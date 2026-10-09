Antonio Albanese e Virginia Raffaele di nuovo insieme: a Natale al cinema in Salute! di Riccardo Milani Arrivano le prime immagini del nuovo film in uscita in sala il 25 dicembre; nel cast anche Leo Gullotta e Marina Confalone

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

AnsaFoto

CONDIVIDI

Dopo il film campione d’incassi Un mondo a parte, Riccardo Milani rimette assieme la coppia formata da Antonio Albanese e Virginia Raffaele per la sua nuova pellicola, Salute!. Nel cast della commedia, in sala con Piperfilm dal 25 dicembre 2026, anche Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Leo Gullotta, Marina Confalone, Emilio Solfrizzi. Protagonisti della storia sono un chirurgo estetico più presente sui social che in corsia (Albanese) e una primaria che si fa in quattro per i suoi pazienti e non molla mai (Raffaele). Ecco tutto ciò che sappiamo ad oggi sul film, di cui sono uscite le prime immagini ufficiali.

Antonio Albanese e Virginia Raffale di nuovo uniti per Salute!, prossimo film di Riccardo Milani

In una nota ufficiale si legge che Salute! "racconta con ironia e umanità un piccolo ospedale del Molise che diventa lo specchio di un Paese intero, fragile, contraddittorio, esasperante, ma anche generoso, battagliero e capace di non lasciare indietro nessuno".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

MILO INFANTE, RE INDISCUSSO DEL CASO GARLASCO



"Un incidente con un camion che trasporta zampogne fa arrivare il chirurgo malconcio al ant’Onofrio Martire in Molise, non solo un policlinico ma un microcosmo coloratissimo popolato da infermieri che ballano lo Joropo, pazienti che fanno i medici, corsie dove si mangiano cotolette e pallotte cacio e ova", stando alla sinossi della pellicola.

Riccardo Milani: "Felice di continuare a raccontare questo Paese"

"Sono felice e orgoglioso di continuare a raccontare il nostro Paese. Il diritto alla Salute appartiene a tutti noi. Per questo il mio augurio di Natale è Buon divertimento e buona Salute a tutti", ha commentato Riccardo Milani, regista della pellicola e di nuovo alle prese con Antonio Albanese e Virginia Raffaele dopo il fortunato Un mondo a parte.

Il soggetto e la sceneggiatura sono stati curati dallo stesso Milani, da Michele Astori e da Cristiana Farina, la fotografia è a cura di Simone D’Onofrio, la scenografia di Marta Maffucci, mentre i costumi di Sonia Grandi. Salute! è una produzione Our Films (società del gruppo Mediawan e Piperfilm). Il film è realizzato con il contributo del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo ministero della Cultura – Direzione generale cinema e audiovisivo con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise e con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa. Le vendite internazionali sono a cura di Piperplay. L’attesa non sarà troppo lunga: Salute! esce al cinema ufficialmente a partire dal 25 dicembre 2026. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche