Saman, il grido di libertà che nessuno dimentica: HBO Max riapre il caso che ha sconvolto l'Italia con un trailer agghiacciante La docu-serie HBO Max ricostruisce la tragica vicenda della giovane pachistana uccisa a Novellara, tra testimonianze inedite e una verità sconvolgente.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

C’è una storia che l’Italia non ha mai smesso di cercare di capire. Quella di Saman Abbas, diciottenne pachistana scomparsa nel nulla nella campagna di Novellara, i cui resti sono stati ritrovati sepolti a due metri di profondità. Una storia di libertà negata, di amore proibito e di sangue familiare che si trasforma in condanna a morte. Ora HBO Max riapre quel capitolo con una docu-serie in tre episodi, Saman – La Verità Nascosta, di cui è stato pubblicato il trailer, e in cui non mancheranno rivelazioni inedite, voci mai sentite prima. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Saman, il trailer (da brividi) della serie HBO Max sul caso di Saman Abbas

Una storia di coraggio, ribellione e ricerca della libertà arriva sullo schermo con Saman – La Verità Nascosta, la nuova docu-serie originale HBO Max dedicata alla tragica vicenda di Saman Abbas, la diciottenne pachistana uccisa dai membri della propria famiglia dopo essersi rifiutata di accettare un matrimonio combinato e aver scelto di vivere secondo le proprie decisioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serie ricostruisce la vicenda attraverso immagini, testimonianze e materiali inediti, tra cui gli audio originali con la voce di Saman, recuperati grazie a un complesso lavoro documentario, e le dichiarazioni del fratello Haider, testimone chiave del caso. La narrazione ripercorre la scomparsa della ragazza, avvenuta tra il 2021 e il 2022, e il ritrovamento dei suoi resti in un casolare abbandonato nelle campagne di Novellara. Le ultime immagini di Saman, riprese dalle telecamere di sorveglianza dell’azienda agricola dove lavorava il padre, mostrano la giovane uscire di casa durante la notte insieme ai genitori. Secondo le ricostruzioni investigative, la sua morte sarebbe stata organizzata e compiuta dai familiari che avrebbero agito come un clan.

La docu-serie è prodotta da Aurora TV con Giannandrea Pecorelli e Benedetta Fabbri, con Giulia Cerulli come produttrice delegata. È ideata da Lorenzo Avola e Carmen Vogani, scritta con Simona Coppini, con la regia dei primi due episodi affidata a Francesca Mazzoleni e del terzo a Gianluca Santoni.

Saman Abbas, l’atroce prezzo della libertà

Pensare che questa giovane ragazza, Saman Abbas, sia stata uccisa perché desiderava essere libera di scegliere chi amare, cosa fare e con chi trascorrere la propria vita, è surreale. È possibile che, nel 2026 esistano ancora famiglie che considerano la libertà di una figlia un crimine punibile con la morte? A quanto pare sì, e questo è ancora più spaventoso. Le cose cambieranno mai?

Le uscite di agosto su HBO Max

Agosto si preannuncia un mese caldissimo per gli abbonati HBO Max. Il titolo più atteso è senza dubbio Lanterns, la nuova serie DC creata da Damon Lindelof, Chris Mundy e Tom King, con Aaron Pierre nei panni di John Stewart e Kyle Chandler in quelli di Hal Jordan, in arrivo il 16 agosto. I due Guardiani investigano su un omicidio nel cuore dell’America, cercando di svelare un mistero ben più oscuro. Inoltre, arriverà anche una nuova stagione di Hard Knocks, il documentario sportivo dedicato quest’anno al training camp dei Seattle Seahawks. Un agosto, insomma, tutto da segnare in agenda. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche