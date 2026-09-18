Samurai Jay e Isobel Kinnear, scatta il gossip: avvistati mano nella mano a Milano Un abbraccio dopo l’esibizione, qualche gesto affettuoso e l’uscita mano nella mano hanno fatto scattare le indiscrezioni tra la ballerina di Amici e il cantante di Ossessione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Samurai Jay e Isobel Kinnear accendono il gossip. I due sono stati avvistati insieme a Milano e alcuni gesti affettuosi hanno fatto pensare che tra il cantante e la ballerina possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Al momento, però, nessuno dei due ha confermato pubblicamente la natura del loro rapporto.

L’avvistamento di Samurai Jay e Isobel Kinnear insieme dopo l’esibizione

Il momento che ha fatto scattare le indiscrezioni risale al 15 settembre, quando Samurai Jay si è esibito all’Apple Store di Piazza Liberty, a Milano, per uno showcase. Al termine della sua esibizione, il cantante ha raggiunto Isobel, che si trovava tra il pubblico, e tra i due è scattato un abbraccio molto affettuoso. A rendere ancora più evidente la complicità è stato il momento successivo, quando i due hanno lasciato insieme la piazza mano nella mano. Le immagini pubblicate da Chi hanno così alimentato rapidamente le voci su una possibile frequentazione, anche se non è ancora possibile stabilire se si tratti dell’inizio di una relazione sentimentale oppure di un rapporto che i diretti interessati preferiscono semplicemente vivere lontano dai riflettori.

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Il mistero sulla loro storia

Resta soprattutto da capire quando Isobel e Samurai Jay abbiano iniziato a frequentarsi e come sia nato il loro legame. Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei due e nemmeno segnali social particolarmente espliciti, fatta eccezione per il fatto che entrambi si seguono su Instagram. Un dettaglio che, da solo, non permette naturalmente di stabilire quale sia la natura del rapporto.

Anche il passato sentimentale del cantante, del resto, non offre particolari elementi per ricostruire la situazione attuale. In passato erano circolate indiscrezioni su un presunto flirt con Ema Stokholma, ma la voce era stata successivamente smentita.

Il passato di Isobel e di Samurai Jay

Per Isobel, invece, l’attenzione sulla vita privata arriva dopo alcune esperienze sentimentali diventate note al pubblico. Durante la sua partecipazione ad Amici 22, la ballerina aveva conosciuto il cantante Cricca, con cui aveva iniziato una relazione proseguita per un periodo anche dopo la fine del talent. Successivamente era stata accostata a Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne, ma quella frequentazione non era mai stata ufficializzata.

Negli ultimi mesi Isobel aveva raccontato di essere single e di stare bene anche da sola, motivo per cui il nuovo avvistamento ha inevitabilmente attirato l’attenzione. Dopo l’esperienza ad Amici, dove per tre edizioni è stata anche ballerina professionista, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo arrivando alla conduzione di Caduta Libera accanto a Max Giusti.

Anche per Samurai Jay questo è un periodo particolarmente intenso. Il cantante, il cui vero nome è Gennaro Amatore, è reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2026 e dal grande successo ottenuto con Ossessione, brano diventato uno dei tormentoni dell’anno e protagonista anche di una versione in spagnolo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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