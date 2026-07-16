Sam Neill, la verità sulla causa della morte: ecco cosa ha stroncato l'attore di Jurassic Park che non smetteva mai di lavorare L'attore di Jurassic Park è morto a 78 anni per una polmonite dopo la battaglia contro il linfoma. Neill lascia quattro progetti girati nell'ultimo anno.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sam Neill se n’è andato in silenzio, come aveva vissuto: lontano dai riflettori, fedele a sé stesso fino alla fine e, adesso, sappiamo anche la causa della morte. L’attore, 78 anni, è deceduto lunedì 13 luglio a Sydney per una polmonite, dopo aver sconfitto con straordinaria tenacia un linfoma grazie a una terapia genica all’avanguardia. Un finale amaro per chi sembrava aver vinto la battaglia più difficile. Eppure, fino all’ultimo, Neill non aveva smesso di lavorare: quattro progetti girati nell’ultimo anno, tutti ancora inediti. Tutti i dettagli.

Sam Neill, una polmonite lo ha portato via: l’annuncio del suo agente

L’attore Sam Neill, noto per i suoi ruoli in Jurassic Park e Lezioni di piano, è morto a 78 anni a Sydney, in Australia, a causa di una polmonite. A comunicarlo è stato il suo agente, Philip Grenz, a Radio New Zealand, precisando che la malattia è arrivata dopo la battaglia vinta dall’attore contro un linfoma grazie alla terapia CAR-T: "Sam è morto di polmonite. Prima di ammalarsi, aveva coraggiosamente combattuto e sconfitto il linfoma con una nuova terapia chiamata terapia CAR-T. Ho parlato con la sua famiglia e desidero chiarire alcuni dettagli per i suoi fan". La famiglia aveva già reso noto che Neill era in remissione dal linfoma al momento della morte. L’attore aveva affrontato negli ultimi anni cure per il tumore del sangue e aveva annunciato di essere in remissione grazie a una terapia genica in grado di modificare il suo sistema immunitario.

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L’agente ha proseguito, poi, affermando: "Dato che Sam era un uomo estremamente riservato che detestava i riflettori, la sua famiglia gli renderà omaggio con una cerimonia privata che si terrà nella sua fattoria in Nuova Zelanda, in una data ancora da definire". Neill, che aveva interpretato anche il personaggio di Chester Campbell nella serie Peaky Blinders, aveva inoltre completato quattro nuovi progetti nell’ultimo anno, tutti destinati a uscire "nei prossimi mesi".

Sam Neill, le ultime parole sulla terapia con cui aveva sconfitto il linfoma

Tempo fa, in un’intervista al network australiano 7News, Sam Neill aveva raccontato di aver sconfitto il cancro contro cui combatteva da circa cinque anni. L’attore aveva spiegato di aver affrontato un particolare tipo di linfoma e di essersi sottoposto alla chemioterapia, un trattamento difficile ma necessario: "Ho convissuto con un particolare tipo di linfoma per circa cinque anni e mi sono sottoposto a chemioterapia, un trattamento piuttosto debilitante, ma che mi teneva in vita". Neill aveva poi affermato che, a un certo punto, le cure avevano smesso di funzionare: "Ero disperato e mi sembrava di essere in punto di morte, il che ovviamente non era l’ideale".

Poi, una terapia innovativa basata sulla modifica genetica delle cellule del sangue, ha cambiato le cose. Dopo gli ultimi controlli, l’attore aveva annunciato con entusiasmo: "Ho appena fatto una TAC e non c’è traccia di cancro nel mio corpo, è una cosa straordinaria. Sono davvero entusiasta che questo sia possibile". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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