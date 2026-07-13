Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sam Neill è morto: addio all'indimenticabile dottor Alan Grant di Jurassic Park. Le cause della morte

La star di Jurassic Park è scomparsa oggi all'età di 78 anni. L'annuncio della famiglia smentisce che a portarlo alla morte sia stato il cancro

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Morto Sam Neill, star di Jurassic Park e Peaky Blinders: le cause della morte

All’età di 78 anni si è spento Sam Neill, l’attore che per tutti era l’indimenticabile Alan Grant di Jurassic Park. Sam è morto all’improvviso, a Sydney, circondato dall’affetto dei suoi cari come comunicato dalla sua famiglia attraverso i social.

Com’è morto Sam Neill? Le parole della famiglia

La notizia è stata un vero shock per tutti i fan. Nel 2023, l’attore aveva raccontato di avere un linfoma al terzo stadio, un tumore del sangue molto aggressivo, di cui aveva parlato anche nel suo libro di memorie. Solo lo scorso aprile, però, aveva annunciato felice di essere completamente guarito grazie a una cura sperimentale. Proprio per questo la famiglia ha voluto precisare che, quando se n’è andato, Sam era ancora libero dal cancro e che non è stata questa malattia a portarlo alla morte. I familiari hanno anche ringraziato di cuore i medici dell’ospedale di Sydney che lo hanno assistito, chiedendo un po’ di riservatezza in questo momento così difficile. Restano, dunque, ancora da chiarire le cause della morte dell’attore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

I grandi successi al cinema di Sam Neill

Nato in Irlanda del Nord ma cresciuto in Nuova Zelanda, Sam Neill ha avuto una carriera lunghissima, durata più di cinquant’anni. Se il grande pubblico lo ricorda soprattutto per i dinosauri di Steven Spielberg – un ruolo che ha ripreso anche nel recente Jurassic World: Il dominio -, in realtà ha fatto tantissime altre cose. Negli anni Ottanta si è fatto notare in film diventati dei veri e propri cult, come l’horror psicologico Possession, e nel 1990 ha recitato nel famoso thriller Caccia a Ottobre Rosso. Il 1993 è stato il suo anno d’oro: oltre a Jurassic Park, è stato il protagonista del pluripremiato Lezioni di piano.

Sam amava cambiare genere e non si è mai tirato indietro davanti a storie più oscure o fantascientifiche. Lo ricordiamo in film di culto come Il seme della follia di John Carpenter e Punto di non ritorno, ma anche in storie più emozionanti come L’uomo che sussurrava ai cavalli accanto a Robert Redford e L’uomo bicentenario con Robin Williams. Anche negli ultimi anni non si era mai fermato, passando con disinvoltura dai film della Marvel (come Thor: Ragnarok) a serie tv famosissime come Peaky Blinders. Con lui se ne va un pezzo di storia del cinema, un attore versatile che sapeva farsi volere bene dentro e fuori dallo schermo.

Potrebbe interessarti anche

Sam Neill, l'attore di Jurassic Park ha sconfitto il cancro con un terapia innovativa

Sam Neill, la star di Jurassic Park torna a sorridere dopo una lunga battaglia: la terapia che lo ha salvato dal cancro e cambiato il destino

L’attore di Hollywood parla della lunga battaglia contro il linfoma e della svolta m...
Scarlett Johansson

Scarlett Johansson ha conquistato Robert Redford ad appena 13 anni: il ruolo nel film L'uomo che sussurrava ai cavalli che pochi ricordano

Molti baby prodigio si sono persi crescendo. Scarlett Johansson no: quel film del 19...
Jurassic Park, il cast originale torna nello spot di Taika Waititi per il Super Bowl

Jurassic Park nello spot di Taika Waititi per il Super Bowl: il cast storico fa morire dal ridere

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum riprendono i loro ruoli per lo speciale spot X...
Nicola Porro

Quarta Repubblica, perché non va in onda stasera 6 luglio: Nicola Porro stoppato da Mediaset

Quarta Repubblica si ferma per la pausa estiva dopo l'ultima puntata. Ecco quando to...
Jurassic Park 1993, cinque curiosità svelate

Jurassic Park, il film che ha inventato il cinema moderno: 5 assurdità che nel 1993 nessuno ci aveva detto, rivelati ora dall'edizione in 4K

I retroscena più incredibili e gli errori che hanno reso il capolavoro sui dinosauri...
Emma Watson, protagonosta di Bugonia

I film in TV stasera: l'action survival di 'Beast', il film d'autore con 'Bugonia', il classico 'Jane Eyre'

Dall’adrenalina di Beast su Italia 1 all’originalità di Bugonia su Sky Cinema Uno, f...
Roberto Benigni

I film in onda stasera: commedia romantica con la coppia Diaz-Roberts o risate con Benigni?

Serata ricchissima per tutti i gusti: dalla romantic comedy Il matrimonio del mio mi...
Keanu Reeves in John Wick 4

I film in onda in TV stasera: John Wick 4 sfida i Dinosauri di Jurassic World - Il Dominio

Una serata ricchissima: dall’adrenalina di John Wick 4 su Rai 2 all’avventura di Jur...
Budget grosso con un T-Rex: un Jurassic Park si serge in cima alla lista dei film più costosi di sempre

È il film più costoso di sempre ed è amatissimo da tutte le generazioni: ecco qual è e chi ha superato in classifica

Un articolo di Fortune ha reso pubblica la classifica e, a sorpresa, i dinosauri han...

Inglas Vetri

Vetri e trasparenza

I protagonisti del design contemporaneo Made in Italy

LEGGI

Personaggi

L'attore Lino Banfi

Lino Banfi
Gabriele Govoni

Gabriele Govoni
Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli
Oliver Tree

Oliver Tree

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963