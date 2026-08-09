Paura per Salmo, il rapper finisce in ospedale prima dei concerti. Il messaggio ai fan: "Non voglio tirarmi indietro" Il rapper è finito al Pronto Soccorso dell'ospedale San Marco nella serata di ieri: cosa è successo, i motivi del ricovero e come sta ora

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Paura per Salmo. Il rapper è finito in ospedale alla vigilia dei suoi concerti siciliani, spaventando i fan che sono in apprensione per le sue condizioni di salute. Un’ansia legata anche alle rivelazioni di qualche giorni fa del rapper, che aveva raccontato, attraverso un video girato in un ospedale, della recidiva del tumore della pelle che lo ha colpito, il carcinoma basocellulare.

Salmo, la corsa al pronto soccorso e il ricovero a Catania: come sta ora

Ieri sera, la notizia di un nuovo ricovero. A raccontare ai fan che si trovava in ospedale è stato lo stesso Salmo che, però, dando la notizia tramite i suoi profili social, ha voluto anche rassicurare i follower. Il rapper è ricoverato al Policlinico San Marco, a Catania. Si trova infatti, in terra siciliana per alcune date del suo tour, e proprio parlando dei concerti in terra sicula, Salmo si sente di tranquillizzare tutti coloro che sono in apprensione per la sua salute.

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"Sicilia, io ci sono! Non mi tiro indietro!", scrive il rapper su Instagram, svelando: "Stanotte mi hanno ricoverato per problemi di salute, ora sto meglio e da domani salirò di nuovo su un palco." E aggiunge, con un cuoricino: "Grazie ai ragazzi del Pronto Soccorso del Policlinico San Marco di Catania".

A chiusura del messaggio, per rafforzare l’idea che la grande paura è superata e lui sta già guardando avanti, ai prossimi appuntamenti live con il pubblico siciliano, Salmo ricorda i prossimi due concerti sull’isola: il 9 agosto a Catania e l’11 al Velodromo di Palermo. Insomma, per lui, ogni problema è già superato.

Buone notizie quindi per i fan del rapper, già preoccupati per il racconto che Salmo aveva fatto nei giorni scorsi della recidiva del suo tumore della pelle. Un racconto che non aveva solo preoccupato chi ama Salmo, ma aveva suscitato un vespaio di polemiche. Il rapper infatti, parlando della sua esperienza aveva sostenuto che le creme solari usate negli anni non lo avessero protetto e anzi, avessero favorito il carcinoma, e lo aveva fatto rilanciando un video virale di una signora inglese che sosteneva le stesse, assurde, tesi. Le risposte sulla base di studi ed evidenze scientifiche sono ovviamente piovute in questi giorni e anche la Società Italiana dei Dermatologi è intervenuta per dare una corretta informazione e stigmatizzare notizie false e convinzioni personali che, se diffuse, possono diventare pericolosissime per la salute di chi sceglie di credere all’incredibile.

Le motivazioni del nuovo ricovero di Salmo all’ospedale San Marco di Catania rimangono per ora sconosciute, ma l’importante è che il rapper abbia rassicurato tutti: i problemi sono superati e lui è pronto per il prossimo live! Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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