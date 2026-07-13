Addio Sam Neill: 5 film imperdibili (e una serie TV amatissima) da vedere assolutamente in streaming Ecco alcuni dei titoli più forti ed emozionanti in cui San Neill ha recitato e che hanno contribuito a creare la sua grande carriera

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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La scomparsa di Sam Neill ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti gli appassionati di cinema. Con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle, ci ha regalato personaggi indimenticabili, passando con disinvoltura dai grandi blockbuster ai film d’autore, fino alle serie tv di culto. Se volete ricordarlo attraverso le sue interpretazioni più belle, ecco 5 film e una serie Tv imperdibili da recuperare subito a casa.

5 film con Sam Neill da vedere assolutamente (e dove)

Partiamo proprio dalla saga di Jurassic Park, che è disponibile in streaming per chiunque sia abbonato a Netflix. Inutile girarci intorno: per tutti noi Sam Neill sarà sempre il dottor Alan Grant, con il suo cappello di paglia e il suo amore misto a terrore per i dinosauri. Il primo film del 1993 è un capolavoro intramontabile, ma è bello vederlo crescere ed evolversi anche nei capitoli successivi fino al recente Jurassic World – Il dominio. Una maratona obbligatoria.

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Rimaniamo sempre su Netflix con il film Selvaggi in fuga, in cui Neill interpreta lo scorbutico (ma dal cuore d’oro) Zio Hec. Si tratta di una piccola perla diretta da Taika Waititi, del 2016, che in pochi conoscono, ma che fa ridere e commuovere come poche altre. Sam Neill interpreta un uomo di campagna piuttosto burbero che si ritrova a dover scappare nella foresta neozelandese insieme a un ragazzino orfano e ribelle. La chimica tra i due protagonisti è fantastica e Neill è semplicemente esilarante.

Cambiamo del tutto genere con Il seme della follia, film che è possibile vedere in streaming su Prime Video (a noleggio). Per gli amanti dell’horror e del brivido, questo film diretto dal maestro John Carpenter può diventare senza dubbio un cult. Sam Neill interpreta un investigatore cinico e razionale incaricato di ritrovare uno scrittore di libri horror scomparso nel nulla. Finirà per essere risucchiato in un incubo a occhi aperti dove il confine tra realtà e follia scompare. Da vedere assolutamente a luci spente.

Se invece volete godervi un thriller militare teso e avvincente, magari ambientato a bordo di un sottomarino sovietico durante la Guerra Fredda, Caccia a Ottobre Rosso è la pellicola che fa per voi. Accanto a un gigante come Sean Connery, Sam Neill regala una prova magistrale nei panni del braccio destro del comandante, il capitano in seconda Vasily Borodin, un uomo che sogna una vita normale e tranquilla in America. Un classico del cinema d’azione degli anni Novanta che trovate in streaming su NOW Tv.

Come non includere in questo elenco di film imperdibili L’uomo bicentenario, indimenticabile pellicola con Robin Williams che vede Sam Neill nel ruolo di Richard Martin. Tratto da un racconto di Isaac Asimov, questo film è una favola fantascientifica dolcissima e malinconica. Il protagonista è il robot Andrew (interpretato da Robin Williams) che desidera diventare umano. Sam Neill ha il ruolo fondamentale del capo famiglia che per primo riconosce la sensibilità del robot, lo incoraggia e lo tratta come un essere umano, stringendo con lui un legame profondo che attraversa le generazioni. Il film è disponibile su Netflix.

Sam Neill in una delle serie TV più amate degli ultimi anni

Forse non tutti sanno che Neill ha recitato anche in Peaky Blinders, una delle serie più viste e amate degli ultimi anni, disponibile in streaming su Netflix. Nello show è l’ispettore capo Chester Campbell, uno spietato, rigido e vendicativo poliziotto irlandese inviato a Birmingham per fare terra bruciata intorno alla famiglia Shelby. Il suo scontro psicologico e di potere con il Thomas Shelby di Cillian Murphy è pura dinamite televisiva. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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