Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Samira Lui in lacrime per Gerry Scotti, poi l'indifferenza per Fabrizio Corona: "Ora voglio la laurea"

A Verissimo, Samira Lui preferisce non risponde alle accuse di Fabrizio Corona e si commuove per un messaggio di Gerry Scotti: ecco cosa è successo

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Samira Lui - Co-conduttrice de La Ruota della Fortuna
Mediaset Infinity

Samira Lui sbarca (ancora) nel salotto di Verissimo. La showgirl co-conduttrice de La Ruota della Fortuna è protagonista nello studio di Silvia Toffanin con un’intervista a cuore aperto tra lacrime, speranze e progetti per il futuro. Non c’è stata però la tanto attesa risposta a Fabrizio Corona, che nei giorni scorsi aveva fatto il suo nome nel novero delle presunte rivelazioni (non provate) relative al cosiddetto ‘sistema Mediaset’. Ecco cos’è successo nella puntata del 1 febbraio.

Samira Lui non replica alle accuse di Fabrizio Corona

L’attesa per l’intervista di Samira Lui a Verissimo era alta perché molti pensavano che sarebbe arrivata la replica a Fabrizio Corona, che invece non è arrivata. Samira Lui ha preferito rimanere in silenzio davanti alle illazioni dell’ex re dei paparazzi, a differenza di Gerry Scotti che invece ha deciso di rispondere frontalmente alle accuse di Corona. La showgirl ha preferito non dar spago alle illazioni e concentrarsi sul suo percorso di crescita artistica e personale, e sul magic moment che sta vivendo a La Ruota della Fortuna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Samira Lui a Verissimo (1 febbraio): cosa ha detto

"Diciamo che sto vivendo un bel periodo, mi sento amata e voluta bene soprattutto dai piccini. E’ strano, solitamente i bambini guardano i cartoni animati, invece mi guardano e da parte loro c’è grande amore, questa è la mia più grande soddisfazione". Con queste parole Samira Lui si presenta nel salotto di Verissimo davanti a Silvia Toffanin, che poi le chiede un commento sul boom di popolarità che sta vivendo grazie a La Ruota della Fortuna: "Non me l’aspettavo, non me ne rendo neanche conto. Da bambina sognavo di lavorare sul palcoscenico, quando arrivi a realizzare questo sogno non prendi in considerazione le conseguenze. Le persone mi salutano come se fossi la zia, la cugina, la nipotina, è tutto molto bello. Mia mamma è felice perché vede me felice, lei è molto lontana dal mondo dello spettacolo. Ora anche lei viene riconosciuta e si imbarazza". Samira poi racconta della sua infanzia: "Sono cresciuta con mia mamma e con i nonni. Con loro stavo il pomeriggio perché mia mamma lavorava. Vivevo in mezzo alla campagna, tra i boschi, a differenza dei miei compagni di scuola non stavo sempre davanti ai videogiochi. Sono davvero molto felice di essere cresciuta in quel modo, tra animali, alberi e orto, è stato pazzesco".

Il successo e il sogno della laurea

Spazio poi al racconto dei suoi sogni d’infanzia. Samira da piccola aveva due obiettivi: sfondare nel mondo dello spettacolo e diventare architetto. "Ho studiato da geometra, volevo fare l’interior design. Mi sono diplomata, mi piaceva molto. Poi però il primo sogno, quello del mondo dello spettacolo, è iniziato a diventare più concreto, quindi ci ho creduto e ho iniziato a lavorare e ho lasciato l’università. Ma ho sempre quel pallino di tornare a studiare. Non per la laurea, ma per il percorso universitario, per l’esperienza".

