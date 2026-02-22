Sanremo 2026, Samurai Jay canta “Ossessione” e porta Belen sul palco: testo e significato della canzone Il cantante debutta al Festival con un brano viscerale tra passione e dipendenza emotiva. Ecco testo completo, autori e dettagli sul duetto cover.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Il debutto di Samurai Jay al Festival accende i riflettori su uno degli artisti più interessanti della nuova scena urban italiana. Per la sua prima volta sul palco dell’Festival di Sanremo 2026, il cantante porta in gara "Ossessione", un brano che mescola ritmo latino, sonorità contemporanee e un racconto diretto, quasi crudo, di un sentimento che non dà tregua. La canzone gioca sull’ambiguità tra amore e dipendenza, tra desiderio e consapevolezza. Non c’è idealizzazione romantica, ma una confessione sincera: a volte ciò che ci attrae di più è anche ciò che ci consuma.

Il significato di "Ossessione" di Samurai Jay a Sanremo 2026

In "Ossessione", Samurai Jay racconta un legame totalizzante, fatto di attrazione fisica, nostalgia e ricadute emotive. Il brano descrive una relazione intermittente, vissuta tra weekend intensi e bugie ripetute, dove il protagonista è consapevole del dolore ma incapace di sottrarsi al richiamo dell’altra persona. L’ossessione diventa così una metafora potente: non solo di un amore malato, ma anche di quella spinta irrefrenabile che muove le scelte e alimenta le passioni. Il ritornello – martellante e immediato – sottolinea il conflitto tra desiderio e razionalità: "Non è amore è una malattia / Questo maledetto feeling".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel testo emergono immagini notturne, riferimenti sensuali e un linguaggio diretto, con inserti in spagnolo che accentuano il clima caldo e ritmato del pezzo. La corsa finale, ripetuta quasi come un mantra, simboleggia l’impossibilità di fermarsi: correre diventa l’unico modo per sfuggire o forse inseguire ancora quell’ossessione. "Ossessione" è firmata da Samurai Jay insieme a Luca Stocco, Vittorio Coppola e Salvatore Sellitti per il testo; la musica porta le firme di Samurai Jay, Luca Stocco e Vittorio Coppola. La produzione è curata da Vito Salamanca e Katoo.

Il duetto di Samurai Jay nella serata cover con Belen e Roy Paci

Durante la serata delle cover dell’Festival di Sanremo 2026, Samurai Jay salirà sul palco insieme a Belen Rodriguez e Roy Paci. I tre interpreteranno "Baila morena", celebre hit di Zucchero, brano simbolo degli anni ’90 italiani. La scelta promette una performance energica, tra contaminazioni urban, sonorità latin e una forte componente scenica.

La presenza di Belen aggiunge un elemento spettacolare e internazionale, mentre Roy Paci, con la sua tromba inconfondibile, potrebbe dare una nuova veste al pezzo. L’obiettivo sembra chiaro: trasformare un classico intramontabile in un momento show capace di sorprendere pubblico e critica.

Testo completo di "Ossessione" – Samurai Jay

Nulla è per sempre

Ma il profumo tuo sulla mia pelle

Non passa mai, no mai

Sicuramente

Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera

Marò che pena

Siamo sempre alle solite

Una tirata tutto il weekend

Tu mi nascondi le storie

E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità

Ora penso a me

In mezzo a questo disordine

Sarà strano ma ti sento addosso Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling Andale andale

Scatta un paio di foto poi mandale

Fammi vedere cosa indossi stasera

Poi facciamo l’alta marea

Sotto la luna piena

Non sei mai stata sincera

Non può durare una vita intera

Una storia se fa solo male

Tra noi sarà solamente

Una noche de sexo

Andamento lento

Non posso fermare il tempo

Questo feeling maledetto

Io lo sento addosso Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling Devo correre correre correre correre correre

Ahahah

Devo correre correre correre correre correre

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Potrebbe interessarti anche