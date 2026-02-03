“Samira Lui meglio di Laura Pausini”, la showgirl ‘esplode’ anche senza Sanremo: cosa ha fatto
Momento di gloria per la bella showgirl friulana che negli ultimi mesi è riuscita a conquistare veramente tutti nonostante il rifiuto a Carlo Conti.
Forse nemmeno la stessa Samira Lui si sarebbe aspettata un successo e un clamore del genere, ma la sua simpatia e la naturalezza con la quale va in onda ogni sera accanto a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna l’ha portata a diventare una delle showgirl più richieste e chiacchierate del momento. E questo non solo in ambito televisivo, perché la bella Samira è stata molto contesa anche come madrina dei più importanti eventi di Carnevale del nostro Paese, dimostrando di essere amata soprattutto in Emilia Romagna quasi più di Laura Pausini, e tutto questo senza nemmeno partecipare a Sanremo: scopriamo di più.
Samira Lui regina del Carnevale: "Meglio di Laura Pausini"
Ebbene sì, per quanto Samira Lui sia ormai famosa e apprezzata in tutto il Paese, pare che in Emilia Romagna siano tutti letteralmente impazziti per lei. Proprio nelle ultime settimane la showgirl è stata contesa per il ruolo di madrina da alcuni dei Carnevali più importanti d’Italia, da Cento a Viareggio, passando per il Carnevale di Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini che alla fine ha avuto la meglio. In vesti di madrina, Samira ha davvero conquistato tutti, portando all’evento migliaia di persone entusiaste per la sua presenza.
"Samira è riuscita a calamitare a Santarcangelo il numero record di 10.000 persone che sono accorse ad applaudirla durante la giornata inaugurale. La bella Lui ha incantato tutti sfilando tra la folla e dispensando saluti e abbracci soprattutto ai bambini. ‘Samira è la regina del popolo’, ci ha detto uno degli organizzatori. E ha aggiunto: ‘Qui è più amata persino della nostra corregionale Laura Pausini!’", ha rivelato il portale Dagospia.
Samira Lui, il grande successo (anche senza Sanremo)
Non ci sono davvero più dubbi: Samira Lui è la donna del momento. E proprio per questo, secondo le indiscrezioni emerse di recente, lo stesso Carlo Conti avrebbe tentato di offrirle la co-conduzione del Festival di Sanremo 2026 almeno per una sera, ottenendo però un rifiuto da parte della bella friulana. Samira, infatti, avrebbe scelto in accordo con Mediaset di concentrarsi sul suo ruolo a La Ruota delal Fortuna e su un eventuale programma da condurre in prima serata. Di recente si era parlato di Battiti live 2026, ma per il momento pare che questo format sia destinato a rimanere nelle mani di Ilary Blasi.
E, in tutto questo, ricordiamo anche che di recente Samira Lui è stata tirata in ballo da Fabrizio Corona nel novero delle accuse al sistema Mediaset e, nonostante la showgirl non abbia ancora replicato in nessun modo, anche questo potrebbe averla spinta a rimanere al suo posto tutelata da un’azienda televisiva che contro Corona le sta davvero provando tutte.
