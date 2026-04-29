Sam Neill, la star di Jurassic Park torna a sorridere dopo una lunga battaglia: la terapia che lo ha salvato dal cancro e cambiato il destino
L’attore di Hollywood parla della lunga battaglia contro il linfoma e della svolta medica con la terapia CAR T che ha invertito la sua situazione clinica.
Una notizia delle scorse ore ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan di Jurassic Park. In una recente intervista, Sam Neill ha raccontato un percorso di cura lungo e complesso, segnato da una malattia che ha messo alla prova la sua quotidianità e la sua carriera. Quando tutto sembrava finito, quando ormai aveva quasi perso le speranze, qualcosa è cambiato completamente grazie a un approccio terapeutico innovativo. Una cura all’avanguardia che ha cambiato il suo destino e gli ha permesso di tornare a sorridere. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Sam Neill ha sconfitto il cancro con una terapia all’avanguardia: le parole dell’attore
Recentemente, in un’intervista al network australiano 7News, Sam Neill ha raccontato un importante aggiornamento sulla sua salute, spiegando di essere riuscito a sconfiggere il cancro contro cui lottava da circa cinque anni. L’attore ha parlato apertamente del suo percorso di cura, spiegando: "Ho convissuto con un particolare tipo di linfoma per circa cinque anni e mi sono sottoposto a chemioterapia, un trattamento piuttosto debilitante, ma che mi teneva in vita". Ha poi aggiunto che, a un certo punto, le terapie hanno smesso di essere efficaci: "Ero disperato e mi sembrava di essere in punto di morte, il che ovviamente non era l’ideale".
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Successivamente, si è sottoposto a un trattamento innovativo basato sulla modifica genetica delle cellule del sangue. Dopo gli ultimi controlli ha dichiarato: "Ho appena fatto una TAC e non c’è traccia di cancro nel mio corpo, è una cosa straordinaria. Sono davvero entusiasta che questo sia possibile". Neill ha inoltre espresso il desiderio di tornare a lavorare e di contribuire alla diffusione della terapia CAR-T in Australia, attualmente limitata agli studi clinici.
Godzilla x Kong: Supernova, Sam Neill nel cast del nuovo film
Sam Neill sarà nel cast del nuovo film Godzilla x Kong: Supernova. Non è ancora noto il ruolo dell’attore neozelandese, ma farà parte di un cast corale che include Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey e Dan Stevens, che tornerà nei panni del veterinario Trapper Beasley visto in Godzilla x Kong: The New Empire. Sul film circolano alcuni rumor sulla trama di Godzilla vs Kong 3, ma Warner Bros. e Legendary mantengono il massimo riserbo. La regia è di Grant Sputore, su sceneggiatura di Dave Callaham (Shang-Chi). L’uscita è prevista per il 26 marzo 2027. Il MonsterVerse, che ha incassato circa 2,5 miliardi di dollari, continuerà anche in TV con la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, attesa su Apple TV+ nel 2026.
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