Samira Lui riapre Instagram: “Ho riflettuto molto”, le prime parole dopo mesi di silenzio e le accuse di Corona

La bella showgirl friulana è tornata sui social dopo diverso tempo raccontando a fan il motivo della sua assenza dal web: ecco i dettagli.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Samira Lui è senza dubbio una delle showgirl attualmente più apprezzate della televisione, questo grazie all’ironia, la simpatia e la naturalezza con le quali va in onda ogni sera a La Ruota della Fortuna. Negli ultimi mesi, però, molti fan avevano notato la sua sparizione da Instagram, con l’account ufficiale completamente svuotato dai contenuti pubblicati fino a quel momento. Proprio ieri, la showgirl ha riaperto il suo profilo raccontando ai fan i motivi della sua lunga assenza: ecco le sue parole.

Samira Lui torna su Instagram: "Assenza causata da un attacco hacker"

Da quanto rivelato dalla stessa Samira Lui, la sua lunga assenza dai social è stata causata da un importante attacco hacker che ha richiesto molto tempo affinché la showgirl potesse riprendere le redini del suo profilo Instagram in totale sicurezza. A raccontare nel dettaglio quanto accaduto, ringraziando tutti per il sostegno e l’affetto, è stata proprio lei attraverso una Instagram Story con la quale ha annunciato il suo ritorno ufficiale sui social.

"Eccomi di nuovo qui. Dopo mesi di assenza, causati da un importante attacco hacker, sono finalmente tornata in possesso del mio profilo Instagram. Anche se lontana, ho sentito forte il vostro affetto e il vostro calore, e di questo vi sono profondamente grata. In questi mesi ho riflettuto molto: questa assenza dai social, in fondo, non ha fatto male. Spesso ci distraggono dal mondo reale e prendersi una pausa può aiutare a ritrovare il giusto equilibrio. Desidero ringraziare di cuore il titolare di SLBranding, azienda certificata Meta Business Partner. Insieme abbiamo risolto il problema e messo tutto in sicurezza grazie alla loro preziosa assistenza tecnica. Grazie a tutti per esserci stati, anche nel silenzio", ha scritto Samira.

Samira Lui nel mirino di Corona, ma lei non risponde

Se dal punto di vista lavorativo questo risulta essere un periodo davvero molto favorevole per Samira, sotto altri punti di vista la showgirl ha quindi dovuto far fronte a situazioni non particolarmente gradevoli. Prima l’attacco hacker sui social e poi le accuse di Fabrizio Carona. Anche Samira è infatti stata travolta dalle polemiche e dalle accuse dell’ex re dei paparazzi ma, a differenza del collega e amico Gerry Scotti, che ha smentito tutto rispondendo a tono tra le pagine del Corriere della sera, la showgirl ha preferito rimanete in silenzio. Forse per non dare ulteriore visibilità a Corona, o forse perché davanti ad accuse infondate appare uno spreco di tempo anche solo rispondere.

