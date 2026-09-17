Samira Lui: “Io, mia mamma e l’amore con Luigi. Mio padre? Mi sono messa in testa che non c’era”. Le confessioni oltre La Ruota della Fortuna Il volto amatissimo del game show dell’access prime time di Canale 5 si è raccontata ripercorrendo anche i momenti chiave della sua infanzia in Friuli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Samira Lui si racconta senza filtri e torna alle sue radici, tra i ricordi dell’infanzia vissuta nella campagna friulana e il rapporto speciale con la madre Doretta. Volto amatissimo de La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti, la conduttrice e modella ha condiviso alcuni aspetti più intimi della sua vita a ‘Il Tempo delle Donne’, il ciclo di incontri promosso dal Corriere della Sera, soffermandosi anche sull’amore per il compagno Luigi Punzo e non solo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Samira Lui: una famiglia semplice, l’amore della mamma e il ritorno in Friuli

Per Samira Lui la semplicità è sempre stata un valore fondamentale, qualcosa che ha accompagnato tanto la sua crescita quanto il percorso professionale. "Io sono me stessa, impulsiva, istintiva, naturale. Alla fine, è la semplicità che vince nella vita, in tutti i campi. Io sono così, dalla mattina alla sera, nella vita e in televisione" ha raccontato la modella friulana, ospite de ‘Il Tempo delle Donne’. Una spontaneità che nasce anche dall’infanzia trascorsa in un piccolo paese vicino a Udine, circondata dalla famiglia e dalla natura. "Quando posso torno nel mio Friuli, in mezzo alle terre. Andiamo con mamma e zia a farci le nostre gite, tra le colline, negli agriturismi più sperduti, a respirare un po’ di aria buona. Parlo sempre della mia regione perché siamo lassù, a volte quasi dimenticati". Ancora più profondo è il rapporto con la madre Doretta, che ha cresciuto Samira insieme ai nonni dopo l’addio del padre. "Non è mai stata una di quelle mamme che andava a vantarsi della figlia (…) Mi ha sempre detto ‘Sami, segui i tuoi sogni, fai quello che ti piace e io sarò felice per te. L’importante è che rimani la mia Samira’".

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Luigi al suo fianco e quel padre mai conosciuto

Un altro punto di riferimento della vita di Samira Lui rimane Luigi Punzo, suo compagno da diversi anni. Nonostante le indiscrezioni su un possibile matrimonio e sulla maternità, i due non avrebbero al momento accelerato i tempi: "Il mio compagno è il mio primo sostegno. È sempre accanto a me nella vita privata e nel lavoro. Mi consiglia e mi incoraggia sempre, mi dà forza anche solo dicendo: ‘Vai spacca!'". Resta invece una ferita più antica, quella legata al padre senegalese, che Samira non ha mai conosciuto. Nel 2023, durante la partecipazione al Grande Fratello, aveva raccontato che l’uomo si era allontanato dopo aver saputo della gravidanza. La madre, però, non le avrebbe mai trasmesso sentimenti di odio nei suoi confronti: "Penso che se ne sia andato perché non era pronto" ha raccontato Samira, svelando: "Qualche anno fa ho ricevuto una telefonata (…) Mi chiedo come fosse possibile che un padre non abbia mai voluto cercare una figlia (…) Ho sempre detto che un papà non ce l’ho, magari la storia può cambiare conoscendolo".

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