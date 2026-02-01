Samira Lui in lacrime per Gerry Scotti, poi l'indifferenza per Fabrizio Corona: "Ora voglio la laurea" A Verissimo, Samira Lui preferisce non risponde alle accuse di Fabrizio Corona e si commuove per un messaggio di Gerry Scotti: ecco cosa è successo

Samira Lui sbarca (ancora) nel salotto di Verissimo. La showgirl co-conduttrice de La Ruota della Fortuna è protagonista nello studio di Silvia Toffanin con un’intervista a cuore aperto tra lacrime, speranze e progetti per il futuro. Non c’è stata però la tanto attesa risposta a Fabrizio Corona, che nei giorni scorsi aveva fatto il suo nome nel novero delle presunte rivelazioni (non provate) relative al cosiddetto ‘sistema Mediaset’. Ecco cos’è successo nella puntata del 1 febbraio.

Samira Lui non replica alle accuse di Fabrizio Corona

L’attesa per l’intervista di Samira Lui a Verissimo era alta perché molti pensavano che sarebbe arrivata la replica a Fabrizio Corona, che invece non è arrivata. Samira Lui ha preferito rimanere in silenzio davanti alle illazioni dell’ex re dei paparazzi, a differenza di Gerry Scotti che invece ha deciso di rispondere frontalmente alle accuse di Corona. La showgirl ha preferito non dar spago alle illazioni e concentrarsi sul suo percorso di crescita artistica e personale, e sul magic moment che sta vivendo a La Ruota della Fortuna.

Samira Lui a Verissimo (1 febbraio): cosa ha detto

"Diciamo che sto vivendo un bel periodo, mi sento amata e voluta bene soprattutto dai piccini. E’ strano, solitamente i bambini guardano i cartoni animati, invece mi guardano e da parte loro c’è grande amore, questa è la mia più grande soddisfazione". Con queste parole Samira Lui si presenta nel salotto di Verissimo davanti a Silvia Toffanin, che poi le chiede un commento sul boom di popolarità che sta vivendo grazie a La Ruota della Fortuna: "Non me l’aspettavo, non me ne rendo neanche conto. Da bambina sognavo di lavorare sul palcoscenico, quando arrivi a realizzare questo sogno non prendi in considerazione le conseguenze. Le persone mi salutano come se fossi la zia, la cugina, la nipotina, è tutto molto bello. Mia mamma è felice perché vede me felice, lei è molto lontana dal mondo dello spettacolo. Ora anche lei viene riconosciuta e si imbarazza". Samira poi racconta della sua infanzia: "Sono cresciuta con mia mamma e con i nonni. Con loro stavo il pomeriggio perché mia mamma lavorava. Vivevo in mezzo alla campagna, tra i boschi, a differenza dei miei compagni di scuola non stavo sempre davanti ai videogiochi. Sono davvero molto felice di essere cresciuta in quel modo, tra animali, alberi e orto, è stato pazzesco".

Il successo e il sogno della laurea

Spazio poi al racconto dei suoi sogni d’infanzia. Samira da piccola aveva due obiettivi: sfondare nel mondo dello spettacolo e diventare architetto. "Ho studiato da geometra, volevo fare l’interior design. Mi sono diplomata, mi piaceva molto. Poi però il primo sogno, quello del mondo dello spettacolo, è iniziato a diventare più concreto, quindi ci ho creduto e ho iniziato a lavorare e ho lasciato l’università. Ma ho sempre quel pallino di tornare a studiare. Non per la laurea, ma per il percorso universitario, per l’esperienza".

Verissimo, il messaggio di Gerry Scotti a Samira Lui

Poi Silvia Toffanin mostra a Samira Lui un video messaggio di Gerry Scotti, che tesse le doti della showgirl: "E’ una ragazza educata e con tanto talento. Ho preteso che non fosse solo una bellezza gira-caselle ma che potesse farmi domande, mettermi in difficoltà e lei è bravissima". Samira vede il video e si mette a piangere: "Gerry è un mito, prima come persona e poi come professionista. Non mi aspettavo che mi facesse questa sorpresa. Abbiamo rapporto di stima e amicizia, questa è la cosa più grande possibile. Io guardando lui cerco di assorbire il più possibile, è davvero un grande. Piango sempre? Non lo faccio apposta, spesso dico non voglio piangere ma poi non mi trattengo".

La verità sui ritocchini

L’intervista a Verissimo prosegue con un passaggio sui presunti ritocchini estetici a cui si sarebbe sottoposta Samira Lui, almeno secondo quelle che sono le opinioni di molti haters sul web. "Io rifatta? Rido – risponde – Non ho nulla contro la chirurgia, direi tranquillamente tutto. Mi sono rifatta il seno, ma il viso nulla. Semplicemente, ho perso qualche chilo e ho imparato a truccarmi, ma se non ci credono non so che fare".

Samira Lui e il matrimonio con Luigi Punzo

Inevitabile un passaggio su Luigi Punzo, compagno di Samira Lui da otto anni. "Sembra ieri che l’ho conosciuto. Sono stati anni di crescita, lui è il mio primo fan ed è un grande stimolo per farmi dare il meglio. Mi fa essere serena. Matrimonio? E’ una fake news, non ci sono state proposte, ma arriverà quel momento perché lui è la persona giusta, ne sono certa".

