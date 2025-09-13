Samira Lui, la vita privata: il padre sparito, tre fratelli mai visti e il fidanzato ‘glamour’ Scopriamo qualche dettaglio sulla sfera più intima della valletta del programma la Ruota della Fortuna: le origini, la famiglia e il fidanzato Luigi Punzo.

Samira Lui è ad oggi un volto particolarmente noto alla televisione italiana grazie soprattutto alla sua partecipazione come professoressa all’Eredità, come concorrente al Grande Fratello del 2023 e come valletta a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Se la carriera di Samira sta dunque vivendo un periodo d’oro sotto gli occhi di milioni di telespettatori, forse non tutti conoscono invece la sfera più intima della showgirl friulana: ecco allora qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, dal difficile rapporto con il padre al fidanzato super ‘glamour’.

Samira Lui, il padre sparito e i tre fratelli sconosciuti

Samira Lui è nata a Udine da mamma italiana e papà senegalese. Quest’ultimo, però, non ha mai fatto parte della sua vita: oltre ad essere andato via di casa prima che lei venisse al mondo, l’uomo non l’ha mai riconosciuta come sua figlia. Nonostante questo, Samira ha raccontato più volte di aver provato a cercarlo. "Sono risalita al suo migliore amico, che mi ha detto che papà stava bene, che aveva una famiglia e che aveva altri tre figli. Quindi ho tre fratellastri – ha raccontato la showgirl in una passata intervista a Verissimo – ho mandato un messaggio, lui non mi ha risposto, ma mi ha chiamata il giorno dopo. Abbiamo parlato, è stata una conversazione strana. Ho scoperto che vive a un’ora da casa mia. Lui mi ha chiesto quanti anni avessi. Lui mi ha risposto che aveva una moglie e dei figli. Non ci siamo mai incontrati".

Chi è Luigi Punzo, il fidanzato ‘glamour’ di Samira Lui

Per ciò che riguarda invece la sfera sentimentale di Samira Lui, sappiamo che la showgirl è fidanzata dal 2018 con Luigi Punzo, modello e luxury concierge napoletano, ovvero un professionista che propone servizi di accoglienza personalizzati per gli hotel di lusso e i loro clienti. In più, organizza viaggi per clienti super vip in località da sogno come Capri, Saint Tropez, Ibiza e Mykonos. Samira e Luigi si sono conosciuti su un set fotografico per abiti da sposi mentre entrambi erano presenti come modelli, e dal quel giorno è sbocciato l’amore. "È stato amore a prima vista", ha rivelato Punzo in una passata intervista a Verissimo insieme a Samira.

La coppia ad oggi vive insieme a Milano e sogna di sposarsi e costruire una famiglia. E chissà, come ha ipotizzato ironicamente la stessa Samira, che non possa essere proprio lo ‘zio’ Gerry nazionale, al cui fianco sta spopolando al timone de La Ruota della fortuna, a celebrare molto presto la loro unione.

