Samira Lui, la verità su Luigi Punzo: “Ecco perché ho rimandato le nozze”. Il retroscena sul ‘consiglio’ di Mediaset La showgirl e volto simbolo de La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti ha confessato le motivazioni dietro la scelta di rinviare il matrimonio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Samira Lui sta vivendo una fase particolarmente intensa della sua carriera, tra il successo al fianco di Gerry Scotti e i nuovi progetti televisivi. Sul fronte privato, invece, il matrimonio con Luigi Punzo dovrà attendere. La conduttrice, però, assicura che il legame con il compagno è solido e che il progetto di una famiglia resta nei suoi piani. Scopriamo tutti I dettagli.

Samira Lui, amore e carriera: il matrimonio può aspettare

La storia tra Samira Lui e Luigi Punzo è iniziata nel 2018, durante un soggiorno a Formentera, e da allora è proseguita lontano da particolari scossoni. Intervistata dal settimanale DiPiù sul momento che sta attraversando, la conduttrice ha chiarito che il rinvio delle nozze non sarebbe legato a una crisi sentimentale. Al contrario, Punzo continua a essere per lei una presenza fondamentale, l’uomo con cui immagina di costruire il futuro. «È l’uomo che amo», ha raccontato, spiegando però di avere ancora diversi obiettivi professionali e personali da raggiungere prima di pronunciare il fatidico sì: "È la persona con cui voglio costruire una famiglia. Ma ho tanti altri progetti nella mia vita da realizzare, le nozze per il momento sono rimandate". A confermare che il matrimonio resta nei progetti della coppia c’è anche un dettaglio significativo: l’abito sarebbe già pronto, come confessato dalla stessa Samira. Per ora, dunque, nessun addio alle nozze, ma soltanto uno slittamento. Nel frattempo, Lui si gode il periodo di grande popolarità conquistato in televisione grazie a Gerry Scotti e a La Ruota della Fortuna: "Sono privilegiata a fare parte di questo programma".

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L’ipotesi sul consiglio di Pier Silvio Berlusconi

Sul rinvio delle nozze è emersa anche un altro presunto retroscena, riportato dal settimanale DiPiù. Secondo l’indiscrezione, dietro la scelta di rimandare il matrimonio da parte di Samira Lui potrebbe esserci, seppure indirettamente, anche un ‘suggerimento’ arrivato dai vertici Mediaset. In particolare, viene ipotizzato un possibile ruolo di Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe avuto un peso nel percorso televisivo di Samira dopo averla notata durante la sua esperienza al Grande Fratello. Si tratta, tuttavia – è bene chiarirlo – soltanto di un’ipotesi e non ci sono conferme che Berlusconi abbia effettivamente consigliato alla conduttrice di posticipare le nozze. L’idea nasce soprattutto dal momento particolarmente favorevole che Lui sta vivendo e dai progetti che Mediaset avrebbe in serbo per lei.

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