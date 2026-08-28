Sal Da Vinci irrompe in Toy Story 5 e la 'mossa speciale' è servita: quando vedere la grande sorpresa comodamente da casa Il quinto capitolo della saga, arriva su Disney+: il film Pixar ha superato il miliardo al box office e nel cast italiano c'è anche la voce del cantante.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo aver conquistato il grande schermo e superato il miliardo di dollari al botteghino, Toy Story 5 si prepara a una nuova vita, questa volta in streaming. Il film Disney e Pixar, arrivato nelle sale lo scorso giugno, sarà disponibile in streaming su Disney+ da settembre. Ma c’è anche una curiosità tutta italiana: tra le voci del cast spicca quella del cantante napoletano Sal Da Vinci, alle prese con un ruolo insolito, lontano dal palco a cui è abituato. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Toy Story 5, quando esce il film in streaming: la data da ricordare

Ebbene sì, è proprio così. Il quinto capitolo della saga Pixar, Toy Story 5, debutterà su Disney+ il 23 settembre. Il film, uscito al cinema il 19 giugno) ha esordito con 160 milioni di dollari, ed è diventato il miglior debutto cinematografico dell’anno e uno dei più importanti di sempre per un film d’animazione. La pellicola ha successivamente superato il miliardo di dollari al box office, diventando il terzo film della serie a raggiungere questo risultato dopo Toy Story 3 e Toy Story. La pellicola, diretta da Andrew Stanton, vede protagonisti ancora una volta Woody, Buzz Lightyear e Jessie. La nuova avventura introduce però una minaccia molto diversa dal passato: la tecnologia. I giocattoli devono infatti fare i conti con Lilypad, un moderno tablet che entra nella vita di Bonnie e rischia di cambiare radicalmente il suo modo di giocare.

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Toy Story 5, Sal Da Vinci nel cast del doppiaggio italiano del film

La versione italiana del film vanta un cast vocale particolarmente ricco, come la presenza di Sal Da Vinci. Di seguito, l’elenco dei doppiatori:

Angelo Maggi: Woody

Massimo Dapporto: Buzz Lightyear

Ilaria Stagni: Jessie

Katia Follesa: Lilypad

Federico Basso: Smarty Pants

Gianluca Gazzoli: Bullseye "Perfido"

Sal Da Vinci: Pizza cu ‘e llente

Luca Laurenti: Forky

Corrado Guzzanti: Duke Caboom

Carlo Valli: Rex

Ambrogio Colombo: Hamm

Gerolamo Alchieri: Mr. Potato

Tiziana Avarista: Mrs. Potato

Francesco Rizzi: Slinky

Cinzia De Carolis: Bo Peep J

acqueline Luna Di Giacomo: Snappy

Simone Mori: Atlas

Luna Tosti: Bonnie Anderson

Sveva Lucentini: Blaze Manoukian

Roberta Pellini: Dolly

Micaela Incitti: Trixie

Massimo De Ambrosis: Mr. Pricklepants

Serena Sigismondo: Karen Beverly

Paolo Marchese: Combat Carl

Daniela D’Angelo: Mamma di Bonnie

Alessio Cigliano: Papà di Bonnie

Toy Story 6 si farà?

Nonostante il successo, al momento Disney non ha confermato Toy Story 6. Il quinto capitolo è stato concepito come la conclusione definitiva dell’epopea di Woody e Buzz, ponendo l’attenzione sul passaggio generazionale e la sfida tecnologica. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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