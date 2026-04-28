Sal Da Vinci, la tragedia sfiorata del figlio Francesco: qual è la malattia che ha rischiato di ucciderlo
Sal Da Vinci e la gravissima malattia del figlio Francesco a 1 anno e mezzo dalla nascita. Cosa ha avuto e come sta oggi.
Sal Da Vinci arriva a Belve per raccontarsi sul temuto sgabello di fronte a Francesca Fagnani. L’invito non è casuale e giunge in un periodo importante e promettente per l’artista napoletano: dalla vittoria a Sanremo 2026 le polemiche conseguenti e la partecipazione all’Eurovision Song Contest, ci sarà spazio davvero per tutto. La giornalista toccherà naturalmente corde intime e più profonde che hanno a che fa re con il vissuto del cantante, soffermandosi sulla tragica pagina che riguarda la malattia del figlio Francesco: a solo 1 anno e mezzo dalla sua nascita, infatti, il piccolo si è gravemente ammalato.
Il dramma di Sal Da Vinci: la malattia che ha colpito il figlio Francesco a 1 anno e mezzo
Sal Da Vinci ha parlato a Verissimo qualche tempo fa del dramma che la sua famiglia ha vissuto dopo la nascita del figlio Francesco. A solo 1 anno e mezzo dalla nascita il piccolo venne colpito dalla meningite. Si tratta di una malattia che ancora oggi allarma e colpisce senza preavviso. I motivi della preoccupazione sono molteplici: dall’alto tasso di mortalità a sintomi inizialmente spesso sottovalutati. Il decorso, infatti, può diventare veloce e difficile da arrestare. Tale patologia per l’Organizzazione mondiale della sanità è una delle maggiori sfide globali che riguardano la salute pubblica. Proprio grazie al racconto del cantante si sono riaccesi i riflettori sulla malattia, che può essere fulminante e in grado di generare gravi complicazioni a lungo termine.
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Sal Da Vinci: la paura per Francesco, poi la guarigione
Il cantante è un punto di riferimento che dimostra come ci si possa riprendere da episodi del genere. Non tutti però sono così fortunati e la sua volontà, insieme a quella del resto della famiglia, è essere un punto di riferimento per chi purtroppo non ha avuto lo stesso destino di Francesco. Il cantante vive un momento d’oro per quanto riguarda la sua professione, ma se è arrivato fin dove si trova adesso, come ha lui stesso più volte affermato, il merito è soprattutto dell’amore e della vicinanza della sua famiglia. Francesco poi, con la musica che compone e i vari appuntamenti in giro per il mondo, è una costante sempre presente nel percorso artistico e umano di Sal. Vicini nelle gioie e nelle difficoltà che la vita riserva, porteranno sempre sulla pelle il ricordo straziante di un periodo come quello della malattia di Francesco, che ha significato per loro qualcosa che difficilmente riusciranno a dimenticare.
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