Milo Infante stupisce tutti e supera (alla grande) Salvo Sottile, ascolti record per Verità Nascoste. Tutti i dati Grande sfida a colpi di ascolti tra Milo Infante e Salvo Sottile. Ecco com'è andato lo share

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Milo Infante ha lasciato la Rai per il palinsesto Mediaset. Una scelta azzardata che ha portato l’azienda di viale Mazzini a pensare a un crollo di ascolti: il timore era che lui si portasse via anche il pubblico di Ore 14 Sera. In questa nuova stagione televisiva, ci sono state tre puntate di Sottile e sei di Verità Nascoste di Infante su Rete 4 e, per il momento, i numeri si sono alzati di molto. La trasmissione di Rai 2 sta infatti raggiungendo più pubblico rispetto a quello di un anno fa, mentre quello di Rete 4 ne ha raggiunto ancora di più.

In due settimane, Salvo Sottile ha infatti ottenuto 324.000 spettacolo e uno share pari a 1,1%. In questo modo ha superato sia Piazzapulita che Dritto e Rovescio arrivando anche avanti a Le Iene, che si sono invece fermati a 812.000 spettatori e il 7,2% di share.

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I numeri record di Salvo Sottile

Continua la sfida tra Sottile e Infante. L’11 settembre 2025 il secondo era infatti partito raggiungendo, nelle prime tre puntate, una media di 674.000 spettatori e uno share pari a 5,4%. Per Sottile c’è invece stato il debutto due settimane dopo, con un pubblico pari a 225.000 spettatori. Lo scorso anno, il martedì c’era la messa in onda di È sempre Cartabianca su Rete 4, che raggiungeva uno share pari al 4 % con 523.000 spettatori. Nello stesso slot orario, Infante fa oggi il doppio dei telespettatori e più del doppio dello show.

Nonostante questo, è comunque secondo dietro DiMartedì, che riesce ad ottenere 1,5 milioni di persone anche con l’arrivo di Floris. Secondo quanto scritto su Affaritaliani, la scorsa stagione è stato chiuso con il 6,14 % di share di Dritto e Rovescio e il 5,54 % di Quarta Repubblica.

Sottile supera Infante di un anno fa

Salvo Sottile e Milo Infante vanno in onda in due sere diverse, su palinsesti differenti e con avversari diverse. In più Verità Nascoste dura circa 185 minuti, mentre Ore 14 Sera 141. 44 minuti in più che vengono trasmessi dopo la mezzanotte, quando lo share sale e la media degli spettatori scende. C’è però da dire che un anno fa, proprio in questo periodo, la cronaca di Infante raggiungeva circa 830.000 spettatori mentre oggi la somma delle due serate equivale a circa 1.867.000 spettatori.

Sicuramente è ancora presto per parlare di grandi numeri, ma di certo i dati parlano forte e chiaro. Cresce intanto l’attesa per Verità Nascoste che torna martedì 13 ottobre, e per Ore 14 Sera che fa invece ritorno il prossimo 15 ottobre.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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