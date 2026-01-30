Samira Lui rompe il silenzio dopo le accuse di Fabrizio Corona: il faccia a faccia con Silvia Toffanin Domenica a Verissimo l’intervista più attesa: Samira Lui pronta a dire la sua dopo il caso mediatico fatto esplodere da Fabrizio Corona.

Dopo giorni di polemiche, Samira Lui è pronta a tornare sotto i riflettori nel modo più visibile possibile: seduta nel salotto di Verissimo, davanti a Silvia Toffanin. Domenica 1° febbraio la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, oggi uno dei volti più riconoscibili di Mediaset, sarà protagonista di un’intervista che promette di andare ben oltre il racconto personale. È difficile, infatti, immaginare che la sua apparizione nel salotto tv di Canale 5 non tocchi il tema più caldo del momento: le accuse lanciate da Fabrizio Corona, che hanno sollevato un vero e proprio polverone mediatico.

Samira Lui a Verissimo dopo le accuse di Fabrizio Corona

Samira, a differenza di Gerry Scotti, ha scelto di non replicare subito alle illazioni. Nessuna risposta a caldo, nessun commento pubblico. Una strategia che ora appare tutt’altro che casuale e che culminerà proprio nello studio di Silvia Toffanin, luogo simbolo del racconto "protetto" e istituzionale di Mediaset. Dietro la scelta della giovane showgirl di parlare a Verissimo si intravede una strategia aziendale ben precisa. Mediaset ha deciso di reagire con decisione alle insinuazioni di Fabrizio Corona — al momento non suffragate da prove — lasciando che siano i diretti interessati a rispondere in prima persona. Nessun passo indietro, nessuna censura, ma massima chiarezza mediatica per dimostrare che non c’è nulla da nascondere.

Gerry Scotti ha già rotto il ghiaccio ieri mattina con un’intervista al Corriere della Sera, rispondendo con fermezza alle insinuazioni dell’ex re dei paparazzi, definite dal conduttore "falsità imbarazzanti". Ora, con ogni probabilità, toccherà a Samira. E Verissimo appare il contesto ideale: un faccia a faccia in cui almeno un passaggio dell’intervista con ogni probabilità sarà dedicato al caso Corona, anche perché sarà faccia a faccia con una donna — Silvia Toffanin — a sua volta toccata dalle accuse.

La posizione dell’azienda Mediaset resta durissima, come ribadito nel comunicato ufficiale pubblicato due giorni fa: "Mediaset respinge con fermezza menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e ribadisce il proprio impegno a tutelare le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e tutta l’azienda in ogni sede competente, contrastando ogni abuso dei mezzi di comunicazione e ogni forma di campagna d’odio mascherata da libertà di parola".

Il momento d’oro di Samira Lui, nuova star di Canale 5

L’intervista a Verissimo arriva in un momento lavorativo particolarmente felice per Samira Lui. Nel giro di pochi mesi, la giovane conduttrice è diventata un volto copertina di Mediaset grazie a La Ruota della Fortuna, dove ha ribaltato uno standard televisivo che sembrava intoccabile: non più la donna relegata a ruolo decorativo in studio, ma una vera co-conduttrice, presente, parlante e centrale nel programma. Un’ascesa rapidissima che ha acceso i riflettori anche su possibili sviluppi futuri. Il suo nome è circolato con insistenza in ottica Sanremo 2026: pare che Carlo Conti la volesse come co-conduttrice di una serata del Festival, ma Samira Lui – in accordo con Mediaset – ha deciso di rifiutare, scegliendo di consolidare il proprio percorso all’interno dell’azienda milanese. E il futuro potrebbe riservarle presto una conduzione in prima serata. Tra le ipotesi più chiacchierate c’è Battiti Live 2026, anche se Ilary Blasi, alla guida delle ultime edizioni, ha precisato di avere ancora un contratto che la lega al programma. Intanto, l’attesa è tutta per domenica, quando Samira Lui tornerà a parlare davanti al grande pubblico. E questa volta, il gossip potrebbe intrecciarsi inevitabilmente con la cronaca.

