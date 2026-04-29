Samira Lui, momento no: lo show mancato e niente nozze. Cosa sta succedendo La showgirl friulana ha confessato di non avere ancora ricevuto la proposta e di non essere pronta: “Ho tanti progetti lavorativi ancora da realizzare”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Tutto in stand-by per Samira Lui. La showgirl friulana si può godere infatti il successo de La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti ma, almeno per il momento, tutto il resto dovrà aspettare. Per lei si parlava di nozze imminenti con il compagno Luigi Punzo, ma anche di un nuovo show tutto suo da inserire nel palinsesto Mediaset, magari in prima serata. Tutto rimandato, invece, per Samira, che in un’intervista al settimanale DiPiù Tv ha fatto il punto della situazione. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Samira Lui, nessun nuovo show Mediaset: perché e cos’è successo

Oggi mercoledì 29 aprile 2026 farà il suo esordio su Canale 5 Battiti Live Spring, condotto da Michelle Hunziker affiancata da Alvin. Per lo spin-off primaverile dell’evento musicale guidato da Ilary Blasi si era inizialmente fatto il nome di Samira Lui, poi Mediaset ha deciso di andare sull’usato ‘sicuro’ (virgolette d’obbligo visti i recenti flop della conduttrice elvetica a livello di ascolti). La showgirl friulana è la vera e propria rivelazione della stagione 2025/26 a Cologno Monzese e tutto sembrava pronto per il salto di qualità in prima serata, anche e soprattutto considerato che lei stessa aveva sposato la causa del Biscione dicendo ‘no’ anche al Festival di Sanremo di Carlo Conti in onda su Rai 1 lo scorso febbraio. L’ascesa della valletta de La Ruota della Fortuna, invece, sembra avere subito una battuta d’arresto, almeno per il momento; non è infatti da escludere che Samira possa trovare spazio nei palinsesti estivi (quando La Ruota andrà in pausa). Per l’ex modella si tratta insomma solo di aspettare, una situazione con cui ha a che fare anche nella vita privata.

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Le nozze slittate con Luigi Punzo: perché

La storia d’amore di Samira Lui con Luigi Punzo procede a gonfie vele ma, almeno per ora, non ci sarebbero fiori d’arancio all’orizzonte. Come confessato dalla stessa showgirl al settimanale DiPiù Tv, infatti, al momento non ci sarebbero ancora piani per le nozze. La proposta ancora non c’è stata, ma credo che arriverà" ha raccontato Samira al magazine, sottolineando la sua fiducia nei confronti dell’event manager: Sono convinta che lui sia la persona giusta, quella con cui costruire una famiglia (…) È l’uomo della mia vita, non ci sono dubbi". Poi l’indizio sul futuro della sua carriera: "Il matrimonio, per il momento, è rimandato. Ho tanti progetti lavorativi ancora da realizzare…".

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