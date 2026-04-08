Samurai Jay supera tutti i big di Sanremo e surclassa Sal Da Vinci: 'Ossessione' è il primo disco di platino del Festival Un trionfo che va oltre il palco dell’Ariston per Samurai Jay, con un brano capace di dominare classifiche, streaming e social, diventando il simbolo musicale di questo inizio 2026.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Di norma siamo abituati a vedere la top five di Sanremo classificarsi più o meno al medesimo modo nelle classifiche musicali, una volta finita la Kermesse. Ma questo 2026 ci ha rivelato delle sorprese. Non è né il vincitore Sal Da Vinci né il secondo classificato Sayf a star dominando le classifiche e ottenendo certificazione. La vera rivelazione dell’anno è invece Ossessione, il brano con cui Samurai Jay ha debuttato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo e che oggi può fregiarsi di un traguardo che certifica molto più di un successo momentaneo.

Samurai Jay, Ossessione ottiene il primo platino di Sanremo 2026

Ossessione è ufficialmente disco di platino, ed è il primo brano dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo a ottenere questa certificazione. Un risultato che arriva dopo cinque settimane consecutive al vertice della Top Of The Music FIMI / NIQ, a conferma di una tenuta straordinaria nel tempo. Non si tratta di un caso fortuito legato all’onda lunga del Festival, ma di un successo solido e costante, costruita giorno dopo giorno attraverso ascolti, condivisioni e passaparola. Scritto e composto da Samurai Jay insieme a Luca Stocco e Vittorio Coppola, co-scritto da Salvatore Sellitti e prodotto da Vito Salamanca e Katoo, il brano esaspera il concetto di motivazione che accompagna le passioni personali. Il titolo non è casuale: Ossessione racconta quella spinta quasi viscerale che porta a inseguire un obiettivo senza compromessi, trasformando l’ambizione in energia creativa.

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Numeri da record tra streaming e classifiche

I dati parlano chiaro e raccontano un dominio trasversale. Con oltre 1,5 milioni di stream giornalieri e più di 60 milioni di stream complessivi su tutte le piattaforme, Samurai Jay è il primo artista della kermesse a superare i 10 milioni di ascolti con il proprio brano. Un primato che consolida la sua posizione tra i protagonisti assoluti di questa stagione musicale. Ossessione è stabile al primo posto della Top 50 Italia di Spotify, risultando il brano più ascoltato del trimestre sulla piattaforma e raggiungendo anche la Top 200 Global alla posizione 164, la più alta mai toccata dall’artista. A questo si aggiunge il primo posto nella Apple Top 100 Italy e nella Top Songs di Amazon Music, mentre su YouTube il videoclip ufficiale ha superato i 7 milioni di visualizzazioni, posizionandosi tra i video musicali più visti.

Il fenomeno social e la viralità su TikTok che super Sal Da Vinci

Se le classifiche tradizionali certificano il successo commerciale, è sui social che si misura l’impatto culturale di una canzone. Su TikTok il suono di Ossessione ha superato i 250 mila video creati dagli utenti, diventando virale e contribuendo a rafforzare l’immagine di Samurai Jay come uno degli artisti più riconoscibili del momento. Neanche lo stesso vincitore, Sal Da Vinci, ha ottenuto un successo così capillare per la sua hit. La forza del brano sta nei ritmi coinvolgenti, parole orecchiabili e un immaginario visivo che ha acceso discussioni e curiosità, rendendolo perfetto per challenge, coreografie e reinterpretazioni creative sui social.

Dall’Italia alla Spagna: il successo di Samurai Jay diventa Obsesión

A conferma del successo non solo nazionale, Samurai Jay ha pubblicato anche Obsesión, la versione spagnola di Ossessione, in collaborazione con Naiara, vincitrice di Operación Triunfo 2023 e considerata una delle voci più potenti della nuova scena musicale spagnola. I due artisti si esibiranno per la prima volta insieme con Obsesión al LOS40 Primavera Pop, il 10 aprile alla Movistar Arena di Madrid. Un debutto internazionale che rappresenta un passaggio chiave nella crescita artistica di Samurai Jay.

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