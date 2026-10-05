San Francesco su Rai 1, Benigni (stavolta) conquista tutti: “Hai commosso”. Ma Giorgia Cardinaletti si becca le polemiche: “Che peccato” La prima serata dedicate al patrono d’Italia ha ricevuto l’applauso dei social, ma non mancano (ancora) proteste per l’orario: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La serata di ieri domenica 4 ottobre 2026 dedicata a San Francesco, patrono d’Italia, ha diviso idealmente la prima serata di Rai 1 in due momenti: prima Roberto Benigni con Francesco – Il Cantico, quindi Giorgia Cardinaletti alla guida di Francesco, il Santo di tutti. Due proposte molto diverse, accomunate dalla celebrazione del Santo e da una risposta social che, soprattutto nel caso di Benigni, ha riservato una sorpresa rispetto alle critiche raccolte in passato. Scopriamo tutti i dettagli.

Roberto Benigni su San Francesco, applausi quasi unanimi: «Un’ora tra cielo e terra»

Ieri domenica 4 ottobre 2026 Stefano De Martino e Affari Tuoi hanno lasciato l’access prime time di Rai 1 a Roberto Benigni, ha riportato sulla prima rete Francesco – Il Cantico, conquistando sui social un’ovazione praticamente unanime. Un risultato non del tutto scontato, considerando che lo speciale dedicato a San Pietro dello scorso dicembre aveva invece raccolto diverse critiche. Lo spettacolo – va ricordato – non era inedito ed era stato trasmesso quattro anni fa da Paramount+, mentre per l’appuntamento di Rai 1 Benigni ha realizzato una nuova introduzione di circa dieci minuti. Il pubblico social, però, ha premiato soprattutto la capacità dell’attore di unire cultura ed emozione. «Bella serata, ho scoperto tante cose su San Francesco che non sapevo e, se alcune le conoscevo, mi ha fatto piacere rinfrescarle. Grande Santo e con devozione lo accogliamo nella nostra vita», «Spettacolo coinvolgente», «Bravo è poco: unico», «Un fenomeno!», «Un’ora tra cielo e terra!», «Roberto Benigni per me è un genio. Non c’è nessun artista come lui» si legge sui social, dove viene apprezzata la scelta della Rai: «Finalmente la cultura su Rai 1. Niente pacchi e battute idiote». E ancora: «Mi sono veramente commossa per quello che hai fatto stasera. Bravissimo! Ascoltarti è stato un dono, grazie», «Solito immenso Benigni», «Bravissimo! Ha commosso con la sua recitazione», «Immenso e grandissimo Benigni, un vero genio della letteratura», «Sì, mi sembrava di essere lì con Francesco! Mi sono commossa.

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Giorgia Cardinaletti, professionalità apprezzata ma l’orario fa (ancora) discutere

Intorno alle 22, invece, è andato in onda Francesco, il Santo di tutti, condotto da Giorgia Cardinaletti da Perugia, con ospiti vip e musicali e una formula pensata per proseguire la celebrazione di San Francesco. La conduzione della giornalista ha ricevuto apprezzamenti, confermando una percezione di professionalità e sicurezza, ma sui social il tema dominante è stato soprattutto l’orario. «Cara Rai, la Cardinaletti è la giornalista più completa, bella, brava, mi piace molto si legge infatti sul web, ma accanto agli elogi arrivano le proteste per una prima serata proseguita ben oltre la mezzanotte: «Mi dispiace, ma è troppo tardi», «Perché alle 21.55 e non prima????? Ormai, nonostante continuino a chiamarli programmi in "prima serata", iniziano alle 22!!!», «Che peccato, iniziato troppo tardi». E infine: «Solo a Capodanno le trasmissioni devono finire tardi».

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