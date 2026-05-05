Samira Lui e Canale 5: qual è il futuro a La Ruota della Fortuna e la certezza sul nuovo show
La showgirl friulana è diventata uno dei volti simbolo di Mediaset e per lei si prospetta un’annata ricca di soddisfazione a partire dalla prossima stagione
Samira Lui è ormai in rampa di lancio. La showgirl friulana, infatti, è ‘esplosa’ diventando uno dei volti simbolo di Mediaset grazie al successo al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna. Per lei si prospetta ora un futuro roseo, con ogni probabilità con un programma tutto suo. Quali sono i piani del Biscione? Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.
Samira Lui e La Ruota della Fortuna: in arrivo la conferma su Canale 5 con Gerry Scotti
Il successo de La Ruota della Fortuna sembra non avere fine (negli ascolti tv di ieri lo storico game show di Canale 5 è volato ancora oltre i 5 milioni di spettatori) e tra gli ingredienti segreti di una ricetta pressoché perfetta c’è anche Samira Lui. Al fianco di Gerry Scotti, infatti, la showgirl friulana è diventata uno dei volti di punta dell’intero palinsesto Mediaset, ridefinendo il ruolo della ‘valletta’ tv. Samira è al centro dello show, quasi una sorta di co-conduttrice, e il successo del programma sta anche e soprattutto in questa affiatatissima coppia formata con ‘zio Gerry’. L’ex gieffina si è reinventata e ha scalato rapidamente le gerarchie a Cologno Monzese, dove ora per lei si prospetta una carriera stellare. Dopo il ‘no’ a Carlo Conti e al Festival di Sanremo 2026 su Rai 1, infatti, Samira ha lanciato un segnale importante e i vertici del Biscione sembrano pronti a puntare su di lei. La conferma al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna (che andrà in ‘pausa’ quest’estate) è ovviamente una formalità: la carriera della showgirl è pronta a decollare anche con un nuovo show.
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Cosa c’è nel futuro di Samira Lui: le ipotesi
Dopo avere messo in stand-by le nozze con il compagno Luigi Punzo, dunque, Samira Lui si prepara a un’annata ricca di impegni. Dopo le vacanze e il ritorno de La Ruota della Fortuna, infatti, per lei si parla di un nuovo programma. Sfumata la pista Battiti Live dove ha ‘vinto’ l’usato sicuro (la versione Spring è stata affidata a Michelle Hunziker mentre Ilary Blasi è stata confermata al timone della canonica edizione estiva), ora i vertici Mediaset starebbero valutando quale show affidare alla loro star, pronta a fare il grande salto e a imporsi come vera e propria conduttrice. Un programma tutto suo dovrebbe arrivare già l’anno prossimo e si tratterà con ogni probabilità di uno spazio importante come la prima serata.
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