Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Samira Lui e Canale 5: qual è il futuro a La Ruota della Fortuna e la certezza sul nuovo show

La showgirl friulana è diventata uno dei volti simbolo di Mediaset e per lei si prospetta un’annata ricca di soddisfazione a partire dalla prossima stagione

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Samira Lui è ormai in rampa di lancio. La showgirl friulana, infatti, è ‘esplosa’ diventando uno dei volti simbolo di Mediaset grazie al successo al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna. Per lei si prospetta ora un futuro roseo, con ogni probabilità con un programma tutto suo. Quali sono i piani del Biscione? Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Samira Lui e La Ruota della Fortuna: in arrivo la conferma su Canale 5 con Gerry Scotti

Il successo de La Ruota della Fortuna sembra non avere fine (negli ascolti tv di ieri lo storico game show di Canale 5 è volato ancora oltre i 5 milioni di spettatori) e tra gli ingredienti segreti di una ricetta pressoché perfetta c’è anche Samira Lui. Al fianco di Gerry Scotti, infatti, la showgirl friulana è diventata uno dei volti di punta dell’intero palinsesto Mediaset, ridefinendo il ruolo della ‘valletta’ tv. Samira è al centro dello show, quasi una sorta di co-conduttrice, e il successo del programma sta anche e soprattutto in questa affiatatissima coppia formata con ‘zio Gerry’. L’ex gieffina si è reinventata e ha scalato rapidamente le gerarchie a Cologno Monzese, dove ora per lei si prospetta una carriera stellare. Dopo il ‘no’ a Carlo Conti e al Festival di Sanremo 2026 su Rai 1, infatti, Samira ha lanciato un segnale importante e i vertici del Biscione sembrano pronti a puntare su di lei. La conferma al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna (che andrà in ‘pausa’ quest’estate) è ovviamente una formalità: la carriera della showgirl è pronta a decollare anche con un nuovo show.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa c’è nel futuro di Samira Lui: le ipotesi

Dopo avere messo in stand-by le nozze con il compagno Luigi Punzo, dunque, Samira Lui si prepara a un’annata ricca di impegni. Dopo le vacanze e il ritorno de La Ruota della Fortuna, infatti, per lei si parla di un nuovo programma. Sfumata la pista Battiti Live dove ha ‘vinto’ l’usato sicuro (la versione Spring è stata affidata a Michelle Hunziker mentre Ilary Blasi è stata confermata al timone della canonica edizione estiva), ora i vertici Mediaset starebbero valutando quale show affidare alla loro star, pronta a fare il grande salto e a imporsi come vera e propria conduttrice. Un programma tutto suo dovrebbe arrivare già l’anno prossimo e si tratterà con ogni probabilità di uno spazio importante come la prima serata.

Potrebbe interessarti anche

Samira Lui

Il momento no di Samira Lui: dopo lo show mancato slittano anche le nozze. Perché

La showgirl friulana ha confessato di non avere ancora ricevuto la proposta e di non...
Samira Lui

Samira Lui a La Ruota della Fortuna, compleanno con Gerry Scotti e svolta in arrivo: il 'regalo' di Mediaset

La showgirl ha spento oggi 28 candeline, festeggiando il traguardo insieme al colleg...
Samira Lui

La Ruota della Fortuna, quando finisce e il futuro di Samira Lui: la scelta di Gerry Scotti

L'estate sta per arrivare e La Ruota della Fortuna potrebbe prendersi una pausa: ved...
Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna, da Gerry Scotti lacrime di gioia (con finale atroce). Poi la Hunziker fa ingelosire Samira Lui

A La Ruota della Fortuna martedì 28 aprile 2026 arriva Michelle Hunziker, che contri...
La Ruota della Fortuna, la co-conduttrice Samira Lui

Samira Lui, Sanremo slitta: la strategia per renderla una stella (con l’ok di Pier Silvio)

Dietro il ‘no’ a Carlo Conti potrebbe esserci proprio la volontà di consolidarsi com...
Michelle Hunziker

Michelle Hunziker si prende anche Battiti Live (nonostante i flop), salta la 'promozione' di Samira Lui

La conduttrice svizzera sarà al timone dei due eventi primaverili all’insegna della ...
Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ‘dimentica’ I Cesaroni: “Dopo di noi tutti a letto”. E Samira Lui stravolta dalla ‘botta’ finale

Incurante de "I Cesaroni", in onda subito dopo, Gerry Scotti lunedì 4 maggio 2026 ha...
Samira Lui

La Ruota della Fortuna, imprevisto in diretta per Samira Lui: "Sta morendo?", la reazione di Gerry Scotti

Piccolo imprevisto per Samira Lui nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì ...
Gerry Scotti - Carlo Conti

Gerry Scotti, perché La Ruota della Fortuna può rovinare Sanremo (e anche Affari Tuoi)

Lo storico game show di Canale 5 continuerà ad andare in onda anche nella settimana ...

Global Summit

Global Summit Logistics & Supply Chain 2026

Dall'AI alla green logistics: come partecipare

LEGGI

Personaggi

Luigi Punzo

Luigi Punzo
Doretta, chi è la madre di Samira Lui

Doretta Lui
Nicole Minetti

Nicole Minetti
Raffaella Fico

Raffaella Fico

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963