rifiutare un matrimonio combinato. E per chi ama i titoli "cult" dal sapore francese, Il tempo delle mele 3 segue l’amore a Parigi tra Ned, musicista in una band, e Valentine, che studia alla Sorbona: tra tournée, esami e appuntamenti fugaci in giro per la Francia, la relazione deve trovare un equilibrio.

Tutti questi titoli (e altri ancora) sono raccolti in Inguaribili romantici, disponibile ora gratis on demand su Mediaset Infinity.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

