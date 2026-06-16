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Salvo Sottile si prende Ore 14 e litiga con Selvaggia Lucarelli su Garlasco: “Ormai è diventata un’ossessione”

Il conduttore di Far West potrebbe essere l'erede designato di Milo Infante su Rai 2. E intanto scoppia il putiferio online con la protagonista de L'Isola dei Famosi.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Salvo Sottile è a un passo da Ore 14. Lo rivelano le ultime indiscrezioni, e anche il buon senso suggerisce che sia lui l’erede designato di Milo Infante. Il conduttore di Far West, che ha trattato con notevole autorevolezza il Caso Garlasco, al pari di Infante, sembrerebbe una scelta logica. E intanto, in attesa del verdetto dei palinsesti, Sottile non si lascia sfuggire l’ultima occasione di rispondere per le rime a Selvaggia Lucarelli. E proprio in merito al caso caldo dell’omicidio di Chiara Poggi. Ecco i particolari.

Salvo Sottile, l’indiscrezione su Ore 14 a un passo

Il post-Milo Infante su Rai 2 cruccia la Rai, da quando il conduttore ha scelto l’esodo in Mediaset con una mossa a sorpresa. Per questo, con l’urgenza di coprire una posizione cruciale – Ore 14 con ogni probabilità continuerà ad esistere, per via dei risultati notevoli – il nome pronto per fare il ‘salto’ sembra quello di Salvo Sottile. Lo si diceva nei giorni scorsi, e lo ripetono anche le ultime indiscrezioni targate Affaritaliani: il conduttore di Far West si è già fatto valere su temi simili, quindi è più che naturale che venga preso seriamente in considerazione.

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In questo scenario, a Sottile andrebbe la guida del programma di Infante, che resterebbe nel suo formato classico tra le 14 e le 15.45, più alcuni speciali il venerdì sera. Ma per l’ufficialità bisognerà in ogni caso attendere l’annuncio dei palinsesti da parte di Viale Mazzini.

Lo scontro online tra Sottile e Lucarelli su Garlasco

Nel frattempo, Salvo Sottile non ha perso tempo e ha deciso di rispondere per le rime a Selvaggia Lucarelli. La blogger, al momento impegnata nelle Filippine con l’Isola dei Famosi, ha postato su X una ricostruzione pungente legata al Caso di Garlasco, sottolineando ancora una volta il suo mantra sulla di ‘mostrificazione’ di Sempio. "Quindi De Rensis va a teatro con Brindisi", ha scritto a proposito di alcuni attori della vicenda, "De Giuseppe e Brindani, De Rensis va al karaoke e a pranzo e cena con Brindisi, De Rensis va a pranzo con Pietracalvina, Sottile va al circolo del tennis con De Rensis per un incontro con gli iscritti, Luigi Grimaldi va al McDonald’s con Bocellari, De Rensis riceve chiamate sul suo telefono da Panicucci ("dì a Canta stare sul pezzo"), da Sottile e con De Giuseppe accanto dice a una giornalista come dovrebbe ascoltare dei testimoni, ma l’avvocata di Sempio ANGELA TACCIA e una giornalista di Vita in diretta sono sporche perché tramano insieme".

E ancora: "incredibile, pensate, cercano di portare uno straccio di equilibrio nella narrazione giornalistica cercando ANCHE qualcuno che abbia voglia di parlare di Sempio senza mostrificarlo, mentre tutti stanno santificando Stasi, ovvero l’assassino. Ma dove andremo a finire signora mia".

Ecco allora la replica pungente di Sottile: "Quindi fammi capire: pranzare con un avvocato proibito, moderare un dibattito in un circolo tennis (chiuso) a titolo gratuito peggio ancora. Parlare con il difensore di Sempio sì si può, ma se è quello di Stasi apriti cielo. Durante l’anno incontro decine di avvocati per lavoro. Parlare con le persone non è reato. Registrare fonti e colleghi a loro insaputa, o riportare a te conversazioni captate di straforo come la signora Pina che origlia dietro la tenda invece, è un altro paio di maniche".

Poi la conclusione ironica: "Facciamo così, tagliamo la testa al toro: fai scrivere alla Ingrosso (giornalista e autrice che ha lavorato a FarWest con Salvo Sottile, e che oggi collabora anche con la newsletter di Selvaggia Lucarelli, ndr) un disciplinare ufficiale con l’elenco degli avvocati che vi sono simpatici e si possono frequentare e di quelli con cui è vietato prendere anche solo un caffè. Così evitiamo equivoci e ci adeguiamo tutti. Basta che la finiamo con sta storia dei pranzi e di De Rensis, sembra diventata un’ossessione".

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