Salvo Veneziano: "Signorini? Ecco cosa penso. Guadagnavo tanto, ma oggi sono una persona comune” L'ex concorrente del Grande Fratello Vip commenta a Libero Magazine le dichiarazioni di Fabrizio Corona e ricorda la sua esperienza complicata al Grande Fratello Vip 2020.

Il caso Signorini continua a far discutere dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo. La redazione di Libero Magazine ha intervistato Salvo Veneziano, volto storico del Grande Fratello, presente sia nella prima edizione con Pietro Taricone sia nel 2020 al GF Vip condotto da Alfonso Signorini che, va ricordato, in merito alla denuncia presentata dall’ex concorrente Antonio Medugno, ha pubblicamente respinto ogni accusa. Salvo si è subito schierato dalla parte di Corona, criticando la vicenda mediatica che ha coinvolto Signorini e le dinamiche interne del reality. Nel racconto della sua esperienza, ha ripercorso l’incontro con Alfonso Signorini, il percorso dentro la casa e le tensioni nate dal momento della sua squalifica. Poi ha condiviso alcuni retroscena della sua vita di adesso, tra investimenti e attività imprenditoriali.

Salvo, sta tenendo banco il caso Signorini dopo quanto diffuso da Fabrizio Corona nel suo podcast "Falsissimo". Tu sei stato uno dei primi a schierarti a favore di Corona. Come mai?

"Tra me e Alfonso Signorini c’è una diatriba che dura da cinque anni, da quando fui eliminato dal Grande Fratello per alcune espressioni sessiste. All’epoca lui si appellò al fatto che dovevamo andare tutti in un centro per l’antiviolenza, e quella cosa mi è rimasta un po’ sulla gola. Mi ha puntato il dito addosso. Ma al contrario di Fabrizio Corona sicuramente io non avrei messo in piazza le foto di Signorini: ognuno nella propria camera da letto può fare quello che vuole".

Di questo caso Signorini sei rimasto sorpreso o te l’aspettavi?

"Ci siamo spesso chiesti: ma questo al Grande Fratello che ci fa? Chi è? Domande che tanti si sono posti anche sui social. Ma, nonostante le accuse di Corona, ribadisco che sono contrario alla pubblicazione delle foto di Signorini: per me è qualcosa che non ha valore né in terra né in cielo.

Tu ricordi il provino che avevi fatto al Grande Fratello Vip con Signorini?

"Il mio ingresso al Grande Fratello Vip avvenne dopo che gli autori mi chiamarono. Mi dissero di recarmi a Roma per parlarne. Non era la prima volta: ogni volta saltava il progetto perché Mediaset decideva di non farlo quell’anno. Così andai lì, parlai con Palazzo e con gli altri autori, cercando di salvaguardare sempre la situazione insieme a me stesso. Mi dissero: "Ti vogliamo, ti vogliamo, ti vogliamo". Perfetto, accettai. Dopo circa venti giorni mi convocarono a Roma per un incontro con gli autori e con Signorini, che non avevo mai incontrato prima. Quando entrai nella saletta, lui era davanti a me: simpaticissimo, davvero. Cercava di spronarmi, scherzava sulle "belle donne col costume" e gli autori lo fermavano: "Ma lui è sposato". Ironicamente replicai con le stesse battute che avevo fatto nella casa, e lui scoppiò a ridere, si alzò, mi abbracciò e disse: "Ti voglio bene, mi piace che sei così". Fu davvero simpaticissimo. Il problema arrivò quando fui eliminato: mi convocò in camerino, ci fu un abbraccio, piansi perché ero distrutto e pensavo: "Ma che ho combinato?". Lui mi strinse e disse, e ricordo le sue parole come se fosse oggi: "Qui non siamo per farti un processo, siamo per difenderti. Non ti preoccupare, sappiamo come sei fatto". Tranquillizzato, entrai in casa e chiesi scusa a Francesca De Panicis per alcune frasi dette. Lui mi attaccava in diretta e io rimanevo zitto ma capivo che era giusto: avevo sbagliato".

In quell’occasione, ricordo che Signorini in diretta tv ti fece una bella predica.

"Mi fece una predica: queste cose non si devono mai dire, e ci disse che, visto che siamo contro la violenza sulle donne, dovevamo agire di conseguenza. Io pensai: "Ma che sta dicendo? Violenza sulla donna?". Allora decise che tutte e tre le persone coinvolte sarebbero dovute andare in un centro antiviolenza per ascoltare le testimonianze di donne vittime di abusi. Tanto che Sergio Volpini, quando abbiamo fatto il documentario sul Grande Fratello, ha detto: "Io non ci vado, non voglio neanche sentirne parlare di questa gente, ce l’ho con tutti". E sì, perché è un tasto dolente. Fondamentalmente, va bene, abbiamo chiesto scusa, ma avevamo 45-50 anni e mi sarei aspettato un minimo di accompagnamento: "Hai fatto la stupidaggine, ti abbiamo eliminato, chiedi scusa e basta, con un sorriso". Invece no, si attaccavano al moralismo e ci hanno portato al centro antiviolenza.

Tu avevi aperto anche una catena di pizzerie, quindi avevi mollato il mondo dello showbiz e ti eri dedicato ad altro. Scelta voluta oppure dettata dalle contingenze?

"Mi disse Maurizio Costanzo quando ero in camerino, dopo forse due o tre anni che facevo Buona Domenica, avevo già fatto cinque stagioni: "Salvo, fai una cosa: questi soldi che stai prendendo da me, e ne prendevamo tanti, a parte le serate che guadagnavamo 15-20 milioni a serata, spendili, investi, apri delle pizzerie, perché hai un mestiere in mano". Io risposi che non volevo fare l’attore. Posso fare l’opinionista, dire la mia, ma non ho mai avuto pretese di fare provini. In 26 anni non ho mai fatto un provino in vita mia, mai, perché non è nelle mie corde. Così ho preferito aprire pizzerie e fare investimenti: ora sto aprendo un Centro per anziani, mi occupo della famiglia, sono una persona comune, il Salvo di 25 anni fa, ma con un po’ più di cultura, perché allora ero davvero ignorante".

Cosa ti è mancato per affermarti in tv come hanno fatto altri ex gieffini?

"Diciamo che molti sono stati furbi. A parte la bravura, perché quella c’è, hanno molti agganci e partecipano alle feste VIP, dove si ritrovano tra di loro. Io invece non vado quasi mai. In realtà qualche occasione mondana l’avrei potuta sfruttare come opinionista. Quando c’era Barbara ero molto presente a Pomeriggio 5, anche perché incontrai Pier Silvio Berlusconi: mi abbracciò e disse che ero il suo preferito. Io gli chiesi: "Ma adesso cosa fai con noi a Mediaset?" e gli risposi: "Guarda, faccio l’ospite, mi accontento". Bloccò mezza festa per abbracciarmi: tutti a guardare, tutti invidiosi. Il punto è che io non mi propongo, quindi quando mi chiamano, come per il documentario adesso, mi pagano e io ci vado".

A marzo tornerà il Grande Fratello Vip. Stavolta alla conduzione ci sarà Ilary Blasi.

"Ilary Blasi mi piace: è bella, sfacciata, diretta, e non è mai noiosa quando parla. Ha i suoi tempi e credo che questo Grande Fratello sarà molto più breve rispetto al passato".

