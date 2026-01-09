Samira Lui, il premio per il ‘no’ a Sanremo: doppio show e promozione da Mediaset Samira Lui dice no a Sanremo e Mediaset le offre un doppio show: alla guida di Battiti Live e ospite speciale di Striscia La Notizia.

Samira Lui è tra le conduttrici più chiacchierate del momento: dopo le voci che la volevano co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, la showgirl ha scelto di dire "no" a Carlo Conti. Una decisione che non rallenta la sua ascesa: Mediaset punta forte su di lei, offrendo nuove opportunità in prima serata. Tra conferme e novità, il 2026 si preannuncia un anno di grandi progetti per Samira Lui, già amatissima dal pubblico grazie a La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti.

Sanremo 2026? Samira Lui dice no

Il prestigioso palco dell’Ariston era pronto ad accogliere Samira Lui come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, ma la conduttrice ha preferito rifiutare. La motivazione è chiara: evitare una sovraesposizione troppo rapida, proprio mentre sta ottenendo grande successo con La Ruota della Fortuna.

Una scelta ponderata che dimostra come Samira sappia gestire con strategia la propria carriera, puntando a consolidare la sua presenza televisiva senza correre rischi. Non è detto che in futuro l’occasione di Sanremo non possa ripresentarsi, ma per ora la conduttrice ha scelto di valorizzare i progetti Mediaset già in corso.

Mediaset punta tutto su Samira Lui: Battiti Live e Striscia La Notizia

Il "no" a Sanremo non ha fermato il suo percorso professionale: Mediaset sembra pronta a premiare la conduttrice con nuovi progetti ambiziosi. Secondo la giornalista Grazia Sambruna su MowMag, Samira potrebbe approdare alla conduzione di Battiti Live, sostituendo Ilary Blasi, e diventare così protagonista di un programma musicale amatissimo dal pubblico.

Ma non è tutto: la conduttrice dovrebbe comparire anche come special guest nella nuova edizione di Striscia La Notizia, in onda da marzo per cinque puntate speciali. Un doppio impegno che conferma come Mediaset punti su di lei, offrendole visibilità in diversi generi televisivi e consolidando la sua posizione tra i volti più promettenti della rete.

