Sal Da Vinci, svolta dopo Sanremo ed Eurovision: cosa farà e perché sarà il re dell'estate 2026
Dopo il grande trionfo di “Per sempre sì” al Festival di Sanremo, il cantante napoletano è pronto a inaugurare una nuova stagione dal vivo: dove andrà.
Periodo d’oro per il cantante napoletano Sal Da Vinci, che con il brano Per sempre sì ha conquistato il pubblico portandosi a casa la vittoria al Festival di Sanremo 2026. Il suo prossimo impegno sarà l’Eurovision Song Contest che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio, dove rappresenterà l’Italia con la sua iconica canzone. Anche l’estate, però, non sarà da meno, perché Sal Da Vinci è pronto ad inaugurare una nuova e scoppiettante stagione dal vivo con un tour estivo che lo porterà a toccare i maggiori Festival e le principali arene italiane: scopriamo tutti i dettagli.
Sal Da Vinci, tour estivo 2026: tutte le date
Ebbene sì, a partire dal 18 luglio 2026, Sal Da Vinci attraverserà l’Italia con un tour estivo che toccherà i principali Festival e le grandi arene del nostro Paese. Un percorso musicale che durerà per tutta l’estate terminando con due grandi concerti evento, il 25 e 26 settembre 2026, all’Arena Flegrea di Napoli. La prevendita dei biglietti partirà in esclusiva su Ticketone per 5 giorni proprio da oggi, venerdì 13 marzo dalle ore 14, mentre la vendita generale su tutti gli altri circuiti online e nei punti vendita autorizzati partirà da mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 11.
Tutte le date del tour estivo 2026 di Sal Da Vinci:
- 18 luglio – Cattolica (RN) – Arena della Regina
- 21 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival
- 27 luglio – Este (PD) – Este Music Festival
- 30 luglio – Agrigento – Live Arena
- 1° agosto – Francavilla al Mare (CH) – Piazza Sant’Alfonso (evento gratuito)
- 7 agosto – Giovinazzo (BA) – Levante Arena
- 8 agosto – San Pancrazio (BR) – Forum Eventi
- 12 agosto – Cirò Marina (KR) – KrimiSound Festival
- 18 agosto – Sabaudia (LT) – Arena del Mare BCC Roma
- 20 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli
- 3 settembre – Roma – Roma Summer Fest (Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)
- 25 settembre – Napoli – Arena Flegrea
- 26 settembre – Napoli – Arena Flegrea
Sal Da Vinci, boom eccezionale sul web
In attesa dell’Eurovision Song Contest 2026 e del tour estivo che lo porterà in giro per l’Italia, Sal Da Vinci continua a ottenere grandi consensi dal suo amatissimo pubblico. Il brano Per sempre sì sta registrando un’attenzione crescente anche al di fuori dei confini nazionali e l’artista è ormai presente anche nelle playlist dei principali mercati digitali europei. Per non parlare dei risultati ottenuti sulle piattaforme digitali: la sua hit Rossetto e Caffè ha superato i 125 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre il video ufficiale di Per sempre sì si sta avvicinando a 11 milioni di views. Insomma, un vero e proprio boom per il cantante napoletano che sul web può ormai vantare centinaia di milioni di streaming.
