Samira Lui, dopo Sanremo sfuma anche la promozione in Mediaset: le parole (gelide) di Ilary Blasi
Il caso di Battiti Live diventa, tra mentite, conferme e silenzi strategici una delusione per Samira Lui. Intanto Ilary Blasi resta al centro dei piani Mediaset.
Samira Lui e il rumor che ha acceso le aspettative
Nelle ultime settimane, tra indiscrezioni e voci di corridoio sempre più insistenti, si era fatta largo l’ipotesi di una possibile “promozione” per Samira Lui, volto ormai riconoscibile de La ruota della fortuna, indicata come possibile nuova conduttrice di Battiti Live. Un’ipotesi che, se confermata, avrebbe rappresentato un salto significativo nel percorso televisivo della presentatrice, chiamata a raccogliere l’eredità di Ilary Blasi dopo due edizioni molto apprezzate dal pubblico. Un’aspettativa cresciuta rapidamente, alimentata più dal tam tam online che da segnali concreti, ma sufficiente a far parlare di un cambio di rotta imminente.
La smentita arriva da Ilary Blasi
A spegnere sul nascere ogni scenario alternativo è stata però la diretta interessata. In un’intervista rilasciata al periodico F, Ilary Blasi ha confermato senza esitazioni la sua presenza alla guida dello show musicale estivo, chiarendo una volta per tutte la propria posizione all’interno dei palinsesti Mediaset: "Farò Battiti Live estivo e ho un contratto con Mediaset", ha dichiarato, mettendo così un punto fermo alla vicenda. Parole che di fatto archiviano l’ipotesi Samira Lui nel format.
La mancata promozione di Samira Lui
Per Samira Lui, dunque, nessuna novità, almeno per ora. L’idea di vederla alla conduzione di Battiti Live resta confinata nel territorio dei rumors non confermati, e la sensazione è che Mediaset abbia preferito non forzare i tempi. Una scelta di prudenza che rimanda eventuali avanzamenti a un momento più favorevole. La presentatrice resta solo un nome attenzionato.
Ilary Blasi e il sogno del game show
Intanto Ilary Blasi ha anche aperto uno spiraglio sul futuro, parlando apertamente dei desideri oltre Battiti Live. La conduttrice ha ammesso di sognare un game show tutto suo, citando format storici che hanno segnato la televisione italiana: "È bello accettare qualcosa di nuovo… Mi piacerebbe uno di quei giochi che la gente ama tanto: La ruota della fortuna, i quiz… Mi ricordano Mike Bongiorno e Corrado…" ha raccontato.
Il nodo Grande Fratello Vip
Parallelamente, continua a circolare anche un’altra indiscrezione che riguarda Ilary Blasi: quella di un possibile ritorno alla guida del Grande Fratello Vip al posto di Alfonso Signorini. ma nell’intervista a F, la conduttrice non ha fatto alcun riferimento diretto a questa eventualità, mantenendo il massimo riserbo.
Un equilibrio ancora da definire
Il quadro che emerge è quello di una Mediaset impegnata a mantenere gli equilibri per i volti consolidati. Samira Lui resta in una fase di attesa, osservata ma non ancora valorizzata, mentre Ilary Blasi continua a muoversi con sicurezza tra conferme e possibili occasioni.
