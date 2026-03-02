San Marino Song Contest 2026, tanti italiani tra i finalisti: Dolcenera, Paolo Belli e Rosa Chemical si giocano l'Eurovision
A condurre la finale della gara canora ci sarà Simona Ventura: tanti italiani anche in giuria.
Il Festival di Sanremo è appena finito, ma il San Marino Son Contest 2026 sta per entrare nel vivo. La kermesse musicale, infatti, è pronta per andare in scena con la finale il prossimo 6 marzo, e da poco sono stati annunciati i 10 big che salteranno le semifinali per accedere direttamente all’ultimo appuntamento, trasmesso su San Marino RTV (canale 550) e su RaiPlay. Al timone della gara, sul palco del Teatro Nuovo di Dogana, ci sarà Simona Ventura, anche direttrice creativa del format, mentre nella giuria di qualità volti conosciutissimi dal pubblico italiano come Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie. Tra i cantanti arrivati in finale, oltre a nomi internazionalissimi, anche artisti nostrani che si giocano un posto per l’Eurovision Song Contest di Vienna: dalla coppia formata da Senhit e Boy George a Rosa Chemical, passando per Paolo Belli, Dolcenera, L’Orchestraccia.
San Marino Song Contest 2026, Dolcenera, Paolo Belli e Rosa Chemical si giocano l’Eurovision
Mentre l’Italia ha già il suo concorrente per il prossimo Eurovision, con la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo, San Marino si appresta ad eleggere il suo rappresentante. Il 6 marzo 2026, dopo le semifinali condotte da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara, Simona Ventura presenterà la finale del San Marino Song Contest, dove gareggeranno anche diversi artisti italiani. A giudicare i cantanti due giurie: una di qualità composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie e quella della finale con Federica Gentile, Roberto Sergio, Mario Andrea Ettorre, Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia.
Tra i 10 big che hanno avuto accesso diretto all’ultimo round della gara, troveremo quindi gli italianissimi Paolo Belli, Dolcenera, Rosa Chemical e L’Orchestraccia. Il primo, reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle, porta il brano ‘Bellissima‘, la cantautrice ex Pechino Express si presenta con ‘My Love‘, mentre il 28enne di Rivoli canterà ‘Mammamì‘ e il collettivo romano il pezzo dall’identità popolare ‘Cara madre mia‘. Il premio in palio, per loro, potrebbe essere un posto ambitissimo per l’Eurovision Song Contest 2026, che quest’anno si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio.
La lista dei 10 finalisti di San Marino Song Contest 2026
- Andreas Habibi ft. Aura (Emirati Arabi Uniti) – All We Need Is Love
- Dolcenera (Italia) – My Love
- Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) – Balla
- Inis Neziri (Albania) – Aurora
- Kelly Joyce (Francia) – Oh là là
- L’Orchestraccia (Italia) – Cara madre mia
- Molella ft. Maxè (Italia) – Fever
- Paolo Belli (Italia) – Bellissima
- Rosa Chemical (Italia) – Mammamì
- Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) – Superstar
