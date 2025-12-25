Samira Lui a Sanremo 2026, per Pier Silvio Berlusconi è “mossa azzardata”: il precedente con Gerry Scotti
Il retroscena sulla frenata di Pier Silvio Berlusconi su Samira Lui co-conduttrice a Sanremo 2026: "Fossi in lei sarei prudente".
Samira Lui è oggi uno dei volti più riconoscibili dell’access prime time televisivo. La sua presenza fissa a La Ruota della Fortuna, dove affianca Gerry Scotti nella conduzione di uno dei programmi di maggior successo della tv italiana, l’ha trasformata in una figura familiare per milioni di telespettatori. Un successo esploso in pochi mesi che ha inevitabilmente alimentato voci e ipotesi sul suo futuro, fino a far emergere il suo nome tra quelli accostati al Festival di Sanremo.
Samira Lui a Sanremo 2026, le parole di Pier Silvio Berlusconi
L’ipotesi di un coinvolgimento di Samira Lui al Festival di Sanremo 2026 ha iniziato a circolare con forza in autunno, quando alcune ricostruzioni giornalistiche l’hanno indicata come possibile co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. Un’eventualità che, dal punto di vista mediatico, appariva coerente con il momento di grande esposizione della conduttrice, ormai diventata un volto popolarissimo del piccolo schermo.
Dietro le quinte di Mediaset, però, tale indiscrezione sarebbe stata accolta con particolare cautela. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, durante il tradizionale incontro natalizio Mediaset sarebbe emersa una posizione chiara da parte dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe invitato alla riflessione sull’opportunità di un passaggio temporaneo in Rai.
"Se fossi Samira, sarei prudente. Sarebbe una mossa azzardata", sarebbero state le parole dell’Ad del Biscione, che evidentemente non impazzisce all’idea che un simbolo dell’azienda milanese partecipi alla kermesse musicale della Rai.
Il precedente con Gerry Scotti e l’intesa a La Ruota della Fortuna
Già lo scorso anno Mediaset ha dovuto "cedere" Gerry Scotti per una serata a Sanremo, quando il conduttore lombardo partecipò alla serata inaugurale del Festival insieme ad Antonella Clerici. In quell’occasione Pier Silvio Berlusconi diede il suo via libera dopo una telefonata con Scotti:
"Tra noi c’è stata una semplice telefonata, anche piuttosto breve. Gli ho detto: "Mi ha chiamato Carlo Conti e mi ha chiesto se vado a Sanremo". Lui ha risposto: "Ti fa piacere? Ci tieni?". Io ho detto di sì e lui ha concluso: "Allora fa piacere anche a noi". Poi, dopo una pausa di un secondo, però ha aggiunto: "solo per una sera, eh"…" ha raccontato il timoniere de La Ruota della Fortuna.
Con Samira Lui, però, la situazione potrebbe essere diversa. La showgirl classe 1997 è appena esplosa sul piccolo schermo dopo il suo approdo stabile a Mediaset. Dopo un percorso iniziale in Rai, è stato il passaggio dal Grande Fratello a La Ruota della Fortuna a segnare una vera accelerazione. Qui Samira ha trovato continuità, visibilità e soprattutto un contesto in cui esprimere appieno la propria cifra televisiva.
Niente Festival per Samira Lui
Determinante, in questo senso, è stato il rapporto professionale con Gerry Scotti. Tra i due si è instaurato fin da subito un feeling spontaneo, costruito su tempi condivisi, ironia misurata e una complicità che ha dato equilibrio al racconto del programma. Un’intesa percepita chiaramente dal pubblico e valorizzata dalla produzione, che l’ha resa una presenza credibile e centrale a La Ruota della Fortuna e non una semplice "valletta" (nonostante la polemica sollevata da Claudia Gerini).
Oggi, insomma, Samira Lui rappresenta una delle scommesse più riuscite della stagione Mediaset. La fiducia dell’azienda, il consenso degli spettatori e un ruolo ormai riconoscibile rendono il suo futuro luminoso. In questo scenario, la prospettiva di cederla alla Rai — seppur per un’unica serata — non sembra entusiasmare Mediaset, che preferirebbe consolidarne il posizionamento sulle reti di casa.
