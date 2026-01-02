Samira Lui, esame superato: il suo show è un successo (e Sanremo è nell’aria) Samira Lui presenta il concerto di capodanno in piazza a Siena ed è subito successo. La bella conduttrice si conferma tra le papabile scelte di Carlo Conti per Sanremo 2026

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediasetinfinity

CONDIVIDI

Co-conduttrice della Ruota della Fortuna, accanto a Gerry Scotty dal 2024, Samira Lui è senza dubbio uno degli astri nascenti della televisione italiana, capace di unire bellezza prorompente, dialettica pulita e una cultura sopra la media. Tutte doti che hanno fatto innamorare tanti telespettatori e le hanno permesso, in occasione dell’ultimo giorno del 2025, di essere presentatrice del concertone in piazza del Campo a Siena davanti a trentamila persone. Scopriamo qualcosa in più sulla bella conduttrice che non sbaglia un colpo e in questo nuovo anno si candida di diritto alla conduzione del Festival di Sanremo.

Samira Lui presenta lo show di capodanno: il successo fa sognare Sanremo

Il comune di Siena ha deciso di fare le cose in grande per salutare il 2025 e per l’occasione ha organizzato un concertone in piazza del Campo, condotto proprio da Samira Lui e con una scaletta di ospiti, tra cui su tutti spiccava il cantante Irama. La spigliatezza e il sorriso della bella conduttrice italo-senegalese hanno tenuto le fila dello show musicale per oltre due ore. Samira è stata capace di scandire i momenti dei live sul palco con scioltezza e ha accompagnato il pubblico fino al celebre conto alla rovescia per il brindisi di mezzanotte. Il successo ottenuto in terra toscana proietta Samira, ancora più prepotentemente, tra le possibili conduttrici del prossimo Festival di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti. Il Direttore artistico dovrà prendere una decisione a riguardo e, nonostante ci siano tante altre candidate come Andrea Delogu o Francesca Fialdini, non sarà facile ignorare la preparazione e le capacità della bella presentatrice della Ruota della Fortuna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Samira Lui: gli inizi, il Gf e il successo alla Ruota della Fortuna

Dopo essere riuscita a partecipare all’Eredità, famoso game show in onda su Rai 1, nei panni di una delle due professoresse, sogno che nascondeva sin da piccolina nel cassetto, Samira Lui ha partecipato al Grande Fratello 2023 tra i 15 concorrenti. Da luglio dello scorso anno è la spalla fissa di Gerry Scotti alla guida della Ruota della Fortuna, popolare quiz Mediaset che è tornato a macinare grandi ascolti anche grazie alla sua partecipazione. Nata da papà senegalese e mamma italiana, Samira ha da sempre partecipato a tanti concorsi di bellezza e sfilate fino ad arrivare, nel 2017, a prendere parte a Miss Italia, concorso di bellezza nel quale si è classificata terza e facendosi conoscere ad un pubblico più ampio. La strada del successo sembra spianata per la bella conduttrice.

Potrebbe interessarti anche