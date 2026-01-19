Trova nel Magazine
Samira Lui, altro che Sanremo: Gerry Scotti la spiazza con un nuovo show. Cosa farà

Il momento decisivo di Samira Lui si avvicina: tra inviti in diretta, strategie Mediaset e ipotesi future, ecco cosa si paventa per la spalla di Gerry Scotti.

Negli ultimi mesi il percorso televisivo di Samira Lui su Mediaset si è fatto sempre più centrale e osservato, tra segnali evidenti di fiducia da parte della rete e una crescita professionale rapidissima. In questo contesto si inserisce l’invito pubblico di Gerry Scotti ad espandersi anche in altri progetti: ecco cosa l’aspetta.

La domenica di Mediaset e il ruolo centrale di Gerry Scotti

Da qualche tempo, l’appuntamento della domenica su Canale 5 ha assunto un significato particolare, soprattutto per Gerry Scotti, che si ritrova a essere il vero filo conduttore dell’intera serata televisiva. La Ruota della Fortuna apre infatti una lunga sequenza che prosegue senza soluzione di continuità con Chi vuol essere milionario, trasformando la domenica in una vera e propria maratona affidata a uno dei volti più solidi e riconoscibili della rete. Una scelta che evidenzia in modo netto l’enorme fiducia riposta in lui da Pier Silvio Berlusconi, come sottolineato anche dal modo naturale con cui Scotti introduce e accompagna il pubblico verso il secondo appuntamento della serata.

L’invito in diretta a Samira Lui

È proprio durante una di queste puntate che si consuma un momento destinato a far parlare. Dopo aver ricordato al pubblico l’imminente inizio di Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti si prende del tempo per parlare con Samira Lui, protagonista fissa di La Ruota della Fortuna. Il conduttore sottolinea come lei non sia ancora passata dall’altro studio a trovarlo e da lì nasce un invito che appare tutt’altro che improvvisato. "Non sei ancora venuta a trovarmi. Ti mettiamo tra il pubblico e ti usiamo come aiuto. Se ti va, volentieri". L’invito non si ferma qui, perché Scotti scende anche nei dettagli e si concede una battuta che strappa sorrisi e conferma la complicità professionale tra i due: "Se faccio una versione vip, che solitamente sono i più somari, posso invitare un po’ di amici". Una frase pronunciata con tono ironico, a cui Samira aggiunge: "Volentieri, sarebbe un onore".

Sanremo, Mediaset e le scelte per il futuro

Parallelamente a questo invito, nelle ultime settimane il nome di Samira Lui è stato accostato con insistenza al Festival di Sanremo, nel ruolo di possibile co-conduttrice. Un’ipotesi che, però, sembra destinata a rientrare, anche alla luce delle parole di Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe invitato la conduttrice a riflettere con attenzione su una scelta definita potenzialmente azzardata. L’impressione è che Samira preferisca concentrarsi sulla sua crescita interna a Mediaset, consolidando il rapporto con la rete e costruendo un percorso coerente e progressivo. Ed è proprio in quest’ottica che si sviluppano altre voci, secondo cui Samira Lui potrebbe essere valutata anche come possibile conduttrice di Battiti su Canale 5, al posto di Ilary Blasi, che potrebbe invece approdare alla conduzione del Grande Fratello Vip. Scenari che, se confermati, delineerebbero un futuro sempre più centrale per Samira all’interno del palinsesto Mediaset.