Verissimo, il messaggio di Gerry Scotti a Samira Lui

Poi Silvia Toffanin mostra a Samira Lui un video messaggio di Gerry Scotti, che tesse le doti della showgirl: "E’ una ragazza educata e con tanto talento. Ho preteso che non fosse solo una bellezza gira-caselle ma che potesse farmi domande, mettermi in difficoltà e lei è bravissima". Samira vede il video e si mette a piangere: "Gerry è un mito, prima come persona e poi come professionista. Non mi aspettavo che mi facesse questa sorpresa. Abbiamo rapporto di stima e amicizia, questa è la cosa più grande possibile. Io guardando lui cerco di assorbire il più possibile, è davvero un grande. Piango sempre? Non lo faccio apposta, spesso dico non voglio piangere ma poi non mi trattengo".

La verità sui ritocchini

L’intervista a Verissimo prosegue con un passaggio sui presunti ritocchini estetici a cui si sarebbe sottoposta Samira Lui, almeno secondo quelle che sono le opinioni di molti haters sul web. "Io rifatta? Rido – risponde – Non ho nulla contro la chirurgia, direi tranquillamente tutto. Mi sono rifatta il seno, ma il viso nulla. Semplicemente, ho perso qualche chilo e ho imparato a truccarmi, ma se non ci credono non so che fare".

Samira Lui e il matrimonio con Luigi Punzo

Inevitabile un passaggio su Luigi Punzo, compagno di Samira Lui da otto anni. "Sembra ieri che l’ho conosciuto. Sono stati anni di crescita, lui è il mio primo fan ed è un grande stimolo per farmi dare il meglio. Mi fa essere serena. Matrimonio? E’ una fake news, non ci sono state proposte, ma arriverà quel momento perché lui è la persona giusta, ne sono certa".

Potrebbe interessarti anche

Samira Lui

Samira Lui rompe il silenzio dopo le accuse di Fabrizio Corona: il faccia a faccia con Silvia Toffanin

Domenica a Verissimo l’intervista più attesa: Samira Lui pronta a dire la sua dopo i...
Gerry Scotti

Gerry Scotti ‘chiude’ Instagram dopo le accuse di Fabrizio Corona: la reazione dei social

Il conduttore de La Ruota della Fortuna avrebbe bloccato i commenti sotto i suoi pos...
Gerry Scotti Samira Lui La ruota della fortuna 30 gennaio

La Ruota della Fortuna, show di Gerry Scotti e Samira Lui (nonostante Corona) e polemica finale: “Non ha senso”

Mentre impazza la bufera dopo gli attacchi di Corona, Scotti e Samira Lui guidano un...
Samira Lui

Sanremo 2026, il siparietto tra Samira Lui e Gerry Scotti svela tutto: "Me ne vado"

Nella puntata di ieri sera de La Ruota della Fortuna, la bella Samira ha commentato ...
Gerry Scotti e Samira Lui

Samira Lui, altro che Sanremo: Gerry Scotti la spiazza con un nuovo show. Cosa farà

Il momento decisivo di Samira Lui si avvicina: tra inviti in diretta, strategie Medi...
Samira Lui

Samira Lui, l'annuncio che gela Carlo Conti: "Ecco perché non vado a Sanremo", c'entra Gerry Scotti

La showgirl ha ribadito ancora una volta che non prenderà parte alla kermesse sanrem...
Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la proposta a Samira Lui: "Lo facciamo insieme?". Poi chiede una medicina

La puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 31 gennaio 2026 è decisamente breve, ...
Fabrizio Corona: Io Sono Notizia, quando esce la serie in streaming su Netflix

Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di "Falsissimo"

La conduttrice de La Ruota della Fortuna Samira Lui avrebbe diffidato Fabrizio Coron...
La Ruota della Fortuna, Samira Lui

Samira Lui, Sanremo slitta: la strategia per renderla una stella (con l’ok di Pier Silvio)

Dietro il ‘no’ a Carlo Conti potrebbe esserci proprio la volontà di consolidarsi com...

Personaggi

Luigi Punzo

Luigi Punzo
Gerry Scotti La Ruota della Fortuna

Diego Fornaciari
Anna Vagli

Anna Vagli
Nicla Ozenda

Nicla Ozenda

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963