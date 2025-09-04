Samira Lui prima e dopo i ritocchini, la sua ammissione: "Ecco cosa ho rifatto, assurdo vero?" La co-conduttrice de La Ruota della Fortuna ha risposto a tono a tutti coloro che mettono in dubbio la sua bellezza al naturale: "Sembra una follia".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Sin da quando ha partecipato al Grande Fratello nel 2023, Samira Lui ha incantato tutti con la sua bellezza. Il pubblico, però, ha spesso messo in dubbio sia tutto frutto di madre natura, insinuando che la showgirl sia ricorsa all’aiuto della chirurgia estetica. Ora che la 27enne sta conquistando il pubblico di Canale 5 con la sua presenza quotidiana a La Ruota della Fortuna, commenti e dubbi su di lei e la sua avvenenza ‘naturale’, si sono ovviamente moltiplicati, tanto che la stessa Samira ha voluto rispondere con un post sui social. Evidentemente stufa di tutti coloro che si dicono certi dei suoi innumerevoli ritocchini estetici, Lui ha scritto: "Non ho mai fatto nessun intervento, se non aumentare un po’ il mio seno". Un’ammissione che esclude però filler e punturine varie "Ne sono terrorizzata".

Samira Lui sbotta sui social e fa chiarezza sui ritocchini estetici: "Ne sono terrorizzata"

Da anni ormai, sui social e sui giornali, si legge dei possibili ritocchini estetici di Samira Lui. Tante le foto dei presunti prima e dopo, che vorrebbero evidenziare le differenze soprattutto nel viso della showgirl: c’è chi parla di rinoplastica, chi di filler alle labbra, chi di punturine agli zigomi etc. Stufa di tutte queste insinuazioni, l’ex del Grande Fratello ora in forze a La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti, ha voluto pubblicare un video sul suo profilo Instagram, in cui si vede il video di un vecchio provino e poi le immagini di lei ora:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ciao vi tolgo ogni dubbio visto che sembrate molto interessati a riguardo. Non ho mai fatto nessun intervento (filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata) se non aumentare un po’ il mio seno. Anche se sembra una follia esiste la pubertà e lo sviluppo. Molto probabilmente qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco possono cambiarci! Assurdo vero? Comunque potete mettervi l’anima in pace. Vi voglio bene comunque!

Samira, quindi, ammette un intervento al seno ma nega categoricamente e con molta ironia tutto il resto, sottolineando come trucco, parrucco, e gli anni che passano, possano in effetti portare cambiamenti, con buona pace degli hater. Le sue prime apparizioni nel mondo dello spettacolo risalgono appunto a quando Lui era poco più che un’adolescente, ed è ovvio come per tutti che qualche trasformazione negli anni avvenga dopo la pubertà.

Potrebbe interessarti anche