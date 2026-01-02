Samira Lui, esame superato: il suo show è un successo (e Sanremo è nell’aria)
Samira Lui presenta il concerto di capodanno in piazza a Siena ed è subito successo. La bella conduttrice si conferma tra le papabile scelte di Carlo Conti per Sanremo 2026
Co-conduttrice della Ruota della Fortuna, accanto a Gerry Scotty dal 2024, Samira Lui è senza dubbio uno degli astri nascenti della televisione italiana, capace di unire bellezza prorompente, dialettica pulita e una cultura sopra la media. Tutte doti che hanno fatto innamorare tanti telespettatori e le hanno permesso, in occasione dell’ultimo giorno del 2025, di essere presentatrice del concertone in piazza del Campo a Siena davanti a trentamila persone. Scopriamo qualcosa in più sulla bella conduttrice che non sbaglia un colpo e in questo nuovo anno si candida di diritto alla conduzione del Festival di Sanremo.
Samira Lui presenta lo show di capodanno: il successo fa sognare Sanremo
Il comune di Siena ha deciso di fare le cose in grande per salutare il 2025 e per l’occasione ha organizzato un concertone in piazza del Campo, condotto proprio da Samira Lui e con una scaletta di ospiti, tra cui su tutti spiccava il cantante Irama. La spigliatezza e il sorriso della bella conduttrice italo-senegalese hanno tenuto le fila dello show musicale per oltre due ore. Samira è stata capace di scandire i momenti dei live sul palco con scioltezza e ha accompagnato il pubblico fino al celebre conto alla rovescia per il brindisi di mezzanotte. Il successo ottenuto in terra toscana proietta Samira, ancora più prepotentemente, tra le possibili conduttrici del prossimo Festival di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti. Il Direttore artistico dovrà prendere una decisione a riguardo e, nonostante ci siano tante altre candidate come Andrea Delogu o Francesca Fialdini, non sarà facile ignorare la preparazione e le capacità della bella presentatrice della Ruota della Fortuna.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Samira Lui: gli inizi, il Gf e il successo alla Ruota della Fortuna
Dopo essere riuscita a partecipare all’Eredità, famoso game show in onda su Rai 1, nei panni di una delle due professoresse, sogno che nascondeva sin da piccolina nel cassetto, Samira Lui ha partecipato al Grande Fratello 2023 tra i 15 concorrenti. Da luglio dello scorso anno è la spalla fissa di Gerry Scotti alla guida della Ruota della Fortuna, popolare quiz Mediaset che è tornato a macinare grandi ascolti anche grazie alla sua partecipazione. Nata da papà senegalese e mamma italiana, Samira ha da sempre partecipato a tanti concorsi di bellezza e sfilate fino ad arrivare, nel 2017, a prendere parte a Miss Italia, concorso di bellezza nel quale si è classificata terza e facendosi conoscere ad un pubblico più ampio. La strada del successo sembra spianata per la bella conduttrice.
Potrebbe interessarti anche
Samira Lui spicca il volo, sarà la star di un grande show (senza Gerry Scotti): di cosa si tratta
L’ex gieffina e professoressa de L’Eredità, nonché volto amatissimo de La Ruota dell...
Samira Lui a Sanremo 2026, per Pier Silvio Berlusconi è “mossa azzardata”: il precedente con Gerry Scotti
Il retroscena sulla frenata di Pier Silvio Berlusconi su Samira Lui co-conduttrice a...
Beatrice Luzzi, stoccata velenosa a Samira Lui: “Accomodante, perfetta per un certo tipo di televisione”
L’attrice, nonché ex gieffina, ha rivelato ciò che pensa della giovane Samira con pa...
La Ruota della Fortuna, incidente al vestito di Samira Lui (e poi spunta Malgioglio)
Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 28 dicembre 2025 Samira Lui ha a...
Samira Lui resta senza Sanremo 2026 (e niente matrimonio): le sue parole spiazzano. Perché
Samira Lui smentisce Sanremo 2026 e mette in pausa le nozze: la showgirl chiarisce i...
Samira Lui conduce "Ok il prezzo è giusto"? Iva Zanicchi la ‘incorona’: “È pronta”. Poi la proposta clamorosa
La cantante ha commentato positivamente il possibile 'sbarco' della modella nel game...
La Ruota della Fortuna, colpaccio di fine anno e Gerry Scotti provoca Samira Lui: "C'è qualcuno che ti bacia?"
Gerry Scotti e Samira Lui hanno tenuto compagnia al pubblico con La Ruota della Fort...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui: "Una foto appena sveglia", la richiesta al fidanzato Luigi
Nella puntata de La Ruota della Fortuna del 26 dicembre 2026 in gara c'è un concorre...