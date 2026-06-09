Ascolti tv, Samira Lui o Martina Miliddi: chi vince la sfida dell'access prime time? La risposta è più scomoda del previsto
Martina Miliddi e Samira Lui: il duello televisivo che non esiste, ma che tutti commentano come se fosse una finale
Ogni sera la stessa storia: due donne in access prime time, due programmi diversi, una domanda che ritorna ossessiva: chi è la migliore tra Martina Miliddi e Samira Lui?
Martina Miliddi vs Samira Lui: chi vince la sfida dell’access prime time?
Siamo sicuri che questa sia la domanda giusta? Tra confronti forzati, commenti sul corpo e rivalità costruite a tavolino, il vero tema non sono loro, ma il modo in cui le guardiamo. Questo pezzo ribalta la narrativa e mette in discussione il bisogno continuo di scegliere una vincitrice.
-
Sanremo 2027, la coppia De Martino-De Filippi non è la scelta migliore per l'Ariston: c'è una domanda scomoda che rischia di rovinare tutto
-
Palinsesti Rai Estate, arriva la doccia gelata: fuori Bianca Guaccero e Flavio Montrucchio. Perché è una decisione che farà discutere
-
Da Fiorello a Michelle Hunziker, Canale 5 ci riprova: il ritorno di Karaoke a Mediaset svela una verità scomoda sulla tv italiana
-
I Cesaroni 8 si farà? Claudio Amendola adesso ha un altro problema, ben più grave degli addii ed è Gerry Scotti: cosa non sta funzionando
-
Garlasco in tv, dal 'circo' della cronaca nera si salva solo Ore 14: perché Milo Infante sta lanciando la sfida a Nuzzi e Quarto grado
-
La Ruota della Fortuna tira troppo la corda: il rischio che nessuno vuole davvero vedere a Mediaset. La scelta Rai è molto più lungimirante