Antonio Albanese e Virginia Raffaele, il set di Salute! si chiude con una sorpresa nel cast che farà discutere Si sono concluse in Molise le riprese di Salute!, il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele: nel cast anche un cameo a sorpresa.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Prepariamoci perché, a Natale 2026, si riderà (e parecchio). Riccardo Milani tornerà nelle sale con Salute!, film appena terminato di girare tra i paesaggi del Molise. Otto settimane di riprese, decine di comparse locali e un cast che mette insieme alcuni dei nomi più amati della commedia italiana. Su tutti, la coppia formata da Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Ma tra le notizie che circolano dalle ultime giornate di riprese, ce n’è una che nessuno si aspettava e che riguarda il cast: un cameo di un volto televisivo, destinato a sorprendere.

Sanità!, concluse le riprese del nuovo film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele

Dopo circa due mesi di lavorazione, cala il sipario sul set molisano di "Salute!", il nuovo film diretto da Riccardo Milani che arriverà nelle sale cinematografiche a Natale 2026. La troupe ha lasciato la regione dopo aver girato in numerose località e coinvolto decine di cittadini molisani, scelti come comparse e interpreti di piccoli ruoli. Tra le curiosità emerse negli ultimi giorni c’è il cameo del giornalista di Rai 3, Domenico Iannacone, profondamente legato al Molise, che compare in una delle scene finali girate all’ospedale di Venafro. Oltre ad Antonio Albanese e Virginia Raffaele, nel cast troviamo anche:

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Francesco Paolantoni

Biagio Izzo

Emilio Solfrizzi

Leo Gullotta

Le riprese, iniziate a maggio, hanno interessato Venafro, Campobasso, Agnone, Termoli e altri centri della regione, attirando l’attenzione di numerosi curiosi. Per quanto riguarda la trama, non si hanno ancora dettagli precisi, ma dovrebbe essere ambientato nel mondo della sanità. "È capitato a tutti, anche a me è successo diverse volte, di avere a che fare con la sanità. Sono sempre stato affascinato dalla culla di umanità e divertimento che nasconde. Ci sono momenti molto intensi e belli, in cui l’umanità esce fuori", aveva affermato il regista romano durante le ultime Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.

Per il Molise si tratta di una produzione di grande rilievo, resa possibile anche grazie al lavoro della Molise Film Commission e delle amministrazioni locali. A tredici anni da "Sole a catinelle", la regione torna così a ospitare una grande produzione cinematografica nazionale, confermando il crescente interesse del cinema italiano per il suo territorio. Il film entra ora nella fase di post-produzione in vista dell’uscita prevista per il Natale 2026.

Antonio Albanese e Virginia Raffaele già insieme nel film Un Mondo a Parte

Per Antonio Albanese e Virginia Raffaele non si tratta di una prima collaborazione insieme. I due sono stati già protagonisti in Un Mondo a Parte, sempre di Riccardo Milani, uscito nel 2024. Il film racconta la storia di Michele Cortese (Antonio Albanese), un maestro elementare che, dopo quarant’anni di insegnamento nelle scuole di Roma, viene trasferito in una piccola scuola del Parco Nazionale d’Abruzzo, composta da un’unica pluriclasse. Con l’aiuto della vicepreside Agnese (Virginia Raffaele) e dei suoi alunni, riesce ad adattarsi alla nuova realtà. Quando scopre che la scuola rischia di chiudere per il basso numero di iscrizioni, Michele si unisce alla comunità per cercare di salvarla. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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