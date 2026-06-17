È ufficiale, Salvo Sottile a Ore 14 e nuovo conduttore (sorprendente) a Far West: le scelte della Rai dopo Infante Sarà il giornalista siciliano il nuovo volto del daytime del pomeriggio di Rai 2: Antonino Montelone in pole per FarWest (nonostante i flop)

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Addii e avvicendamenti importanti in casa Rai. Con il passaggio di Milo Infante a Mediaset, infatti, per Ore 14 inizierà una nuova ‘era’ e sarà nel segno di Salvo Sottile. Proprio come ipotizzato dai rumor circolati negli ultimi giorni, infatti, sarà il giornalista siciliano il nuovo conduttore e volto simbolo del daytime del pomeriggio di Rai 2. Per quanto riguarda FarWest, invece, si parla di un’altra chance per Antonino Monteleone nonostante i recenti flop. Scopriamo tutti i dettagli.

Ore 14, Salvo Sottile è il nuovo conduttore: la scelta della Rai

Si profila un notevole riassetto nel settore dell’informazione Rai in vista della prossima stagione televisiva. A raccogliere l’eredità di Milo Infante (passato a Mediaset) alla guida di Ore 14 e dello spin-off Ore 14 Sera, infatti, sarà Salvo Sottile. Come confermato dal portale DavideMaggio, infatti, il giornalista palermitano classe 1973 passerà al timone del daytime pomeridiano di Rai 2. Sfumano così le ipotesi Massimo Giletti, Tiberio Timperi o Francesco Giorgino, dati in corsa nelle ultime settimane. Dopo la lunga esperienza nella redazione del TG5 tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, Sottile ha contribuito alla nascita di SkyTG24 prima di fare ritorno a Mediaset e dare vita a Quarto Grado. Dopo la parentesi a La7, nel 2015 è arrivato il debutto in Rai al timone de L’Estate in Diretta con Eleonora Daniele e gli anni alla guida di Mi Manda Raitre. Dal 2023 è il conduttore di FarWest: ora si profila per lui un altro importante ‘salto’ nelle gerarchie Rai.

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Il futuro di FarWest e l’arrivo di Antonino Monteleone: cosa succederà

L’approdo di Salvo Sottile a Ore 14 e Ore 14 Sera comporta inevitabilmente una ridefinizione degli equilibri anche su Rai 3. Il giornalista siciliano, infatti, dovrebbe lasciare la conduzione di FarWest; per la successione sarebbe pronto Antonino Monteleone. L’ex inviato de Le Iene è attualmente impegnato alla conduzione di Filorosso insieme alla giornalista Adele Grossi ma, nonostante i recenti flop de L’altra Italia e Linea di Confine, gode della fiducia dei vertici Rai e potrebbe così ottenere un altro prestigioso slot nel palinsesto di Rai 3. Stando alle ultime indiscrezioni il programma dovrebbe mantenere la propria collocazione del martedì sera su Rai 3 anche dopo il passaggio di consegne tra Sottile e Monteleone, consolidando così la nuova programmazione dedicata all’approfondimento Rai.

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