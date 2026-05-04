Samurai Jay, il retroscena sulla voce di Belen in Ossessione: “Non è la sua nell’originale”. E svela a chi appartiene
Il cantante classe '98 ha rivelato un dettaglio inedito sul singolo che ha conquistato radio, stream e classifica FIMI. Aveva duettato a Sanremo insieme alla showgirl argentina.
La voce in spagnolo che sentiamo in Ossessione di Samurai Jay, ogni volta che accendiamo la radio o apriamo Spotify, non appartiene a Belén Rodríguez. O meglio, è solo nel videoclip di YouTube che la showgirl interviene in prima persona, come è accaduto live sul palco di Sanremo 2026 solo pochi mesi fa. La rivelazione, arrivata direttamente dal rapper in un’intervista a Vevo, non ha comunque intaccato di un briciolo il successo stratosferico del brano. Che nonostante il 17esimo posto alla kermesse vanta al momento oltre 46 milioni di stream. Ed è la prima canzone nella classifica FIMI. Ecco i dettagli.
Samurai Jay, il successo clamoroso dopo Sanremo
Sanremo aveva lasciato a Samurai Jay solo le briciole. Un misero 17esimo posto, per il suo brano "Ossessione", nonostante l’artista classe ’98 avesse stupito per presenza e talento cristallano. A fare la differenza, però, almeno a livello di hype social, era stato il duetto memorabile con Belen Rodriguez. La showgirl argentina si era infatti prestata ad accompagnare l’artista con la solita (ma non per questo scontata) dose di sensualità, e una frase iconica sussurrata al microfono: "Amo’, secondo me stiamo correndo un po’ troppo… Facciamolo lento".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Al termine della kermesse, forse sull’onda lunga di quella scena – e di un’altra scenetta virale in cui Samurai beveva dal piede di Belen – "Ossessione" ha scalato le classifiche con rapidità impressionante. Ora conta più di 46 milioni di stream, è la terza canzone più trasmessa in radio ed è al primo posto nella classifica dei singoli FIMI. Una cavalcata trionfale che in pochi avrebbero saputo prevedere. Ma che potrebbe trovare spiegazione proprio nell’azzardo di coinvolgere un’icona come la Rodriguez in questo progetto.
La rivelazione sulla voce di Belen in Ossessione
E a proposito del coinvolgimento di Belen, Samurai Jay ha svelato che la voce dell’argentina non è in realtà presente in tutte le versioni della canzone. "Quando c’è stata questa idea di fare uno slow-down nel brano", ha detto il cantante in un’intervista concessa a Vevo, "e quindi di… cioè, tu per rallentare il brano non è che puoi rallentarlo così di botto, scrissi a questa mia amica e dissi: ‘Senti, mi vuoi fare questa cosa?'". Detto, fatto. La voce dell’amica è finita nella registrazione ufficiale, e poi è arrivata l’intuizione vincente: "Da lì è nata l’idea di coinvolgere Belén, perché dissi: ‘Cavolo, tirare dentro Belén Rodriguez per fare questa cosa sarebbe tipo incredibile’. E infatti nel master del video c’è la voce di Belén, ma nel master originale c’è la voce della mia amica".
Potrebbe interessarti anche
Belén con Samurai Jay, il video è gia virale prima dei duetti al Festival di Sanremo 2026: perché
Nel videoclip della canzone in gara al Festival ‘Ossessione’ del rapper campano c’è ...
Belen Rodriguez, i suoi 4 Sanremo tra scandali e polemiche: dalla ‘farfallina’ a Samurai Jay, cosa farà stasera al Festival
Belen Rodríguez torna a Sanremo per il quarto Festival, tra duetti, scandali passati...
Samurai Jay supera tutti i big di Sanremo e surclassa Sal Da Vinci: 'Ossessione' è il primo disco di platino del Festival
Un trionfo che va oltre il palco dell’Ariston per Samurai Jay, con un brano capace d...
Samurai Jay, la rivincita dopo il flop a Sanremo: il record (inaspettato) del brano 'Ossessione'
Il brano, 17esimo al Festival, ha conquistato per primo la certificazione Fimi, supe...
Sanremo 2026, Samurai Jay canta “Ossessione” e porta Belen sul palco: testo e significato della canzone
Il cantante debutta al Festival con un brano viscerale tra passione e dipendenza emo...
Affari Tuoi cambia faccia, l'annuncio (inatteso) di Stefano De Martino: quale big di Sanremo vedremo ospite stasera
Un ospite musicale che racconta il nuovo corso del game show tra spettacolo, contami...
Sanremo 2026, la Rai svela il fuorionda di Belen furiosa dopo il disastro col playback: cosa è successo
La showgirl è entrata in ritardo per la sua performance, ma a far chiacchierare anch...
Samurai Jay, dopo Sanremo fa il colpaccio: aprirà il concerto di Ricky Martin in Italia, ecco quando e dove vedere il duo
Un'occasione imperdibile per scoprire il talento emergente della scena urban italian...