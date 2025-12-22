Trova nel Magazine
Samira Lui spicca il volo, sarà la star di un grande show (senza Gerry Scotti): di cosa si tratta

L’ex gieffina e professoressa de L’Eredità, nonché volto amatissimo de La Ruota della Fortuna, molto presto sarà protagonista di un grande evento.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Periodo di grande successo per la bella e talentuosa Samira Lui, che attualmente veste i panni di ‘valletta’ (anche se il termine è a dir poco riduttivo) de La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti. La presenza di Samira sul piccolo schermo è partita in sordina ma negli ultimi mesi la giovane friulana è riuscita a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. Ormai è assodato: Samira sta benissimo davanti alle telecamere e questo non solo per la sua indiscutibile bellezza ma anche per la spontaneità, l’ironia e la dolcezza che porta puntualmente in tv. E proprio a fronte del grande apprezzamento e della grande capacità di Samira di conquistare i telespettatori, pare che molto presto avremo modo di vederla alle prese con un nuovo grande progetto (questa volta senza Gerry Scotti): scopriamo di più.

Samira Lui star di un grande show: cosa farà

Ebbene sì, secondo le ultime indiscrezioni di TvBlog, Samira Lui si starebbe preparando per il grande debutto alle redini di uno show molto speciale. In particolare, la bella friulana condurrà il grande evento di Capodanno di Piazza del Campo a Siena, in programma proprio per la scoppiettante notte di San Silvestro. Da quanto emerso, Samira si alternerà sul palco con il cantante Irama per traghettare il pubblico verso la mezzanotte e l’inizio del tanto atteso 2026. Questa sarà per lei la prima vera prova come conduttrice e chissà che questa esperienza non possa aprirle le porte per progetti futuri ancora più importanti (primo su tutti il tanto agognato Festival di Sanremo).

Samira Lui, da Miss Italia al successo con La Ruota della Fortuna

Samira Lui, nata il 6 marzo 1998 a San Daniele del Friuli, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando nel 2017 al noto concorso Miss Italia, classificandosi al terzo posto. A seguire, l’abbiamo poi ritrovata nei panni di "professoressa" nel quiz show di Rai 1 L’Eredità, e nel 2022 come concorrente del programma Tale e Quale Show, dove ha potuto dimostrare anche le sue doti artistiche nelle imitazioni e nel canto.

Nel 2023 per lei è poi arrivata l’esperienza al Grande Fratello che le ha permesso di farsi conoscere da un pubblico ancora più ampio, fino ad approdare al fianco di Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna, ottenendo un successo veramebte incredibile. Insomma, una carriera decisamente in ascesa che non potrà che riservare ancora tantissime sorprese, a partire proprio dalla conduzione dell’evento di Capodanno.

Programmi

