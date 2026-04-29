Sam Neill, la star di Jurassic Park torna a sorridere dopo una lunga battaglia: la terapia che lo ha salvato dal cancro e cambiato il destino L’attore di Hollywood parla della lunga battaglia contro il linfoma e della svolta medica con la terapia CAR T che ha invertito la sua situazione clinica.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Una notizia delle scorse ore ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan di Jurassic Park. In una recente intervista, Sam Neill ha raccontato un percorso di cura lungo e complesso, segnato da una malattia che ha messo alla prova la sua quotidianità e la sua carriera. Quando tutto sembrava finito, quando ormai aveva quasi perso le speranze, qualcosa è cambiato completamente grazie a un approccio terapeutico innovativo. Una cura all’avanguardia che ha cambiato il suo destino e gli ha permesso di tornare a sorridere. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Sam Neill ha sconfitto il cancro con una terapia all’avanguardia: le parole dell’attore

Recentemente, in un’intervista al network australiano 7News, Sam Neill ha raccontato un importante aggiornamento sulla sua salute, spiegando di essere riuscito a sconfiggere il cancro contro cui lottava da circa cinque anni. L’attore ha parlato apertamente del suo percorso di cura, spiegando: "Ho convissuto con un particolare tipo di linfoma per circa cinque anni e mi sono sottoposto a chemioterapia, un trattamento piuttosto debilitante, ma che mi teneva in vita". Ha poi aggiunto che, a un certo punto, le terapie hanno smesso di essere efficaci: "Ero disperato e mi sembrava di essere in punto di morte, il che ovviamente non era l’ideale".

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Successivamente, si è sottoposto a un trattamento innovativo basato sulla modifica genetica delle cellule del sangue. Dopo gli ultimi controlli ha dichiarato: "Ho appena fatto una TAC e non c’è traccia di cancro nel mio corpo, è una cosa straordinaria. Sono davvero entusiasta che questo sia possibile". Neill ha inoltre espresso il desiderio di tornare a lavorare e di contribuire alla diffusione della terapia CAR-T in Australia, attualmente limitata agli studi clinici.

Godzilla x Kong: Supernova, Sam Neill nel cast del nuovo film

Sam Neill sarà nel cast del nuovo film Godzilla x Kong: Supernova. Non è ancora noto il ruolo dell’attore neozelandese, ma farà parte di un cast corale che include Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey e Dan Stevens, che tornerà nei panni del veterinario Trapper Beasley visto in Godzilla x Kong: The New Empire. Sul film circolano alcuni rumor sulla trama di Godzilla vs Kong 3, ma Warner Bros. e Legendary mantengono il massimo riserbo. La regia è di Grant Sputore, su sceneggiatura di Dave Callaham (Shang-Chi). L’uscita è prevista per il 26 marzo 2027. Il MonsterVerse, che ha incassato circa 2,5 miliardi di dollari, continuerà anche in TV con la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, attesa su Apple TV+ nel 2026.

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