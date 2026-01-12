Samira Lui, Sanremo slitta: la strategia per renderla una stella (con l’ok di Pier Silvio)
Dietro il ‘no’ a Carlo Conti potrebbe esserci proprio la volontà di consolidarsi come il nuovo volto copertina di Mediaset: i piani del Biscione per lei
Samira Lui è in piena ascesa, ma Sanremo dovrà aspettare. La showgirl e valletta de La Ruota della Fortuna è ormai uno dei volti simbolo dell’access prime time della tv ma, stando alle ultime voci, avrebbe declinato l’offerta di Carlo Conti, che l’avrebbe voluta sul palco del teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Dietro il ‘no’ alla kermesse, tuttavia, potrebbe esserci molto di più: per Samira si prospetta un futuro roseo in Mediaset e la sua scelta potrebbe essere stata dettata dalla volontà di imporsi proprio come nuova star del Biscione. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.
Samira Lui-Sanremo, i motivi del rifiuto
Negli ultimi giorni si è parlato con sempre più insistenza della possibilità di vedere Samira Lui al Festival di Sanremo 2026. Stando ai rumor, infatti, Carlo Conti avrebbe contattato la showgirl e valletta de La Ruota della Fortuna per una serata da co-conduttrice al suo fianco sul palco del teatro Ariston. Samira, tuttavia, avrebbe detto ‘no’ al conduttore e direttore artistico della kermesse. La showgirl friulana avrebbe seguito il (presunto) consiglio di Pier Silvio Berlusconi e rifiutato l’offerta per concentrarsi sulla sua carriera in Mediaset. Vera e propria rivelazione televisiva della seconda, per lei il rischio era quella della sovraesposizione dopo un’ottima cavalcata al fianco di Gerry Scotti segnata dai clamorosi ascolti de La Ruota della Fortuna in access su Canale 5. La mossa di Samira Lui, insomma, potrebbe essere stata dettata proprio dalla volontà di imporsi come nuovo volto copertina del Biscione e presentarsi il prossimo anno all’Ariston da star assoluta. Un scelta che, inevitabilmente, avrà fatto contento proprio Pier Silvio Berlusconi, che non dovrà ‘cedere’ un altro suo pilastro a Conti e Sanremo come successo la scorsa edizione con Gerry Scotti.
Il futuro della showgirl: i piani Mediaset
Il presunto ‘no’ di Samira Lui a Sanremo 2026 – come detto – potrebbe avere fatto felici i vertici Mediaset, che avrebbero in mente grandi piani per consolidare l’immagine di Samira Lui come volto simbolo di Cologno. Per lei si parla infatti di un ruolo ‘alla Ilary Blasi’: secondo alcuni rumor il Biscione sarebbe pronto ad affidarle non solo la conduzione di Battiti Live in estate (condotto proprio dall’ex signora Totti negli ultimi due anni), ma anche un ruolo negli speciali appuntamenti in prima serata di Striscia la Notizia, pronto a tornare in onda in primavera.
