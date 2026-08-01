Salta il concerto di LDA e Aka7even a Bacoli, lo sciame sismico dei Campi Flegrei colpisce la musica: le parole del sindaco
LDA e Aka7even avrebbero dovuto suonare a Bacoli ma il concerto è stato annullato per motivi di sicurezza legati al sisma che ha colpito i Campi Flegrei
Quando la terra trema, tutto il resto passa in secondo piano. Perfino la musica, che di solito ha il potere unico di far dimenticare i problemi anche solo per un paio d’ore, deve fermarsi di fronte alla forza della natura. È quello che è successo ieri sera a Bacoli, dove l’atteso concerto di LDA e Aka7even è stato cancellato a pochissimo tempo dall’inizio a causa dell’intensa scossa di terremoto che ha scosso l’intera area dei Campi Flegrei.
La scossa e la decisione dell’amministrazione
Tutto era pronto per una serata di festa, con centinaia di ragazzi già radunati in piazza per ascoltare due dei nomi più amati della nuova scena pop italiana. Poi, alle 19:46, la terra ha tremato forte: una scossa di magnitudo 4.7 che ha seminato il panico tra la popolazione e fatto scattare immediatamente le procedure d’emergenza. Di fronte a una situazione simile, il primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione non ha avuto dubbi, scegliendo di annullare l’evento per garantire la sicurezza di tutti.
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Il Sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente LDA e Aka 7even per la sensibilità e la disponibilità dimostrate sul momento, comprendendo al volo la gravità della situazione. Le forze dell’ordine e la macchina comunale si sono subito attivate per gestire il deflusso dei cittadini, soprattutto giovanissimi, liberando le strade senza che si registrassero criticità o momenti di caos scompigliato. Per facilitare gli spostamenti e i soccorsi, l’amministrazione ha anche disattivato temporaneamente tutte le ZTL cittadine.
Le parole di Josi Della Ragione e la gestione dell’emergenza
Attraverso i suoi canali ufficiali, il sindaco ha poi fatto il punto sulle ore concitate vissute in strada per verificare i danni e coordinare gli interventi con il Centro Operativo Comunale (COC). "La paura è stata tanta. Ho ritenuto doveroso annullare il concerto in piazza: abbiamo da investire ogni energia per affrontare l’emergenza. È un atto di vicinanza verso le famiglie flegree che stanno vivendo le difficoltà maggiori", ha spiegato il primo cittadino, sottolineando l’importanza di rimanere uniti e compatti.
Nel corso della serata si sono attivati i contatti diretti con le istituzioni superiori, dal Prefetto di Napoli Michele di Bari al Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Per non lasciare nessuno da solo, il Comune ha messo a disposizione diversi numeri dedicati all’assistenza, con il Sindaco che ha persino condiviso il proprio contatto telefonico personale per rispondere alle segnalazioni più urgenti. La musica tace, ma la priorità assoluta resta la sicurezza di una comunità che sta dimostrando, ancora una volta, una grande forza d’animo.
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