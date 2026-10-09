Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Antonio Albanese e Virginia Raffaele di nuovo insieme: a Natale al cinema in Salute! di Riccardo Milani

Arrivano le prime immagini del nuovo film in uscita in sala il 25 dicembre; nel cast anche Leo Gullotta e Marina Confalone

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Antonio Albanese e Virginia Raffaele di nuovo insieme: a Natale al cinema in Salute! di Riccardo Milani
AnsaFoto

Dopo il film campione d’incassi Un mondo a parte, Riccardo Milani rimette assieme la coppia formata da Antonio Albanese e Virginia Raffaele per la sua nuova pellicola, Salute!. Nel cast della commedia, in sala con Piperfilm dal 25 dicembre 2026, anche Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Leo Gullotta, Marina Confalone, Emilio Solfrizzi. Protagonisti della storia sono un chirurgo estetico più presente sui social che in corsia (Albanese) e una primaria che si fa in quattro per i suoi pazienti e non molla mai (Raffaele). Ecco tutto ciò che sappiamo ad oggi sul film, di cui sono uscite le prime immagini ufficiali.

Antonio Albanese e Virginia Raffale di nuovo uniti per Salute!, prossimo film di Riccardo Milani

In una nota ufficiale si legge che Salute! "racconta con ironia e umanità un piccolo ospedale del Molise che diventa lo specchio di un Paese intero, fragile, contraddittorio, esasperante, ma anche generoso, battagliero e capace di non lasciare indietro nessuno".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

MILO INFANTE, RE INDISCUSSO DEL CASO GARLASCO

Milo Infante e il caso Garlasco

Milo Infante e il caso Garlasco

"Un incidente con un camion che trasporta zampogne fa arrivare il chirurgo malconcio al ant’Onofrio Martire in Molise, non solo un policlinico ma un microcosmo coloratissimo popolato da infermieri che ballano lo Joropo, pazienti che fanno i medici, corsie dove si mangiano cotolette e pallotte cacio e ova", stando alla sinossi della pellicola.

Riccardo Milani: "Felice di continuare a raccontare questo Paese"

"Sono felice e orgoglioso di continuare a raccontare il nostro Paese. Il diritto alla Salute appartiene a tutti noi. Per questo il mio augurio di Natale è Buon divertimento e buona Salute a tutti", ha commentato Riccardo Milani, regista della pellicola e di nuovo alle prese con Antonio Albanese e Virginia Raffaele dopo il fortunato Un mondo a parte.

Il soggetto e la sceneggiatura sono stati curati dallo stesso Milani, da Michele Astori e da Cristiana Farina, la fotografia è a cura di Simone D’Onofrio, la scenografia di Marta Maffucci, mentre i costumi di Sonia Grandi. Salute! è una produzione Our Films (società del gruppo Mediawan e Piperfilm). Il film è realizzato con il contributo del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo ministero della Cultura – Direzione generale cinema e audiovisivo con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise e con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa. Le vendite internazionali sono a cura di Piperplay. L’attesa non sarà troppo lunga: Salute! esce al cinema ufficialmente a partire dal 25 dicembre 2026.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Salute!, terminate le riprese del nuovo film di Riccardo Milani con protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele

Antonio Albanese e Virginia Raffaele, il set di Salute! si chiude con una sorpresa nel cast che farà discutere

Si sono concluse in Molise le riprese di Salute!, il nuovo film di Riccardo Milani c...
Sophie Marceau apre la nuova stagione di Che Tempo Che Fa: l'annuncio di Fabio Fazio

Sophie Marceau apre la nuova stagione di Che Tempo Che Fa: l'annuncio di Fabio Fazio

L'attrice francese tornerà tra poco anche al cinema con il nuovo film, Il tempo di A...
Milo Infante conduce Verità nascoste - Il caso Garlasco

Milo Infante, il mistero di Garlasco scuote Mediaset: il blocco sparisce sul più bello. Perché e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni

Una delle scorse puntate di “Verità Nascoste” non compare per intero su Mediaset Inf...
infante sottile ascolti

Milo Infante stupisce tutti e supera (alla grande) Salvo Sottile, ascolti record per Verità Nascoste. Tutti i dati

Grande sfida a colpi di ascolti tra Milo Infante e Salvo Sottile. Ecco com'è andato ...
Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle: D'Urso parte col lanciafiamme, Lucarelli dimenticata. La classifica finale e chi ha vinto la prima puntata

La ventunesima edizione di Ballando con le Stelle debutta su Rai 1: ecco come sono a...
Milo Infante

Milo Infante si commuove da Silvia Toffanin: “Portami via da qui", il dolore che si porta dietro e il retroscena su Mediaset

A Verissimo, Infante racconta gli anni in Rai, il rapporto difficile con il padre, l...
Garlasco, Milo Infante e Sempio

Garlasco in Tv, la stoccata di Milo Infante: "Sempio non parla solo con me e con i pm". Perché la nuova dinamica del delitto favorisce Stasi

Verità Nascoste ha dedicato il consueto spazio al caso Garlasco anche nella puntata ...
Ballando con le Stelle

Ballando con le stelle riparte da zero, ma il web non si rassegna: "Mi manchi", il fantasma di Selvaggia Lucarelli aleggia sulla prima puntata

La nuova edizione di Ballando con le Stelle riparte da Saxa Rubra e da una giuria pr...
Ambra Angiolini e Lorella Cuccarini

Amici 26, primo spoiler (con rivoluzione): Lorella Cuccarini cambia, Peparini out. Ambra Angiolini e la stella di Sanremo nel cast

Le prime registrazioni della nuova edizione del talent, avvenute oggi, ci hanno rega...

Salute

Prevenzione tumore al seno

Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo

LEGGI

Personaggi

Luciano Garofano

Luciano Garofano
Leonardo Lini

Leonardo Lini
anna-safroncik

Anna Safroncik
L'attrice Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963