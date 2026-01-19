Samira Lui, altro che Sanremo: Gerry Scotti la spiazza con un nuovo show. Cosa farà
Il momento decisivo di Samira Lui si avvicina: tra inviti in diretta, strategie Mediaset e ipotesi future, ecco cosa si paventa per la spalla di Gerry Scotti.
Negli ultimi mesi il percorso televisivo di Samira Lui su Mediaset si è fatto sempre più centrale e osservato, tra segnali evidenti di fiducia da parte della rete e una crescita professionale rapidissima. In questo contesto si inserisce l’invito pubblico di Gerry Scotti ad espandersi anche in altri progetti: ecco cosa l’aspetta.
La domenica di Mediaset e il ruolo centrale di Gerry Scotti
Da qualche tempo, l’appuntamento della domenica su Canale 5 ha assunto un significato particolare, soprattutto per Gerry Scotti, che si ritrova a essere il vero filo conduttore dell’intera serata televisiva. La Ruota della Fortuna apre infatti una lunga sequenza che prosegue senza soluzione di continuità con Chi vuol essere milionario, trasformando la domenica in una vera e propria maratona affidata a uno dei volti più solidi e riconoscibili della rete. Una scelta che evidenzia in modo netto l’enorme fiducia riposta in lui da Pier Silvio Berlusconi, come sottolineato anche dal modo naturale con cui Scotti introduce e accompagna il pubblico verso il secondo appuntamento della serata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’invito in diretta a Samira Lui
È proprio durante una di queste puntate che si consuma un momento destinato a far parlare. Dopo aver ricordato al pubblico l’imminente inizio di Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti si prende del tempo per parlare con Samira Lui, protagonista fissa di La Ruota della Fortuna. Il conduttore sottolinea come lei non sia ancora passata dall’altro studio a trovarlo e da lì nasce un invito che appare tutt’altro che improvvisato. "Non sei ancora venuta a trovarmi. Ti mettiamo tra il pubblico e ti usiamo come aiuto. Se ti va, volentieri". L’invito non si ferma qui, perché Scotti scende anche nei dettagli e si concede una battuta che strappa sorrisi e conferma la complicità professionale tra i due: "Se faccio una versione vip, che solitamente sono i più somari, posso invitare un po’ di amici". Una frase pronunciata con tono ironico, a cui Samira aggiunge: "Volentieri, sarebbe un onore".
Sanremo, Mediaset e le scelte per il futuro
Parallelamente a questo invito, nelle ultime settimane il nome di Samira Lui è stato accostato con insistenza al Festival di Sanremo, nel ruolo di possibile co-conduttrice. Un’ipotesi che, però, sembra destinata a rientrare, anche alla luce delle parole di Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe invitato la conduttrice a riflettere con attenzione su una scelta definita potenzialmente azzardata. L’impressione è che Samira preferisca concentrarsi sulla sua crescita interna a Mediaset, consolidando il rapporto con la rete e costruendo un percorso coerente e progressivo. Ed è proprio in quest’ottica che si sviluppano altre voci, secondo cui Samira Lui potrebbe essere valutata anche come possibile conduttrice di Battiti su Canale 5, al posto di Ilary Blasi, che potrebbe invece approdare alla conduzione del Grande Fratello Vip. Scenari che, se confermati, delineerebbero un futuro sempre più centrale per Samira all’interno del palinsesto Mediaset.
Potrebbe interessarti anche
Samira Lui a Sanremo 2026, per Pier Silvio Berlusconi è “mossa azzardata”: il precedente con Gerry Scotti
Il retroscena sulla frenata di Pier Silvio Berlusconi su Samira Lui co-conduttrice a...
Samira Lui, Sanremo slitta: la strategia per renderla una stella (con l’ok di Pier Silvio)
Dietro il ‘no’ a Carlo Conti potrebbe esserci proprio la volontà di consolidarsi com...
Sanremo 2026, il siparietto tra Samira Lui e Gerry Scotti svela tutto: "Me ne vado"
Nella puntata di ieri sera de La Ruota della Fortuna, la bella Samira ha commentato ...
Samira Lui, il premio per il ‘no’ a Sanremo: doppio show e promozione da Mediaset
Samira Lui dice no a Sanremo e Mediaset le offre un doppio show: alla guida di Batti...
Samira Lui spicca il volo, sarà la star di un grande show (senza Gerry Scotti): di cosa si tratta
L’ex gieffina e professoressa de L’Eredità, nonché volto amatissimo de La Ruota dell...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui: "Io ero come te in quinta elementare". Poi l'invito irrinunciabile
Emozioni e divertimento caratterizzano la puntata de La Ruota della Fortuna di domen...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti inchioda Samira Lui: “Vai a Sanremo con Conti?”, lei replica e spiazza tutti
Nella puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 3 gennaio 2026 Samira Lui fa un'im...
La Ruota della Fortuna, colpaccio di fine anno e Gerry Scotti provoca Samira Lui: "C'è qualcuno che ti bacia?"
Gerry Scotti e Samira Lui hanno tenuto compagnia al pubblico con La Ruota della Fort...