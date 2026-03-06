Samira Lui a La Ruota della Fortuna, compleanno con Gerry Scotti e svolta in arrivo: il 'regalo' di Mediaset La showgirl ha spento oggi 28 candeline, festeggiando il traguardo insieme al collega e mentore di Canale 5. E adesso si prepara al grande salto in azienda. Ecco i dettagli.

Ventotto candeline e una torta condivisa con l’uomo che le ha cambiato la vita in televisione. Samira Lui, nata il 6 marzo 1998, ha festeggiato oggi il suo compleanno in compagnia di Gerry Scotti, suo mentore e punto di riferimento da quando La Ruota della Fortuna l’ha trasformata in uno dei volti più riconoscibili del pomeriggio di Canale 5. Una storia Instagram che vale più di mille parole ha consacrato il momento. Mentre lei, più sicura che mai, si appresta a fare il grande salto in azienda dopo l’exploit degli ultimi mesi. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Samira Lui, la festa ‘social’ con Gerry Scotti nel giorno del suo compleanno

La storia Instagram di Samira Lui ha fatto subito il giro del web. Lei davanti alla torta, Gerry Scotti al suo fianco: un’immagine che sintetizza perfettamente il percorso di una ragazza che dal nulla, o quasi, è diventata il personaggio televisivo più amato dal pubblico di Canale 5. Gerry Scotti è stato il primo a credere in lei, portandola al suo fianco nella conduzione de La Ruota della Fortuna. E da quel momento la carriera di Samira ha subìto un’accelerazione vertiginosa.

Nelle scorse settimane, era addirittura circolata con insistenza la voce di una possibile partecipazione di Samira come co-conduttrice a Sanremo 2026. Un’opportunità di visibilità enorme, che avrebbe potuto regalare alla showgirl decine di milioni di telespettatori potenziali. Eppure Samira ha detto no. Per riconoscenza verso Gerry, e verso l’azienda, non si è resa disponibile ai competitor. E adesso la sua ricompensa potrebbe arrivare nella forma migliore possibile.

Il futuro di Samira Lui dopo La Ruota della Fortuna

La scelta di dire ‘no’ a Sanremo ha legato ancora più strettamente i destini della showgirl e del Biscione. Si intravede un disegno chiaro, adesso, che parla di fiducia reciproca e di progetti a lungo termine. Secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti televisivi, Mediaset avrebbe in mente di dare a Samira uno spazio ancora più centrale nel palinsesto. Si parla di uno show dedicato interamente a lei, una sfida che segnerebbe un vero salto di qualità nella sua carriera.

Tra le ipotesi più accreditate, la conduzione di Battiti Live, il grande evento musicale estivo che in passato ha visto al timone Elisabetta Gregoraci prima e Ilary Blasi poi. Quest’ultima è ancora sotto contratto con l’azienda, il che rende difficile uno spiraglio per Samira già nella prossima estate. Ma al di là di tutto, i tempi sembrano maturi. Samira Lui ha imparato, si è fatta notare, ha costruito un rapporto solido con il suo pubblico. A soli 28 anni, il passo successivo potrebbe essere quello definitivo. E con Gerry Scotti dalla sua parte, tutto è davvero possibile.

