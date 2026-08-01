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Salmo: "Ho un cancro alla pelle". L'annuncio con un video in cui mostra la cicatrice e incolpa le creme solari

Salmo avvia la fotocamera e mostra la cicatrice di un basalioma che aveva già rimosso ma che si starebbe riformando. Il messaggio sulle creme solari e l'intervento di Sidemast

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Redazione

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Salmo
IPA

Chi conosce la carriera di Salmo sa bene che il rapper olbiese non è mai stato tipo da usare mezze misure o filtri. Sia che si tratti di testi affilati sul palco o di uscite senza paracadute sui social, Maurizio Pisciottu ha abituato il suo pubblico a dichiarazioni da pugno nello stomaco prima ancora di qualsiasi mediazione. Questa volta, però, la notizia non riguarda un nuovo album o l’ennesimo show sold-out, ma una battuta d’arresto decisamente più personale che sta già facendo discutere.

La rivelazione su TikTok e il carcinoma basocellulare

Con un video pubblicato di recente su TikTok, l’artista sardo ha spiazzato la sua fan base mostrando senza troppi giri di parole una cicatrice sul viso. La diagnosi, confermata dallo stesso rapper, parla di un carcinoma basocellulare, una forma di tumore della pelle fortunatamente tra le più trattabili, ma pur sempre un campanello d’allarme serio.

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Fin qui ci sarebbe spazio solo per la vicinanza umana e l’augurio di una pronta guarigione ma Salmo ha deciso di spingersi oltre, inserendosi a gamba tesa in un polverone mediatico che infuria da giorni in Rete. Nel filmato, infatti, il musicista ha puntato il dito direttamente sui prodotti di protezione individuale: "Purtroppo io come tanti ho messo le creme solari e il risultato è il cancro della pelle", ha dichiarato, chiamando in causa alcuni contenuti virali visti online che mettono in dubbio l’utilità delle barriere UV.

Il dibattito scientifico e la posizione della Sidemast

Le parole dell’artista si collegano direttamente a un filone di dibattito riacceso dalle polemiche affermazioni della nutrizionista e oncologa Debora Rasio, la quale nei giorni scorsi aveva ipotizzato che l’esposizione solare fosse persino protettiva e che l’uso delle protezioni aumentasse i rischi. Un’uscita che ha sollevato un coro di proteste da parte della comunità medica e scientifica.

A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuta tempestivamente la Sidemast (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse). Gli specialisti hanno ribadito con fermezza che l’esposizione scorretta e prolungata ai raggi UV resta la principale causa dei tumori cutanei, definendo pericolosa e fuorviante la disinformazione che minimizza il ruolo dei filtri solari. Se è vero che il sole regala benefici preziosi come la sintesi della vitamina D, gli esperti ricordano che sono proprio le scottature ripetute e la mancanza di protezioni adeguate ad alzare drasticamente l’asticella del rischio.

Diciamo pure che sentire un personaggio con una cassa di risonanza enorme come Salmo scivolare su posizioni così delicate fa riflettere. Nel mondo della musica la provocazione è di casa, ma quando si affronta la salute pubblica la linea tra opinione personale e messaggio rischioso diventa drammaticamente sottile.

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