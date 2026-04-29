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Salvo Sottile chiude Farwest con una stoccata velenosa a Roberta Bruzzone: "Si erge a giudice morale, inaccettabile"

Tra accuse dure, delusioni personali e un finale teso, il conduttore rompe il silenzio in diretta e riaccende il dibattito sul caso TV più discusso degli ultimi anni.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Non era iniziata con questi presupposti la puntata finale di FarWest, eppure la chiusura ha completamente ribaltato il clima in studio, trasformando gli ultimi minuti in un momento di forte tensione e di sfogo personale. Salvo Sottile, dopo aver atteso con apparente calma la conclusione della trasmissione, ha deciso di prendere la parola e chiarire pubblicamente una vicenda che, a suo dire, ha travalicato ogni limite di correttezza professionale, chiamando in causa direttamente alcune figure legate al racconto mediatico del caso Garlasco.

FarWest, Salvo Sottile chiude il programma con una stoccata a Roberta Bruzzone

Il conduttore non ha usato mezzi termini, e lo ha fatto con una lunga dichiarazione che ha lasciato il segno: "Io non avrei mai parlato di questa storia se non fossimo stati tirati per i capelli dentro questo squallore, questa vicenda squallida. Tra l’altro insomma è anche brutto che una persona dall’altra parte della concorrenza, in una trasmissione concorrente, dia ceffoni a destra e a manca a dei conduttori della RAI dove lei stessa collabora e lavora". Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito, soprattutto per il riferimento evidente ad un volto legato al programma e alla Rai, Roberta Bruzzone: "La dottoressa Bruzzone è venuta spesso in trasmissione qui da noi ma da quando non è più nostra ospite si erge a giudice morale della nostra professionalità. E’ la stessa dottoressa Bruzzone che aveva giurato che non sarebbe più andata a Quarto Grado dove invece di fatti è diventata un’ospite fisso. Non ne faccio una questione di coerenza ma di rispetto: io non consento però né a lei né a nessuno di mettere in dubbio la correttezza e la professionalità degli autori e dei giornalisti di Farwest che lavorano sempre seguendo la correttezza e la deontologia professionale".

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L’attacco all’ex giornalista di FarWest Chiara Ingrosso, per gli audio rubati

Poi il discorso si concentra su Chiara Ingrosso, per le note vicende relativi agli audio carpiti a De Rensis e non solo, che indirettamente chiamano in causa anche Sottile e il suo programma: "Non voglio ignorare l’elefante nella stanza come lo chiama Roberto Brindani perché la signora Ingrosso è stata una dei nostri giornalisti ed è inevitabile chiedersi come sia possibile che nessuno di noi si sia accorto di quello che stava tramando lungo questo percorso. Questa giornalista ha lavorato nella nostra redazione ha goduto della mia piena fiducia" ha spiegato, aggiungendo poi un passaggio ancora più netto sul piano etico: "il fatto che lei abbia scelto di smettere questa dialettica e registrare a nostra insaputa fonti e colleghi resta per me un mistero e lo considero un fallimento personale".

Sottile ammette po che, per verificare quanto stesse accadendo, avrebbe dovuto adottare gli stessi metodi: "Non avrei avuto altro modo per verificare questa sua attività per così dire sotto copertura se non cominciando anch’io a spiarla e a registrarla di nascosto e questo mi perdonerete è un comportamento che resta per me inaccettabile". Nonostante la durezza delle parole, il conduttore ha voluto chiudere riportando l’attenzione sul cuore della vicenda, cioè il caso Garlasco. "Speriamo di aver fatto chiarezza su una vicenda che ci amareggia e che da domani si torni a parlare degli unici protagonisti di cui ci importa: Chiara Poggi in quanto vittima e Alberto Stasi, forse vittima di un errore giudiziario. Buonanotte".

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