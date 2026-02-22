Sanremo 2026, Samurai Jay canta “Ossessione” e porta Belen sul palco: testo e significato della canzone
Il cantante debutta al Festival con un brano viscerale tra passione e dipendenza emotiva. Ecco testo completo, autori e dettagli sul duetto cover.
Il debutto di Samurai Jay al Festival accende i riflettori su uno degli artisti più interessanti della nuova scena urban italiana. Per la sua prima volta sul palco dell’Festival di Sanremo 2026, il cantante porta in gara "Ossessione", un brano che mescola ritmo latino, sonorità contemporanee e un racconto diretto, quasi crudo, di un sentimento che non dà tregua. La canzone gioca sull’ambiguità tra amore e dipendenza, tra desiderio e consapevolezza. Non c’è idealizzazione romantica, ma una confessione sincera: a volte ciò che ci attrae di più è anche ciò che ci consuma.
Il significato di "Ossessione" di Samurai Jay a Sanremo 2026
In "Ossessione", Samurai Jay racconta un legame totalizzante, fatto di attrazione fisica, nostalgia e ricadute emotive. Il brano descrive una relazione intermittente, vissuta tra weekend intensi e bugie ripetute, dove il protagonista è consapevole del dolore ma incapace di sottrarsi al richiamo dell’altra persona. L’ossessione diventa così una metafora potente: non solo di un amore malato, ma anche di quella spinta irrefrenabile che muove le scelte e alimenta le passioni. Il ritornello – martellante e immediato – sottolinea il conflitto tra desiderio e razionalità: "Non è amore è una malattia / Questo maledetto feeling".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nel testo emergono immagini notturne, riferimenti sensuali e un linguaggio diretto, con inserti in spagnolo che accentuano il clima caldo e ritmato del pezzo. La corsa finale, ripetuta quasi come un mantra, simboleggia l’impossibilità di fermarsi: correre diventa l’unico modo per sfuggire o forse inseguire ancora quell’ossessione. "Ossessione" è firmata da Samurai Jay insieme a Luca Stocco, Vittorio Coppola e Salvatore Sellitti per il testo; la musica porta le firme di Samurai Jay, Luca Stocco e Vittorio Coppola. La produzione è curata da Vito Salamanca e Katoo.
Il duetto di Samurai Jay nella serata cover con Belen e Roy Paci
Durante la serata delle cover dell’Festival di Sanremo 2026, Samurai Jay salirà sul palco insieme a Belen Rodriguez e Roy Paci. I tre interpreteranno "Baila morena", celebre hit di Zucchero, brano simbolo degli anni ’90 italiani. La scelta promette una performance energica, tra contaminazioni urban, sonorità latin e una forte componente scenica.
La presenza di Belen aggiunge un elemento spettacolare e internazionale, mentre Roy Paci, con la sua tromba inconfondibile, potrebbe dare una nuova veste al pezzo. L’obiettivo sembra chiaro: trasformare un classico intramontabile in un momento show capace di sorprendere pubblico e critica.
Testo completo di "Ossessione" – Samurai Jay
Nulla è per sempre
Ma il profumo tuo sulla mia pelle
Non passa mai, no mai
Sicuramente
Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera
Marò che pena
Siamo sempre alle solite
Una tirata tutto il weekend
Tu mi nascondi le storie
E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità
Ora penso a me
In mezzo a questo disordine
Sarà strano ma ti sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Andale andale
Scatta un paio di foto poi mandale
Fammi vedere cosa indossi stasera
Poi facciamo l’alta marea
Sotto la luna piena
Non sei mai stata sincera
Non può durare una vita intera
Una storia se fa solo male
Tra noi sarà solamente
Una noche de sexo
Andamento lento
Non posso fermare il tempo
Questo feeling maledetto
Io lo sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Devo correre correre correre correre correre
Ahahah
Devo correre correre correre correre correre
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Potrebbe interessarti anche
Belen (ufficiale) a Sanremo 2026, il suo ruolo speciale al Festival: cosa farà e con chi
Il cast dell’attesissima kermesse sanremese inizia ufficialmente a prendere forma: t...
Sanremo 2026, spoiler sui duetti: la strana scelta di Fedez e Masini, Samurai Jay con un colosso della musica
A meno di un mese dalla kermesse, ecco le prime indiscrezioni sulla quarta serata ch...
Sanremo 2026, i duetti ufficiali: sorpresa Tony Pitony, Fagnani spiazza, canta anche Renato Pozzetto
Carlo Conti, in diretta dal Tg1 ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 20...
Belen a Sanremo 2026, già tutti a bocca aperta: "É una delle migliori cantanti", il direttore d'orchestra stupito dopo le prove
A La volta buona le parole di Enrico Melozzi su Belén Rodriguez fanno rumore e divid...
Sanremo 2026, Federica Brignone come Jannik Sinner, ma Carlo Conti non molla. E arriva anche Mara Venier
Sanremo 2026 si prepara: Mara Venier sul palco delle cover e Carlo Conti prova a con...
Duetti Sanremo 2026, le pagelle: Pravo e Lamborghini giocano un campionato a parte. Svetta D’Amico, Da Vinci è troppo prevedibile
Le pagelle di accoppiate e brani scelti in attesa di ascoltare il risultato finale. ...
Sanremo 2026, i direttori d'orchestra pazzi di Belen: "Molto musicale", Marco Carta: "Canta meglio di chi usa l'autotune"
Il racconto dei direttori d’orchestra collegati da Sanremo accende il dibattito e re...
Che tempo che fa, Belén smentisce Corona: “Ho imparato da Maria De Filippi”. Poi svela: “In amore sto cambiando gusti”
Ospite di Fabio Fazio nella puntata di ieri domenica 1° febbraio 2026 su Nove, la sh...