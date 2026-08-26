Salvo Sottile perfido prima di Ore 14, la bordata a Milo Infante sugli ascolti tv a Mediaset: “La regina è ancora lei” Ospite di Vita in Diretta, il nuovo conduttore di Ore 14 si è complimentato con la padrona di casa Manuela Moreno. Che ha 'battuto' l'ex collega Rai negli ascolti del pomeriggio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Una stilettata indiretta, ma comunque nettissima, all’indirizzo di chi ha lasciato la Rai per andarsene in Mediaset. Così Salvo Sottile ha punzecchiato il predecessore Milo Infante – da cui erediterà il 7 settembre Ore 14, su Rai 2 – e si è complimentato con Manuela Moreno per il lavoro fatto a Vita in Diretta questa estate. Moreno è infatti rimasta in vetta, in termini di share, nonostante da lunedì sia entrato nella ‘mischia’ del pomeriggio proprio Infante, con "Verità Nascoste – Il Diario" su Canale 5. Ma i numeri di Infante restano comunque ottimi, in linea di massima. E non è certo la prima volta che da Sottile arrivano frecciatine al suo indirizzo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Salvo Sottile, i complimenti a Manuela Moreno e la bordata (indiretta) a Infante

Ospite del salotto di Vita in Diretta, su Rai 1, Salvo Sottile si è presentato ai telespettatori per ricordare il suo ritorno a breve sul piccolo schermo. Sarà lui a guidare Ore 14 dal 7 settembre, sul secondo canale, e poi sempre lui al timone di Ore 14 Sera dal 24 settembre, ogni giovedì sera. Una doppietta che Sottile eredita direttamente da Milo Infante, ormai immerso nella sua nuova avventura in Mediaset, tra il lancio di Ore 11 su Rete 4, e il ‘temporaneo’ Verità Nascoste – Il Diario sul 5, che preparerà il terreno per Verità Nascoste sul quarto canale (al debutto il 1° settembre alle 21:30).

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E proprio in direzione di Infante, in un certo senso, è arrivato l’intervento più pungente di Sottile. "Complimenti a Manuela Moreno perché è rimasta la regina del pomeriggio, ha fatto un grande lavoro quest’anno su Rai 1", ha sentenziato il conduttore ospite della collega. Il riferimento, come detto, è al fatto che Moreno sia rimasta in testa nel pomeriggio nonostante l’arrivo di Infante, che come ricorda l’account X Cinguetterai "già al secondo giorno…scende al 16% e al 13,9% con Verità Nascoste su Canale 5, battuto anche ieri dall’edizione estiva di Vita In Diretta".

Insomma Moreno, prossima concorrente di Ballando, ha retto perfettamente l’urto. Ma ciò non toglie che il debutto di Infante resti comunque buono, vista anche la necessità di adattarsi a una nuova azienda e a nuove circostanze.

La diatriba tra Salvo Sottile e Milo Infante su Ore 14

Tra Sottile e Infante i rapporti si erano temporaneamente ‘contratti’, di recente, dopo un’intervista dell’ex Rai a Il Messaggero. Milo in quel frangente aveva fatto i complimenti al suo successore, Sottile appunto, togliendosi però un sassolino: "Lui è bravo, ma mi aspettavo che cambiassero il titolo, un po’ come quando si ritira una maglia nel calcio". Così era arrivata la risposta altrettanto pungente di Salvo, in una serie di storie Instagram: "E qui arriva la parte che mi ha strappato un sorriso. Perché Milo, che considero un bravo professionista e una persona creativa, quando ha dovuto battezzare il suo nuovo programma…lo ha chiamato Ore 11. In pratica, Ore 14 con il fuso orario di Mediaset". E ancora, aveva aggiunto: "Gli auguro sinceramente ogni fortuna nella sua nuova avventura. Ma forse, prima di chiedere di ritirare una maglia, bisogna entrare nella storia del club. E in televisione, come nel calcio, succede davvero a pochissimi". Era seguita poi una replica in tono ‘distensivo’ di Infante a Libero Magazine.

Ufficialmente, le tensioni tra i due colleghi sono quindi acqua passata. Eppure l’ultima uscita di Salvo Sottile a Vita in Diretta finisce (indirettamente) per colpire proprio il nuovo volto di Mediaset.

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