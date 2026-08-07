Sam Neill torna al cinema dopo la morte: l'ultimo ruolo della sua carriera è in un film attesissimo L'attore, morto il 13 luglio di quest'anno, tornerà al cinema per un'ultima volta, con un ruolo in uno dei film più attesi del prossimo anno

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Il film live-action di The Legend of Zelda continua a far parlare di sé, ma questa volta la notizia porta con sé un velo di commozione. Tra i nomi emersi recentemente per il cast dell’attesissimo adattamento firmato Nintendo e Sony, spunta infatti quello di Sam Neill.

Sam Neill torna al cinema nel suo ultimo ruolo: sarà in The Legend of Zelda

L’amato attore neozelandese, celebre per il suo iconico ruolo nella saga di Jurassic Park, ci ha lasciati lo scorso 13 luglio all’età di 78 anni. Poiché le riprese si sono concluse ad aprile, la sua partecipazione a Zelda rappresenterà una delle sue ultimissime apparizioni sul grande schermo, se non proprio l’ultima in assoluto.

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Sebbene i dettagli sul personaggio che interpreterà rimangano ancora top secret, la presenza di Neill arricchisce l’eredità artistica che l’attore lascia al pubblico, insieme ad altri suoi ultimi progetti, come la commedia romantica The Last Resort e il kolossal Godzilla x Kong: Supernova.

Il cast e la data d’uscita del film

L’ingresso di Neill s’inserisce in un’ondata di novità che svelano finalmente qualcosa in più sul cast, rimasto a lungo blindatissimo. Tra le figure chiave confermate c’è l’australiano Uli Latukefu, che vestirà i panni dello storico antagonista Ganondorf. Al suo fianco vedremo anche Dichen Lachman (Scissione), indicata nel ruolo di Impa – saggia consigliera e guardia del corpo della principessa – e Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale), che interpreterà una regina. I volti dei due giovani protagonisti, già annunciati in precedenza, saranno quelli di Bo Bragason (Zelda) e Benjamin Evan Ainsworth (Link).

Diretto da Wes Ball e prodotto direttamente dal creatore del videogioco Shigeru Miyamoto insieme ad Avi Arad, il film si propone di portare al cinema il magico mondo di Hyrule, saga che dal 1986 a oggi ha venduto più di 150 milioni di copie. L’uscita al cinema del film è fissata per il 7 maggio 2027. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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