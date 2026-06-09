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Ascolti tv, Samira Lui o Martina Miliddi: chi vince la sfida dell'access prime time? La risposta è più scomoda del previsto

Martina Miliddi e Samira Lui: il duello televisivo che non esiste, ma che tutti commentano come se fosse una finale

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Ogni sera la stessa storia: due donne in access prime time, due programmi diversi, una domanda che ritorna ossessiva: chi è la migliore tra Martina Miliddi e Samira Lui?

Martina Miliddi vs Samira Lui: chi vince la sfida dell’access prime time?

Siamo sicuri che questa sia la domanda giusta? Tra confronti forzati, commenti sul corpo e rivalità costruite a tavolino, il vero tema non sono loro, ma il modo in cui le guardiamo. Questo pezzo ribalta la narrativa e mette in discussione il bisogno continuo di scegliere una vincitrice.

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