Sal Da Vinci irrompe in Toy Story 5 e la 'mossa speciale' è servita: quando vedere la grande sorpresa comodamente da casa
Il quinto capitolo della saga, arriva su Disney+: il film Pixar ha superato il miliardo al box office e nel cast italiano c'è anche la voce del cantante.
Dopo aver conquistato il grande schermo e superato il miliardo di dollari al botteghino, Toy Story 5 si prepara a una nuova vita, questa volta in streaming. Il film Disney e Pixar, arrivato nelle sale lo scorso giugno, sarà disponibile in streaming su Disney+ da settembre. Ma c’è anche una curiosità tutta italiana: tra le voci del cast spicca quella del cantante napoletano Sal Da Vinci, alle prese con un ruolo insolito, lontano dal palco a cui è abituato. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.
Toy Story 5, quando esce il film in streaming: la data da ricordare
Ebbene sì, è proprio così. Il quinto capitolo della saga Pixar, Toy Story 5, debutterà su Disney+ il 23 settembre. Il film, uscito al cinema il 19 giugno) ha esordito con 160 milioni di dollari, ed è diventato il miglior debutto cinematografico dell’anno e uno dei più importanti di sempre per un film d’animazione. La pellicola ha successivamente superato il miliardo di dollari al box office, diventando il terzo film della serie a raggiungere questo risultato dopo Toy Story 3 e Toy Story. La pellicola, diretta da Andrew Stanton, vede protagonisti ancora una volta Woody, Buzz Lightyear e Jessie. La nuova avventura introduce però una minaccia molto diversa dal passato: la tecnologia. I giocattoli devono infatti fare i conti con Lilypad, un moderno tablet che entra nella vita di Bonnie e rischia di cambiare radicalmente il suo modo di giocare.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Toy Story 5, Sal Da Vinci nel cast del doppiaggio italiano del film
La versione italiana del film vanta un cast vocale particolarmente ricco, come la presenza di Sal Da Vinci. Di seguito, l’elenco dei doppiatori:
- Angelo Maggi: Woody
- Massimo Dapporto: Buzz Lightyear
- Ilaria Stagni: Jessie
- Katia Follesa: Lilypad
- Federico Basso: Smarty Pants
- Gianluca Gazzoli: Bullseye "Perfido"
- Sal Da Vinci: Pizza cu ‘e llente
- Luca Laurenti: Forky
- Corrado Guzzanti: Duke Caboom
- Carlo Valli: Rex
- Ambrogio Colombo: Hamm
- Gerolamo Alchieri: Mr. Potato
- Tiziana Avarista: Mrs. Potato
- Francesco Rizzi: Slinky
- Cinzia De Carolis: Bo Peep J
- acqueline Luna Di Giacomo: Snappy
- Simone Mori: Atlas
- Luna Tosti: Bonnie Anderson
- Sveva Lucentini: Blaze Manoukian
- Roberta Pellini: Dolly
- Micaela Incitti: Trixie
- Massimo De Ambrosis: Mr. Pricklepants
- Serena Sigismondo: Karen Beverly
- Paolo Marchese: Combat Carl
- Daniela D’Angelo: Mamma di Bonnie
- Alessio Cigliano: Papà di Bonnie
Toy Story 6 si farà?
Nonostante il successo, al momento Disney non ha confermato Toy Story 6. Il quinto capitolo è stato concepito come la conclusione definitiva dell’epopea di Woody e Buzz, ponendo l’attenzione sul passaggio generazionale e la sfida tecnologica.
Potrebbe interessarti anche
Sal Da Vinci, dopo l'Eurovision conquista Disney: 'scippa' il ruolo a un noto cantante nel film più atteso di giugno
Dopo aver conquistato Sanremo e l'Eurovision, il cantante napoletano sbarca anche al...
Toy Story 5 arriva al cinema: l'era dei giocattoli è conclusa e la tecnologia ha vinto? Di certo a perdere sono Woody e Buzz. La recensione
Il 31° lungometraggio Pixar, il quinto del franchise di Toy Story, prova a spostare ...
Toy Story 5, uno scontro acceso crea il caos ma Jessie non si arrende: la tecnologia vincerà?
La Disney ha svelato il primo trailer di Toy Story 5 a porte chiuse, durante il Cine...
Toy Story 5 davvero "verso l'infinito e oltre": previsto un debutto al Box Office da oltre 150 milioni
La nuova avventura dei giocattoli di casa Pixar sfonderà, secondo le previsioni, il ...
Finalmente Toy Story 5: il primo sguardo svela (una cresciutissima) Bonnie ed è imperdibile
Una nuova immagine promozionale di Toy Story 5 ci mostra la piccola protagonista, cr...
Toy Story 5, Jessie nel caos tecnologico: l'evoluzione della cowgirl è sensazionale
Il nuovo teaser trailer di Toy Story 5 svela la lotta tra i classici giocattoli e la...
Toy Story 5, red carpet infuocato a Londra grazie alla reunion più attesa di sempre: premiere da lacrime
I due protagonisti di Toy Story 5, Tom Hanks e Tim Allen, riuniti con i loro persona...
Toy Story, 30 anni di emozioni, lacrime e insicurezze. E una sola certezza: ci hanno insegnato più cose loro che certi manuali di psicologia
Pixar ha raccontato per trent'anni le paure più umane che esistano, nascoste dietro ...