Samira Lui si sposa con Luigi Punzo, festa a La Ruota della Fortuna: il ruolo speciale di Gerry Scotti Un legame nato in tv che si trasforma in un’amicizia profonda e in un gesto carico di affetto. Ecco cosa hanno fatto conduttore e showgirl per il matrimonio di lei.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Per Samira Lui è un momento molto importante della sua vita. Dopo mesi di lavoro, di impegni televisivi e di tanta visibilità grazie al successo de La ruota della fortuna, la showgirl si prepara a una nuova tappa della sua vita, e lo fa circondata da persone che, in questi anni, sono diventate per lei una seconda famiglia. Tra queste, c’è anche Gerry Scotti, con cui ha costruito un rapporto sincero, nato sul set ma diventato qualcosa di più profondo.

Samira Lui e Gerry Scotti, il legame che dalla TV passa al matrimonio

Chi segue La Ruota della Fortuna lo sa bene: tra Samira e Scotti c’è un’intesa spontanea, lo si vede quando i due scherzano o si scambiano battute, dimostrando quella chimica che si percepisce anche da casa non è solo televisiva. I due, durante le registrazioni, hanno imparato a conoscersi davvero. Samira lo descrive come un maestro e un punto di riferimento, ma anche come un uomo capace di metterla subito a suo agio. "Affiancarlo è stata una scuola, ci siamo trovati subito, c’è un’intesa vera". Non stupisce, quindi, che Gerry Scotti avrà un ruolo speciale nella vita privata di Samira, accompagnandola in un momento che segnerà una svolta. Sembra infatti che la showgirl sia pronta a sposarsi, stando a quanto rivelato in anteprima dal settimanale Diva e Donna, che ha dedicato la copertina alla coppia, mostrando Samira e Luigi sorridenti e complici, insieme al dettaglio che ha colpito tutti: la presenza di Gerry Scotti come testimone di nozze.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’amore di Samira Lui con Luigi Punzo

Samira, 27 anni, è legata da tempo a Luigi Punzo, imprenditore napoletano con un passato da modello. La loro storia è cominciata a Formentera, durante una vacanza. "Sarei dovuta restare una settimana, ma sono rimasta lì tutta l’estate", spiegò lei. Da allora non si sono più separati:"È un ragazzo d’oro, mi fa ridere e mi fa sentire amata", ha raccontato più volte, con la sincerità di chi non ha bisogno di costruire favole. Oggi sembra che i due innamorati vogliano fare un ulteriore pazzo. Samira e Luigi si preparano a sposarsi, e al loro fianco dovrebbe esserci anche Scotti, non come conduttore ma come amico. Non ci sono dettagli sulla data, ma probabilmente sarà una cerimonia semplice, per le persone care.

Negli ultimi mesi, la presenza di Samira a La Ruota della Fortuna ha consolidato la sua popolarità. Ha mostrato leggerezza, ironia e professionalità, senza mai perdere la sua autenticità. E ora che la vita le regala un nuovo inizio, non può non condividerlo con il collega e amico che l’ha riportata ad un nuovo successo.

Potrebbe interessarti anche